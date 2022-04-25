中國所羅門簽合作協議 美澳應保持平常心（文：郭振家） (09:00)

所羅門群島位於南太平洋，是一個由990多個島嶼構成的農業國，人口70多萬，位列世界最不發達國家之一。2019年，所羅門群島與中國建交，希望借助中國經濟實力，發展雙邊經貿，提升本國經濟水平和國民生活水平。但在另一方面，由於所羅門群島長期沒有軍隊，為防止遭遇社會動盪，總是會通過與澳洲、新西蘭等周邊國家簽署安全合作框架協議，提供安全保障。

中國為僑民負責 推動雙邊安全合作

此次，所羅門群島與中國簽署安全合作框架協議，並非沒有原因。2021年11月，所羅門群島首都霍尼亞拉爆發大面積騷亂，上千名暴徒聚集在霍尼亞拉，要求總理索加瓦雷下台。這期間，暴徒放火燒毁了警察局和附近的其他建築物，當地唐人街也成為被襲擊目標，多家華人商店被燒毁。據所羅門群島前總理丹尼．菲利普近日透露，去年11月所羅門群島騷亂期間，所羅門政府邀請的澳洲支援部隊「被指示不要保護中國在所羅門群島的基礎設施」。

雖然此事遭到澳洲的極力否認，不過在去年因騷亂導致華人華僑的經濟利益嚴重受損是不爭的事實。所以，本着為本國僑民負責的態度，中國政府願意積極推動雙邊安全合作，確保所羅門群島的社會穩定和安寧。然而，中所簽署安全合作協議是否意味着所羅門群島對相距2000公里左右的澳洲發出了不信任信息，有待進一步觀察。

美高規格訪所羅門 意在「圍堵中國」

此次，中所兩國簽署安全合作協議後，美國的關切舉動超出國際媒體的預期。4月22日，由美國國家安全委員會印太政策協調員庫爾特．坎貝爾、國務院負責亞太事務的助理國務卿康達率領代表團，在所羅門群島首都霍尼亞拉，與所國總理索加瓦雷舉行了會談。之後，白宮發表聲明指出，索加瓦雷向美國代表團重申，根據與中國簽署的安全合作協議，在所羅門群島不會有中國的軍事基地、不會有「長期的存在」，而且也不會有軍事投射能力。美國代表團還提到，若中國採取步驟建立事實上的永久軍事存在、擁有軍事投送能力或軍事設施，美國將對此有重大關切並作出相應回應。

筆者認為，此次，美國高規格出訪所羅門群島，意在「圍堵中國」。事實上，近年以來，美國的外交動作針對中國的意圖太過於明顯。當中國推出「一帶一路」，加強與沿線國家的經貿關係時，美國就此渲染所謂「債務陷阱」，並推出「藍點網絡」計劃，削弱「一帶一路」。此外，美國的外交動作也充滿了「挺台抑陸」的意味。2017至2018年，巴拿馬、多米尼加和薩爾瓦多三國先後決定與中國建交，美國於2018年9月召回駐這些國家的大使或代辦，以此施壓，但收效甚微。

此次美國對於所羅門群島的施壓如出一轍。美國駐所羅門群島大使館自1993年關閉後，在長達29年的時間裏，美國放棄在所羅門群島的「外交經營」。今年2月，美國政府宣布了重開該大使館的計劃，但何時重開大使館，美國不予置評。當中所兩國關係升級後，美國又突然重視所羅門群島。其實，中所安全合作協議的本質是中國為了確保所羅門群島的社會穩定和安寧，並非西方鼓吹的中國要在所羅門設置軍事基地。當然，即便有軍事基地，這也是中國和所羅門兩國的主權事務，與萬里之遙的美國並無關係。

美沉迷霸權損形象 華「經濟輸血」受歡迎

筆者認為，美國對中所兩國走近的憂慮，恰恰暴露了其對於「全球霸權」的沉迷。事實上，冷戰後有一段時間在美國「單極統治」之下，發展中國家與發達國家的南北差距不是縮小，而是拉大了。所以，中國近年來與亞太國家、非洲國家、中南美洲國家的經濟合作，是給這些國家帶來了經濟上的「輸血」，解決就業問題並提升該國經濟質量，受到這些國家的歡迎。亞太區域尤其如此。從菲律賓杜特爾特政府積極「擁抱中國」，到新加坡李顯龍表態「中美之間站隊，我們承受不來」，再到今年1月，遭受火山噴發災難的湯加歡迎中國救援，到此次所羅門群島希望中國的軍警維安，中國是在實實在在給相關國家帶來好處。

若美國不放棄冷戰思維和「世界警察」的心態，仍寄希望於「島鏈戰略」對中國的圍堵，甚至對不聽話的國家實施「顏色革命」，將更加損害自身形象，更加不受歡迎。所以，美國不如敞開胸懷，對中國的外交保持平常心，與中國攜手共同維護世界和平與安全。

作者是中國勞動關係學院副教授

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