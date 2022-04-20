「新特首．新篇章？」系列｜陳曦彤：最重要的教育政策 從來不會寫在政綱 (09:00)

稍有留意香港時事政局的也觀察到，自爆發反修例運動後，上至政改立法，下至課程打針，港府已幾近失去港人治港高度自治的氣魄。與其問新一屆政府有何管治理念，倒不如先摸透中央政府的治港方針。與其期待下屆特首有何不同手段應對疫情，倒不如先隔着牆看看上海的處境。因此，當《明報》編輯邀稿談談對下任政府的教育政策期望時，筆者還真是一時語塞。

文章至此，要寫的其實已經寫完，但作為上屆特首選委，還是有責任用實例向公眾說明一下。以2017年選舉的當選人為例，其政綱主題是「同行」，用意為修補社會撕裂；更應景的競選辦新聞稿標題，還有「參選政綱主打民生青年經濟」、「共建和諧共融社會」等。而筆者服務的教育界，更屬政綱重點項目，其最終目標是「創造一個穩定、關懷、具啟發性及富滿足感的教與學環境」。

推動教育前進的基礎 還剩下多少？

以防讀者不了解業界實况，容筆者在此引用一下中學校長會的調查：2020/21學年退學人數高達4460，較前兩個學年多65%，每校平均有32人退學；教師離職人數達987，平均每校有7.1名教師離職，比上兩個學年多近倍，預計這趨勢還會繼續下去。

但要評價「考第一」的「同學」，我們還是應該公平一點：政綱所承諾的措施，最終有落實嗎？誠然，增加教育經常開支、中學教師編制全面學位化、資助學生升讀自資院校學位、改善學校硬件軟件、增加融合特殊教育撥款，以至合約教席轉為常額等業界爭取多年的訴求，這5年都一一落實了。

但這些措施之所以能改善教學環境，前提是香港教育數十年來建立的基礎不會被動搖。這些基礎包括：專業自主的課程修訂、獨立嚴謹的專業操守調查、政治中立不受干預的考評制度；更根本更日常的關鍵，當然還有自由開放的課堂討論空間，以及專業自主不被政治駕馭的教學環境。這些推動香港教育前進大半世紀的基礎，如今還剩下多少？篇幅所限，還是交由各位讀者自行評估。

筆者或需在此澄清，本文並無意把上述問題歸咎於現屆管治班子，以免背負煽動仇恨政府罪名。事實上，依據當年在特首選舉期間以至後來跟各官員的接觸溝通，我還是相信他們確有辦好教育的初心。

但意願再良善，總難敵過政治漩渦的洗禮。當教育的中流砥柱被摧殘消失，現屆或來屆政府兌現再多的承諾，最終也不過是粉飾太平的空中樓閣。假若教師要擔心自己會否因課堂教學不符政治主旋律而釘牌，其薪酬是按文憑還是學位教席支付，於教學質素而言已是無關宏旨；假若學生被迫接受官方所宣揚的世界觀，再好的軟硬件，於他們（或家長）而言也不過是金玉其外；當學生人數下跌成必然趨勢，疫症造成的全港性精神壓力及競爭力萎縮亦成不爭事實。面對如此動盪的教學環境，單憑港府及教育界力量，根本不足以應對各項終局級挑戰。

昔高談課程發展等 今不寄厚望

參選不需要政綱，或許才是最合乎當下政治現實的設定，反正政綱寫得再好，也不可能足以挽救今日香港。在這個忠誠掛帥的時代，如何在政治正確的大框架下，於狹縫中致力保存制度，才是少數可行的義務。近期的範例，當屬文憑試應考安排：在防疫清零的大前提下，如何克服人手場地資源的挑戰，讓不幸染疫或成為密切接觸的考生，能夠一如以往獲得公平應考機會，可幸教育、考評兩局總算是肩負起應當的責任。這種亡羊補牢式、傷害最小化的策略，相信會是香港（教育）日後的寫照。昔日高談闊論的什麼XY教育、課程發展、平等機會、多元出路、國際排名云云，恕筆者如今還是務實點，不寄厚望。

最後謹借剩餘字數寄語各位同工，眼望地板，小心地滑，好好照顧身邊人。祝願長假後的開學，萬事安全順利。

作者是香港電台節目顧問團成員（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）