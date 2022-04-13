共看明月應垂淚 一樣官心處處同──從上海抗疫看官僚和本位主義的人為悲劇（文：劉銳紹） (09:00)

（1）人為悲劇激發的政治思考

──同心協力抗疫，乃順理成章的事，無論香港或內地，市民配合是主流現象。可惜，上海在抗疫過程中，卻出現不少令人悲痛和市民反彈的事情。

例如，官方和醫療機構為了「動態清零」，從政策和執行上忽視其他病人的需要，造成若干失救致死的事件；因長期和難以預測的封閉而造成的困惑，出現為數不少的警民衝突和情緒困擾，極端的還有自殺個案；因交通封鎖（包括省際交通）而造成的人為缺糧和物資短缺，引致民怨四起；早期嬰幼兒感染而被強行隔離，造成乏人照顧、家庭分散的苦况；協助建造方艙醫院的外省工人，完成任務後返回原地，竟然被拒，造成跨省矛盾……

凡此種種，都不是官媒的報道範圍，但頻見於內地網上視頻和海外反映（參閱《明報》近日報道）。可見，官方連年反對的官僚主義，至今仍生氣勃勃，如日中天。

──值得注意的是，上海市民的反彈也令部分執行命令的官員、地區人員產生同感甚至同情，對上級的壓力發揮了「卸力效應」，因為他們也感到難以承受的壓力而瀕臨崩潰。尤其是中低級官員，更感到「官不聊生」，因為他們被夾在上級命令與人民反彈的中間死位。網上流傳某諮詢中心人員回應市民的投訴電話時，傷心落淚，並講述他們的困難。有關方面其後下令「不能超越回答範圍」，可見內部情緒也十分不穩。

──更值得注意的是，上海市民已由生活層面的反彈上升至制度層面的質疑。有網民直接提出「抗官僚疫」，要求「立即停止運動式抗疫」，建議上海市人大推選新的黨政成員，居上海10年以上才可當選。這些雖是個別聲音，不成氣候，但反映不滿情緒正逐步推向臨界點。當然，官方可以壓下去，但難以解決問題。

（2）為何官僚和本位主義大行其道

雖然出現上述「管控的意外」，但不會影響官僚主義的管治，因為：

──首先，各級官員或奉命行事的掌權者（小如地區領導，以至一個小區的管理員），只需按指令而行，其權力就可以無限膨脹，不會有政治危險，也不需什麼政治成本。執行得好，近的可獲嘉獎，遠的利益更無法估量。相反，成績如不符上級理想，則可能仕（利）途止步，甚或自毁前途。這種從成本效益的角度進行管治的方法和文化，已在中國官場和政治生活中根深柢固。

──其次，當中央或上級政策寬鬆，或指令有迴旋餘地時，地方官員可以在較大程度上結合本地實際情况，作出符合本地民情的決策。可是，當中央或上級頒下死命令時，地方官員別無選擇，只能堅決執行，更不能陽奉陰違，否則官位不保，還會被追究。這是中國政治的「風向學」和「態度決定論」──既要看上級的取態，自己也要在立場和行動上表態。上海這次抗疫之初，屬於前階段的「結合實際」；但後來「動態清零不動搖」的政策一下，只能轉為近期的「堅決落實」。民眾反彈可以駕馭，已不是首要考慮，這是中國的政治心理學。

──這種官僚主義轉到基層，已變成另一種牢不可破的形式──本位主義。大凡承接了實質權力的不同層級，都會把本來有限的權力，變成尚方寶劍。他們只要在本身的崗位上盡心盡力，完成任務，就不會出事或被追究。這又慢慢形成「有權不用，過期作廢」的慣性，還培養了觀察權力來源的學問。

試舉一個普通例子。多年前內地推行禁煙措施時，高等院校也在規管範圍內。筆者剛好在一家高級學府用膳，見食客投訴有人違規吸煙，服務員說管不了。為什麼？答道：「還未看見黨的文件。」然則，公開的政令沒有用嗎？非也，但已淪為「二等公民」！這次上海的人為悲劇，也有強烈的從本位主義領略中央精神的色彩，才導致失救、自製矛盾和民怨的風波。

（3）為何出現「強中央弱地方」政策

──以這次上海抗疫為例，中央的角度是「穩定、清零」。這跟北京眼中的國內外形勢有密切關係。李克強最近說：「國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。」這些範圍可以很廣，包括美國國務院下令非緊急美國政府僱員和其家屬自上海總領事館撤離，也可以是一種「撬牆腳式」的輿論戰術，旨在製造上海的疫情恐慌和影響疫後的經濟復蘇。至於質疑「動態清零」的言論，更使北京毫不退讓地還擊。

──決策高層還有一種擔心，就是一個決策被否定，或被迫改變，可能引起骨牌效應，影響其他決策的權威性，減效甚至失效；因而既定政策不能改變，必須在「堅決執行」之後，才能因應需要和在中央同意之下修正。

──遇到上述中外矛盾、中央決策與地方情况出現落差時，關鍵是如何平衡？我不否定抗外的需要，還要高度警惕，但須爭取主流民眾的支持，否則只會自我削弱實力。同樣道理，香港也在抗拒外部干擾，但關鍵是不要製造新的官民矛盾，更不宜借外打內，引致市民「共看明月應垂淚」。有建制派認為「一人參選」可以減少建制派撕裂，原則上我不反對，但減少和修補撕裂主要應在官民之間進行；建制派的撕裂問題不大，北京自會協調，皆因「一樣官心處處同」。

作者是時事評論員

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