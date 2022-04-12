質疑海外法官誠信 損終院聲譽 ——回應林新強（文：吳漢華） (09:00)

首先，林先生似乎沒有留意的，是現在辭任者只是兩名英國現職法官。林先生下筆時，可能仍未知道9名來自英國、澳洲、加拿大的法官，會繼續出任香港終院非常任法官。

行政、立法、司法是政府的三位一體，現職法官要效忠的，首先當然是本國人民。是否派員到外地擔任法官，是一個政治而非司法獨立的問題。當代表民意的行政、立法機關都清楚表明要改變一個政治決定，沒有經過直接民意授權的司法機關依從去做，是完全符合其國內政治倫理的。打個比喻：一名律師代表其事務所出任一間公司的非執行董事，當其事務所因跟該公司意見不合而決定停止派員時，律師只好照辦，無論他個人的意願如何。

「君子分手，不出惡言」，兩位辭任的英國法官很公平地說「香港法院在法治上的投入，繼續受到國際間的尊敬」。終院首席法官、律師會、大律師公會、特首等紛紛向所有的過去及現任海外非常任法官致謝；特首稱讚兩名辭任的法官是「卓越法官」；外交部駐港公署亦只批評英國「打『法官牌』搞政治操弄」，並沒有批評個別法官。

要外籍法官只可效忠香港 實強人所難

香港司法誓言中擁護《基本法》、效忠香港特區的承諾，應該是指法官在香港履行司法工作時所需遵守的承諾。若把這承諾演繹為在這些工作之外也不可以對其他國家效忠的話，我恐怕很少外籍人士肯當香港法官，這不單止是終院的非常任法官，而是包括各級法院法官。基本法第90條規定，終院和高院的首席法官應由香港特區「永久性居民中的中國公民」擔任，其他各級法官並無這規定；反之，第92條容許「從其他普通法適用地區聘用」法官。可以想像，香港各級法官中不乏外籍人士，若不許他們向其本國效忠，實強人所難，會導致司法人才流失。

林先生質疑，在審理案件時，「英籍終審法官是……聽命於英國政府指示，還是為香港社會公眾利益？」這直指他們的個人誠信，是極端嚴厲的指控。

林先生在公開作出質疑時，至少應看看兩名辭任法官所參與案件的判辭。我用兩名法官的名字「Lord Reed（韋彥德勳爵）」和「Lord Hodge（賀知義勳爵）」在司法機構的網站搜尋後，找到9宗案件，所有都是終院5名法官的一致裁決，其中一份判辭是英國最高法院現任院長韋彥德勳爵的手筆，其他4名法官同意。

因此，林先生對英國法官直接的質疑，亦間接地質疑所有終院法官的誠信或專業判斷。若香港法律界在立法機關的代表也提出這樣的質疑，外國人會怎樣看香港司法制度？林先生對英國法官的質疑，其實跟他向司法界作出的呼籲——「向國際社會證明，香港司法界有能力捍衛香港法治」——是背道而馳。

停止委任海外法官 對港有害無利

林先生文章的結語是「這一天，香港司法界站起來！當家作主！」「這一天」相信是指3月30日，即英國法官辭任那天。他言下之意，似乎是從那天開始，終院不應再有海外非常任法官，因為「香港的普通法司法制度不應受到外國干預」。在現行安排下，海外法官怎樣干預終院判決呢？正如上文所述，看看終院的一些判辭便有答案。而且，如果外國法官可令香港司法制度「受到外國干預」的話，國家在制訂基本法時，不會在第82條訂明「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判」。

如果林先生的意思是，縱使沒有海外非常任法官，終院也會在國際間得到尊敬的話，則我完全同意，而海外法官是錦上添花。海外法官對香港法律的實質貢獻，已有學者論述，我不想班門弄斧。但觀感上，我想作一個比喻：一間資本雄厚、制度健全、管理層能力超卓的公司，成立25年來一直由世界上現職或退休的顯赫人士出任非執行董事；如果有一天，在無特別情况下，公司突然不再委任非執董，投資者、生意伙伴等可能會因此作出一些對公司不利的聯想或揣測，競爭對手可能乘機抹黑。相信林先生也不想終院出現類似情况。

「滿招損，謙受益」，我們毋須妄自菲薄，但亦不應因狹窄的民族主義，而放棄一個可令自己與世界更加接軌、更上一層樓而且行之有效的安排。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

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