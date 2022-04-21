「新特首．新篇章？」系列｜許慧麗：抗疫突顯的醫療弊端亟待改善 (09:00)

（1）公營醫療系統除了硬件，如加護病房和社區隔離設施嚴重不足外，醫生短缺是長期存在的問題，導致第五波疫情襲港時公院一片混亂，不少重症病人特別是長者得不到及時救治；

（2）第五波疫情重創九成老人院，令到因確診新冠而死亡的病例中，60歲或以上長者佔超過九成。這個事實令人悲痛，難以接受。

如何解決上述問題呢？本人有以下建議。

解決本港醫療問題的4點建議

一、優先引入中國內地醫生。增加公院醫生人手的問題，去年在立法會通過的免試引入非本地培訓醫生條例修訂，為引進醫生建立了一條無障礙通道，希望政府盡快在有關地區招聘，以紓緩公院壓力。本人認為，兩年多來人類與新冠病毒的戰役，也是對各國醫療隊伍史無前例的考試，無疑中國交出了優異的試卷。為此，有關部門應優先引入中國內地醫生到香港公院工作，強化公營醫療系統的力量。

二、進一步規範老人院。老人院分公營和私營，由於成本高昂、護理員人手不足且流動性大，私營老人院的改善空間較大。本人建議除了硬件之外，應為護理員設晉升機制，基本分初級和高級護理員，薪酬隨級別調整，希望藉此提升行業形象和地位，建立護理員敬業樂業的觀念；也建議安排社區基層醫療機構的護士定期巡院，以保障護理質素，同時也利於老人院與所在社區的基層醫療機構建立緊密關係，及時處理院友的醫療問題。院友們都是對社會、對家庭作過貢獻的長輩，我們要敬重、善待他們，讓他們在關愛中走完人生的最後路程。

三、建立一個廣泛而深入的基層醫療系統。2009年組成的香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院，至今已有13年歷史，卻仍未充分發揮領軍作用。在港九新界各區籌建的地區康健中心，遠遠不能滿足民眾需求；只有盡量做到「梗有一間喺左近」，才能糾正醫療護理服務的供求錯配。

基層醫療在任何時候都很重要——無風無浪的平時，可重點解決因人口老化而引致慢性病患病率不斷升高的難題，提供預防護理，做好治療與管理；當流行病「攻城」、造成大量市民染疫時，基層醫療機構就可以處理絕大部分輕症病例，掌控分流的重要環節，避免公院急症室擠兌、重症病人得不到妥善治理的混亂局面。地區康健中心的當值醫生，除了在公營系統中調配外，可同時招募全職和兼職的私人執業醫生，包括專科和全科醫生；當然也可以向私人執業醫生「買服務」。

建立廣泛深入的基層醫療網絡，刻不容緩，即使達不到建造火神山醫院的速度，也應有愚公移山的熱度。坐言起行、雷厲風行才有勝算，才能帶領香港700多萬人向着健康目標進發。

四、中西醫結合是大方向。現代醫學起源於希臘，最近二三百年才迅速發展。它的科學性和對人類健康的貢獻，是不爭的事實。中醫藥是中華民族燦爛文化的重要組成部分，歷數千年不衰，以顯著療效、獨特診療方法、系統的理論體系，屹立於世界醫學之林。它強大的生命力，與現代醫學共同構成我國既具特色、又有優勢的醫療衛生事業。

從教育做起 消除中西醫障礙

本人認為，中西醫結合是今後的大方向，香港醫學界應與內地深入交流、吸收經驗，認識中醫藥在防病治病中的獨到之處；並建議不僅要求在中醫學院設立西醫基礎科目，也應在港大、中大醫學院現代醫學課程中設立中醫基礎科目。只有從教育做起，才能改變中西醫像兩條永不相交的平行線的現狀，真正消除中西醫之間的障礙，培養出既尊重現代醫學科學性、又深諳中醫辨症施治的整體觀和嚴謹哲理的新一代醫學專才，實踐出中西醫真正的、深層次結合的目標，使香港醫療事業突飛猛進、大放異彩！

自本世紀初設立中醫執業試以來，已有約1萬名合法中醫師在港九各區為市民服務。但是，執業中醫師是否能充分發揮他們的專業能力呢？答案是否定的。除了望、聞、問、切，中醫師不能用其他輔助儀器如血壓計、聽筒等幫助診斷，更不用說驗血和影像診斷了。這明明是將中醫師綁手綁腳，不准越雷池一步。有關條例很不合理，應盡早廢除。

其實，香港市民喜愛中醫藥是眾所周知的，甚至有相當數目市民只看中醫不看西醫。所以，地區康健中心也應納入中醫診症和保健。

香港醫學界歷史悠久、人才輩出，改革之路雖艱難，但目標是可實現的、前途是光明的！

作者是香港醫務委員會執照醫生協會常務理事

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