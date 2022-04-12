從俄國民調看民眾對侵烏取態（文：王家豪） (09:00)

然而，俄國民情並非鐵板一塊，而是受到年齡、地區、性別和接受資訊渠道等因素影響。誠然，在俄國資訊不流通、加強打壓新聞媒體的情况下，民調結果有多大程度能反映民眾的真實聲音，仍有待商榷，但仔細分析有關數據細節，有助我們了解當地情勢，並且為研究俄烏戰爭提供新面向。

調查見大多數認同普京行動

俄國主要民調機構包括官方的社會輿論基金會（FOM）和全俄社會輿論研究中心（WCIOM），及獨立的列瓦達中心（Levada Center），而它們所做的調查均一致顯示，大部分俄國人對普京的支持度有所提升，並且認同俄方的「特別軍事行動」。

據列瓦達中心數據（註），普京支持率從2月的71%上揚至3月的83%，也是自2017年9月以來的新高；認為俄國朝着正確方向發展的受訪者，亦從52%升至69%。同時，絕大多數（81%）民眾在不同程度上支持俄軍在烏克蘭的行動，他們主要認為俄方「特別軍事行動」旨在保護頓巴斯的俄語人口和平民（43%）、防止對俄國的攻擊（25%）、「去納粹化」（21%）、「去軍事化」（14%）等；相對而言，民眾不支持俄方軍事行動的主因包括造成平民傷亡（43%）和不應干涉別國事務（19%）。上述調查結果與官方民調機構發布的數字幾近相同，也跟坊間民調進行交叉檢查的數據脗合。

儘管進行民調的列瓦達中心本身有獨立性，但不少人仍合理地質疑其結果的準確度，皆因當地的言論及資訊自由正逐漸收窄。有輿論懷疑俄國人未能獲得客觀資訊，所以對烏克蘭形勢的判斷出現了錯誤。早前俄國政府封鎖facebook和Twitter等西方社交平台，又在3月初立法禁止傳媒發表「虛假」軍情，包括不准使用「戰爭」和「侵略」等詞，導致莫斯科迴聲電台（Ekho Moskvy）、「雨」電視（Dozhd TV）和《新報》（Novaya Gazeta）等自由派媒體相繼暫停運作。主導了輿論空間的俄羅斯國營媒體則着力傳達官方觀點，對俄軍轟炸平民及其傷亡數字等不利軍情卻隻字不提。

此外，亦有觀點認為俄國人不再願意提供真實想法，結果造成他們支持戰爭的「假象」。這除了因為民眾害怕被以言入罪或招致無理解僱等懲罰外，也可能牽涉到在俄國根深柢固的從眾心理，導致他們傾向跟從社會接受的標準和價值觀。在Putin v. the People一書中，作者的研究指出俄國人在五大人格特徵中的親和性（agreeableness）較高，令他們常把官方主流觀點視為「正常」和失去了另類的想像空間，並且容易抗拒異見者。

另一方面，也有分析認為民調結果可以信賴，並嘗試為它提供合理解釋。他們認為俄國在烏克蘭的軍事行動招致西方制裁，而制裁產生了「聚旗效應」（rally 'round the flag effect），使民眾相信在國家危機中有必要擁護普京政權，以抵禦外部威脅。這可算是克里米亞的劇本重演，但有別於當時採取針對普京親信的「精巧制裁」（smart sanctions），西方國家目前對俄實施了更廣泛制裁，而且政治與生意不再分開，由此掀起跨國企業抵制浪潮，對當地民眾日常生活造成嚴重影響。這些事態的發展，導致俄國社會與政府需共同承受制裁造成的損害，讓當地的反西方情緒進一步高漲。

還有一個政治不正確的說法，就是俄國人從根本上支持普京的帝國主義主張，但這當然是非常大膽的設想。

不應被忽略的反對聲音

民調結果展示了俄國社會主流想法，但其實亦勾勒出反對聲音的存在。首先，FOM的數據反映出年齡與「特別軍事行動」支持度成正比，故此認為後者是正確決定的60歲以上長者（83%）遠多於30歲及以下年輕人（59%）。其次，通過互聯網獲取新聞資訊的受訪者中，有24%認為俄國的軍事行動是錯誤，而從電視接收資訊的人只有7%持相同意見。

除了年齡和接收資訊來源外，居住城市和性別因素均影響了受訪者對烏克蘭問題的態度。列瓦達中心主任古德科夫（Lev Gudkov）表示，近六成莫斯科居民對戰爭持否定態度，但有七成鄉村和小城鎮人口贊成俄國軍事行動。此外，俄羅斯女性受訪者也較男性更有可能不支持對烏軍事行動，特別是30至50歲婦女。

或對國家發展構成重大隱憂

假如年輕者、從網絡接收資訊、居住於大城市的人口對俄國軍事行動的支持度較低，這將可能對俄羅斯的國家發展構成重大隱憂。短期而言，俄國年輕人理應為軍隊主要徵召對象，他們對戰爭相對反感，可能影響俄軍的後勤供應與兵力補充；而克宮應對挑戰的方法，很可能是調動其他地區的部隊或招募僱傭兵參戰。長遠而言，當這些年輕人最終選擇離開故土，恐令俄國的人口危機和產業結構失衡等困境雪上加霜。

自蘇聯解體以還，俄國長年陷入出生率低和死亡率高的人口危機，加上新冠疫情導致自然流失率攀升逾倍，年輕人才進一步流失，恐怕會加劇人力資源短缺情况。近年克宮曾提倡推動產業升級，以減輕俄國經濟對能源和原材料工業的依賴，而邁向知識型經濟發展最需要的人才，正正可能是有離意的「網絡世代」。

不管怎樣，民調結果的準確性和民意有多大程度能影響普京的政策，也許仍有待驗證，但相對確定的是俄烏局勢充滿不確定性，而當地民情發展亦有變化空間，值得大家繼續密切觀察。

註：www.levada.ru/en

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

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