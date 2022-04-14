區家麟被捕 港人如何緊守崗位？（文：陳帆川） (09:00)

區家麟是緊守崗位、講真說話及堅守核心價值的楷模。在香港充滿政治爭議的過去10年，他沒有利用在「大台」累積的名氣轉型成KOL晉身廣告界，也沒有在一些毫不相干的商業場合上大談在大台做主持和報新聞的經歷然後推銷產品，而是貫徹他的新聞經驗，轉型成為作者和主持，令更多人關心時政。

他是「主場新聞」第一代博客，也是社交媒體興起後香港第一批透過寫博客成名的作者之一，行文手法別開生面，間中夾雜口語俚語，多用反諷，趣味盎然，卻觀點清晰，跟報章上的傳統評論員截然不同。他是香港社交媒體上最具影響力的時事評論員之一，瘋傳的文章不計其數。

其後，香港網絡時事評論員如雨後春筍般湧現，文字比起區家麟更尖酸更刻薄，當中為數不少皆是透過攻擊泛民主派突圍而出，獲得年輕網民支持。然而區家麟並無隨波逐流，由親泛民變踩泛民、由「左膠」變激進；他依然故我，在老泛民和「左膠」最不得人心的時代，堅持其溫和民主的立場。

他的文章在社交媒體上廣受歡迎，卻不單純是流量捕手。他有自己的原則和立場，也有自己的話想講，例如多年來不忘為新聞界發聲，道破不為公眾所知的行業流弊。他長期批評舊東家的不是，卻不是藉攻擊他人博上位，而是點出行業責任，以及審查操作對社會的影響。

在香港講真話 需「非常不理性」

如果他在過去10年少講一點真話，多出一點故弄玄虛、左右逢源的帖文，以他的名氣和正面的新聞人形象，就算進不了特首競選辦，也肯定能繼續當個特首選舉活動主持，跟「準當選人」談笑風生。然而他選擇了講真話，錯過了優越的發展機會。

公眾人物講真話，以前會賺少好多，如今更要冒上法律風險。區家麟被捕前在個人博客上的最後一篇文章，結尾是一段對話，正好總結了在香港講真話需要具備的條件：

「香港不會變好，理性的人應該要走。」

「你理性嗎？」

「我現在非常不理性。」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）