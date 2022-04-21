社交距離措施有代價 政府應檢視改進（文：袁海文） (09:00)

早前港府公布放寬社交距離的三階段，是重要一步。然而，疫情及抗疫措施對香港經濟和港人福祉（well-being）有很大影響，政府應更全面審視現時不同社交距離的必要性和相稱性，包括強制措施是否合比例？對市民日常生活自由和商業運作的限制會否過多？以下5個範疇，筆者希望政府能再作思考及改進。

一、復課安排

復課後師生要每天快測，當Omicron BA.2康復者再感染的風險很低時（註1），這是否有需要？澳洲維多利亞省政府的學校快測安排（註2）值得借鏡：一、所有快速測試免費；二、主流中小學每周快測兩次（而非每天），有更高風險的特殊學校才要每天快測。

就未接種疫苗的學生不能參與音樂和體育非學術活動，林鄭月娥指是要保護沒打疫苗的同學，防範染疫患重症風險。這解釋奇怪，也令人覺得虛偽：同學每日上學前做快測並有陰性結果，為何仍不夠？為何非學術活動才有額外風險或更易患重症，而要對學生有差別待遇？

政府說要讓學生在「德、智、體、群、美」五育得到均衡發展，現有貫徹落實嗎？特首曾引用教育心理學家研究，指出停課對學生影響很大。她考慮過未能參與課外活動對學生社交和發展等影響嗎？政府考慮過措施會讓未打疫苗的學生或其家長，感到被標籤和被懲罰嗎？12至19歲人口第一針接種率已逾97%，仍有差別待遇之需要嗎？

二、航班熔斷機制與檢疫酒店供應

現時從境外回港的安排，包括航班熔斷機制及檢疫酒店供應，是否合理和可持續？航班熔斷機制雖縮短至7天，但為何執行禁飛的日期，不是由航班抵港日而是兩日之後才起計（註3）？這不是等同禁飛9至10天，更可能令同一航線的回港居民無辜受影響嗎？至5月檢疫酒店才有約1.4萬間房供應，以回港居民須於酒店隔離7天計，即每天最多約2000人能回港，是約10至20班航機的載客量。2020年初因疫情封關前，單日最高近6萬人抵港（註4）！港府是否應在考慮實際風險承受力下，處理這些樽頸問題？例如將部分甚至全部隔離日數，改為可於符合條件的家中進行。受《基本法》保障的旅行和出入境自由，是否更能向市民和商界積極體現？

三、疫苗通行證與第三針要求

據港大研究，打兩針科興或復必泰的有效度，於20至59歲群組的預防重症及死亡成效都逾90%。如疫苗最大作用是防重症和死亡，而非防止感染，為何仍要硬性規定所有沒感染新冠者需於5月底前打第三針，才可用疫苗通行證？是否有空間可按各年齡群組的疫苗成效或所打疫苗種類，放寬第三針要求？

四、戶外及空氣流通處所

現時放寬的第一階段，室內體育館可重開，戲院更可於所有顧客接種3針（小童及過去3個月內康復者兩針）疫苗下提供可飲食場次，是正確方向。但奇怪的是，為何戶外泳灘竟不能看齊這些條件重開？為何不可回復於郊野公園行山或戶外毋須戴口罩？就筆者所知，戶外感染個案少之又少，政府仍有必要維持現時限制嗎？

五、對精神健康的影響

疫情對香港是非常慘痛的教訓，除了千計死亡個案，港人精神健康狀况亦令人非常憂慮。據港大3月下旬發布的精神健康數據，港人出現抑鬱的數字與2019年社會事件時相近，約每10人中有1人抑鬱。出現焦慮症狀者比例更高，約每7至8人就有1人懷疑焦慮，是2009年開始調查以來的最高水平。很多人——包括政府專家——說精神健康情况不容忽視，但香港抗疫措施和政策，很多未見把市民的精神健康放在重要考慮因素。令我感受最深的例子，就如曾接種疫苗後出現嚴重異常事件的市民或其家屬，很多都經歷創傷或感到異常焦慮，但他們不能豁免接種第二或第三劑疫苗，亦不獲任何異常事件因果關係的詳細解釋。這是以人為本嗎？這是有負起主體責任嗎？

「效益大於風險」不但適用於是否打疫苗，也適用於社交距離措施的設計和執行。但「效益」不應只是控制感染情况，也須一併考慮所付出的經濟和社會代價及所作取捨。變種病毒不斷出現，傳播力之強，不可能做到零風險；考慮風險承受能力更實際。筆者願港府對抗疫措施所作的考慮，令市民無時無刻都覺得具透明度、科學理據、一致性和合理性，看到政府真正做到以「最小的代價達至最大的防控效果，減少疫情對經濟社會發展的影響」。

註1：bit.ly/3rABFEw

註2：bit.ly/3K89mE9

註3：bit.ly/3JYzW2a

註4：bit.ly/3vwYQkx

作者是民主黨醫療政策發言人