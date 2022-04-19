「新特首．新篇章？」系列｜張炳良：重建香港 重建什麼？ (09:00)

動亂與疫情，考驗危機處理及管治能力。以「歷史終結」論出名（後承認過於武斷）的福山（Francis Fukuyama）曾就各國初期疫情作如此觀察：抗疫成效跟政體（民主、專制）無關；決定因素有三——政府治理能量、社會信任、領導能力（註）。在複雜因素交集下，重大決策必涉及策略取捨和短長期利害，考驗領導的平衡藝術，這就是政治。

香港近年出現的問題明顯見諸這幾方面。當然問題和缺失有大有小，有制度性，有操作性，也有跟人事有關；但如鄧小平曾說：制度不好，好人無法充分做好事，甚至會走向反面。所以要走出管治困局，須從制度上改革。

可參考的經驗

如何改革？不乏可參考的經驗。英治下的香港，在1967年反英暴動後，若不是麥理浩厲行新政、打貪倡廉、營造民意政府，不可能脫胎換骨，迎來神話似的晚殖盛世。內地文革後撥亂反正，從「三信」危機（信心、信任、信仰）及封閉走出，重新站起來，全靠鄧小平領導下摒棄教條、堅持改革開放的務實路線。今天人人吹捧新加坡，它能從獨立早期失業嚴重、社會分化、政治動盪，走上安居及經濟活力之路，有賴李光耀的遠見謀略、實用主義和廉潔治國。

3個「成功」經驗皆包含魅力領袖、務實改革和爭取民心等元素，取得道德感召，轉危為機，為新生代展示希望，成為改革的主要動力，令人們相信只要肯拼搏就會有美好未來。三者皆屬漸進求變，重點在於抓tipping point（轉折點），改變原有路徑依賴，以時間換空間，不尚虛妄，帶來真正的翻天覆地。

回歸後政治實驗失敗

整個九七回歸歷程的主旋律，乃於一國兩制下延續香港當時的成功模式。中央原要維持一個做事唯實的香港，使廣大港人和國際投資者有信心，所以管治、司法和財金制度，及社會文教等政策，基本不變；並在行政主導前提下逐步開放選舉，讓各階層「均衡」參與、監督施政，惟不能動搖資本主義。此設想傾斜於商界利益，忽略了現實的動態發展，低估了回歸後的新變數。

按《基本法》原來設計及2007年雙普選路線圖，本有條件發展出既行政主導、又存在泛民反對派參與的有節制選舉競爭的「特區民主」模式。可是事與願違，近10多年政治嚴重分化內耗、特首普選方案拉倒、「佔中」帶動分離主義冒起，終釀成2019年大決裂。中央認定回歸後的政治實驗失敗，遂改轅易轍，特區政制不再朝開放型選舉主導，而是剛性的中央主導。中央對一國兩制及香港的想像，已有別於1990年代。

如何解讀2019 決定未來

香港回歸時如日中天，為何落得今天田地，涉內外因素，但內因為主。2019年動亂固然乃香港大變之因，破壞社會經濟穩定，驅使中央急立《港區國安法》、修改特區選制，從而又衍生新變數及國際上對香港之未來存疑，各方都成為輸家。但2019年動亂也是果，乃各種深層次和結構性矛盾，因《逃犯條例》修訂觸發焦慮、泛民鼓動及外力介入，釀成總內爆式風暴。

一切可追溯至回歸後，本土身分困擾、兩制張力日甚、社會泛政治化、議會失效、行政自我綑綁等，累積造成施政困頓、責任政治失落、信心信任下滑。根本矛盾仍在，如何解結，不同的危機解讀會得出不同管治路線——究竟是收緊社會管控還是堅持開放、疏導民情？自由與安全如何平衡？

不少人欣賞新加坡，甚或緬懷九七前之香港。前者被稱「非自由的民主」（illiberal democracy），後者或屬「有自由的威權」（liberal authoritarianism）。在當前種種條件制約下，究竟可走出一個怎樣的香港——港英式、新加坡式、內地城市式，還是另類？有人擔心萎縮倒退，有人相信由亂轉治、由治及興。香港前路，最終還看領袖、民心、務實3條。

香港現處「三弱」

重建香港，核心是重建希望和活力，此乃艱巨工程。令人憂慮的現實是：多了人對一國兩制信心動搖；移民潮再起及企業他遷，削弱香港的人才和實力；年輕一代疏離感重、社會兩極化、官民鴻溝擴大。香港漸失國際化及自由城市魅力，內地對香港盡是不滿，中央對特區失去信任。國際和內地看扁下，港人更覺迷惘焦躁。

香港現處「三弱」——弱政府、弱社會、弱經濟。政府執政力弱且欠感召、社會連結力不振、經濟在吃老本但轉型乏力。信任低落，人心鬱悶，一些人且心態躺平。若不好好治療香港的心靈創傷，什麼宏圖大計也是徒然。

一個時代已經過去；重建香港，須立足當下現實。目前棋局，如何下棋、怎樣下去，考驗判斷、韌性和能力。香港的未來，猶看中央對「一國兩制」、「港人治港」初心的堅持，也有賴港人振作和承擔，互為影響。香港的命運離不開國家命運，但回歸後不少港人在自大和自卑之間徘徊，缺乏自信，害怕融合，因而錯失不少契機。

重建活力 做好7件事

新拐點前，須先弄清楚香港究竟傷在哪裏、失去什麼，才知如何修補重建（所謂fixing the broken system）。未來的香港，又該是怎樣的想像？人們要看到走出桎梏的路徑、見到希望之所在，才會願意投身（目前尚虛的）改革旅程。若各方對過去不作認真反思，仍迴避核心問題，政治正確凌駕務實思考，則只會原地踏步。

香港要走出陰霾、重建活力，須做好7件事：

一、重建社會信任，才可有包容及驅除極端主義。要市民信任政府，先要政府信任市民、愛護市民，緊記當年鄧小平「既要防右更要防左」的道理。

二、重建青年希望，扭轉他們中不少的「3D」疏離感，即Dispossessed、Disenfranchised、Disillusioned（一無所有、政治乏力、理想幻滅之感）。年輕人是國家、城市的希望所在，須講理想、爭取他們成為脫舊入新的動力。

三、重建對民負責，施政才可有底氣，不致怕事避事，勇於擔當。主政者須放下身段、走入社區、多聽老百姓心聲，勿自閉於權貴精英溫暖圈內，或處處靠中央支撐。

四、重建治理能力，恢復士氣自信，提升施政效果，着實解決社會迫切問題，不為國家添煩添亂，才可取信於中央。重點改革公營部門及公務員制度、改革地區行政，惟須注意軟着陸，不搞推倒一切。

五、重建自由城市，才可鼓勵創意、海納百川，吸引人才企業。自由是香港過往成功的基石，要悉心維護自由和言論空間。人民愈認同體制、對社會有歸屬感和持有感，國家才最安全。

六、重建國際連繫，做好「中國香港」角色，承載國家對外功能，勇於走入世界，重拾國際話語能力。當此關鍵時刻，更不能內向怕外、自我封閉，也不讓人家封鎖。

七、重建多元參與，以陽光代替北風，把政治光譜上之顏色分歧化為彩虹，才可增強社會凝聚力，有利於港人治港。

註：Francis Fukuyama. "The Pandemic and Political Order: It Takes a State", Foreign Affairs, July/August 2020, New York: Council on Foreign Relations.

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

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