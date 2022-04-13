一國兩制的3個階段（文：馮可強） (09:00)

第一階段1997至2012 河水不犯井水下高度自治

這個階段為香港回歸後的首個15年，包括第一、第二和第三屆的兩名行政長官（董建華、曾蔭權）的任期。

眾所周知，作為國際城市的香港在很多方面都有其獨特優勢，因此中國自1980年代改革開放到21世紀頭10年，都把香港作為引進資金、人才、技術和知識的窗口，是學習的對象和渠道。到1997年香港回歸祖國時，雖內地經濟已有大幅增長，但香港對中國仍有相當重要性。

1995年，當時的全國政協主席李瑞環向港澳區政協代表講了個紫砂茶壺的故事，之後他解說其本意是「要真正的、正確的認識香港、管好香港，並不容易，不要麻痹大意，不要自以為是」，即要接納香港與內地的不同，不要企圖洗掉「茶垢」而令香港失去其特色。1997年姜恩柱來港出任新華社香港分社社長時又說過：「香港問題好比一本非常深奧的書，要讀懂它並不容易。」到2011年，時任港澳辦主任王光亞仍形容香港是一本難以讀懂的書。

就中國而言，時任總書記江澤民在2000年提出「三個代表」，到2003年時任總書記胡錦濤提出「科學發展觀」，都顯示當時中央以至全國正聚焦探索如何繼續促進先進生產力和先進文化發展，以及推進各項事業改革和發展的方法論。在這第一階段，中央官員在繼續發揮香港的窗口作用時，都是對香港制度和情况採取一種尊重、包容及嘗試了解和認識的態度，並放手地倚靠港英時期遺留下來的政務官系統和精英階層來治理香港，因而有江澤民的「河水不犯井水」指導思想和政策。其後胡錦濤雖對特區政府有「查找不足」的批評，但只是作為口頭勉勵與督促，未有改變依靠港人高度自治的政策，可說是十分謹慎和克制。

另方面，當香港面對困難時，內地都全力給予支援和幫助，例如應對金融危機、抗擊SARS、「個人遊」、CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）等。但當時部分港人片面地理解一國兩制及錯誤解讀中央政策，刻意要設立「防火牆」，因而錯失了在第一階段與內地增強互相了解、互信交往及合作共贏的良機。

第二階段2012至2022 內外矛盾爆發的動盪與維穩

這個階段為期10年，包括第四和第五屆的兩名行政長官（梁振英、林鄭月娥）任期。

香港在九七回歸時已發展成為以大地產商為主導的資本主義社會，在全球化和創新科技急劇演變下，香港經濟和社會制度種種內部矛盾愈來愈尖銳，包括經濟轉型、房屋供應、貧富懸殊、社會流動等問題日益嚴重。

另方面，胡錦濤在2012年11月中共十八大報告中評價過去10年工作時，表示中國經濟總量從世界第六位躍升到第二位，而社會生產力、經濟實力、科技實力、綜合國力、國際競爭力、國際影響力都邁上一個大台階。他又提出「三個自信」，即道路自信、理論自信、制度自信（其後習近平補充了「文化自信」和「歷史自信」）。2017年3月李克強總理在第十二屆全國人大五次會議上，把「一帶一路」和「大灣區」概念納入《政府工作報告》。同年10月，習近平總書記提出「新時代中國特色社會主義思想」（其後寫入《黨章》和《中國憲法》），當中包括「實現中華民族偉大復興的中國夢」、「堅決維護國家主權、安全、發展利益」。香港亦正式納入「一帶一路」、「大灣區」、「中國夢」和「總體國家安全觀」之內。

自1949年新中國成立以來，香港其實一直是錯綜複雜的國際政治鬥爭場所，包括國共內戰後的延續交手與冷戰兩大陣營角力。但自1970年代中美建交、1980年代以後中國改革開放及與國際接軌，一直到21世紀頭10年，美國基本上採取了促使中國和平演變的政策，中美關係在各方面穩定展開廣泛交流和合作發展，香港因而受惠，其作為美英對華的國際政治鬥爭場所，在總體上有所緩和。

2012年2月，當時的習近平副主席首先提出中美應建立「新型大國關係」，其後在同年底接任為國家最高領導人，但美國這時已確認中國正威脅到它的世界霸權地位，時任總統奧巴馬在2012年底尋求連任，已展現對華強硬態度，其後在第二任期採取「重返亞洲」政策，以阻遏中國發展。由2017年特朗普上台至現時的拜登政府，已不斷加強全面對付及打擊中國的政策。

香港重新成為美國對華鬥爭的前沿場所，但這時候中國發展模式的成功、綜合國力的強盛，再加上「五個自信」，足以令中央可決斷地出手駕馭香港急劇轉壞的局勢。第二階段出現一連串嚴重社會事件：2012年國教科風波、2013至2014年政制改革風波和佔領中環、2019年修例事件、港獨思潮與社會暴力等；香港內外矛盾累積地交織在一起，一波又一波地升級爆發，威脅到國家安全。中央為維護香港社會穩定，通過2020年《港區國安法》及2021年選舉制度的改變，成功扭轉香港動亂局面。

另方面，2020年至今的新冠疫情，除了加劇香港近年面對的困難和動盪外，亦徹底暴露了特區政府治理的重大弱點，需尋求中央政府的支援和指導去應付疫情。

第三階段 落實全面管治權下的愛國者治港

世界局勢隨着最近的俄烏戰爭而變得更嚴峻，美國對中國的鬥爭只會持續增強，而台灣問題在未來幾年亦只會加劇，香港作為中國的國際城市，必然會面對新衝擊。故此，中央更會加強對港落實全面管治權，以準備應對國家安全受到更大威脅。第六屆行政長官將於今年7月1日上任，將會是一國兩制第三個階段的開始。因世界形勢不確定因素太多，這個新階段暫且以未來10年作計算吧（2022至2032年）。

國務院新聞辦公室在2014年6月發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，提出「中央依法履行憲法和香港基本法賦予的全面管治權和憲制責任，有效管治香港特別行政區」。港區國安法和選制改變，就是中央開始落實全面管治權的措施。

早在1984年，鄧小平已明確指出「必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」；2014年白皮書重新強調「堅持以愛國者為主體的『港人治港』」。這兩三年來，中央領導人反覆為「愛國者治港」提出具體條件和要求，並通過2021年選委會和立法會選舉，開始部署建立「愛國者治港」體系。

第三階段將會是落實全面管治權下愛國者治港的時期，正如白皮書強調，要「繼續完善與香港基本法實施相關的制度和機制，特別是要着眼香港的長治久安，把香港基本法規定的屬於中央的權力行使好，使中央與香港特別行政區的關係切實納入法制化、規範化軌道運行」。

香港在這新階段將會面對什麼主要挑戰？筆者將在下一篇文章分析。

作者是香港政策研究所董事暨行政總裁（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）