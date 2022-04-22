李家超YouTube被禁 有方法反制嗎？（文：曾志豪） (09:00)

這一句話大有外交部發言人應對外國無理制裁的霸氣，相信李家超日後「搬石頭砸自己的腳」、「說三道四」等常用語琅琅上口。

問題是，除了表明自己不畏制裁的態度，還可以有什麼方法反制？行政會議成員湯家驊適時提醒，可以叫李家超用《反外國制裁法》控告YouTube，不過由於此法未納入香港範圍，認為可能要回內地起訴。

要再把反制裁法納入附件三？

湯大狀此舉又帶出另一問題，香港跟從美國制裁令對付香港官員（及前官員）的，何止YouTube？匯豐銀行和中資銀行都跟隨美國制裁而不提供銀行服務予林鄭月娥，按湯大狀講法，是否也要「起訴」這些銀行呢？否則何以只針對YouTube呢？

第二個問題，為何當日反制裁法明明講得風風火火，幾乎是板上釘釘要納入《基本法》附件三在香港適用，卻突然急煞車呢？

當日不少輿論擔心，一旦反制裁法在香港實施，將逼得香港受美國制裁令限制而對香港官員實施制裁的諸多大機構「左右為難」：機構如果跟美國制裁，便會被北京反制；如果不跟美國制裁，又怕到自己被美國制裁。

今日湯大狀難道暗示李家超，應該要求北京再把反制裁法納入基本法附件三去對付外國的制裁？他是要為李家超和中央添煩添亂嗎？甚至，李家超被問道會否懲罰YouTube，他沒有否定，只表明按香港法律依法處理。依何法呢？《國安法》？煽動罪？

反正煽動罪在今天香港已經頗普遍，「快必」譚得志的言論都被法官說成是「咒語」，那麼YouTube禁止特首唯一候選人開設競選頻道，豈不能控以一個「外國勢力干預香港特區內部事務」的罪名？煽動了市民對高官／前高官的不信任？

至於有些建制KOL說要把YouTube頻道搬到內地視頻網站，我勸他們別傻：萬一他們的「奇葩」言論被「大翻譯運動」相中，內容被譯成外文傳到世界，那豈不是煽動全世界對我國的仇恨？

作者是傳媒工作者

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