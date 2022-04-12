政經格局劇變 考驗中港定位（文：劉進圖） (09:00)

國際內地香港三大變化

在國際上，最重大的新聞是俄羅斯入侵烏克蘭受挫，被迫放棄攻佔烏克蘭首都基輔，移師東部地區，烏東城鎮陷入人道災難，促使美國及歐盟加強制裁，與俄羅斯切割，從金融到貿易、從運輸到能源，乃至科技、學術、體育、文化等領域，全面劃清界線，形成「西方」與「反西方」對敵陣營，彼此壁壘分明。世界各國因此被迫抉擇，到底要站在哪一邊？假如說兩邊都不站，又是否有足夠條件保持中立？

在內地，新冠變種病毒Omicron持續肆虐，攻陷多個城市，繼長春與深圳後，人口多達約2600萬的上海也被迫封城，非但港口運輸癱瘓，影響全國物流，更衍生了許多民生災難，醫療資源被擠兌，錯配去照顧無症狀感染者，忽略了需要醫護續命的病患，許多小區支援物品供應不上，受困居民怨聲載道，與管理人員衝突不斷。海內外華人目睹上海從抗疫模範生淪為負面教材，不得不反思所謂中國治理模式，到底是否像官方宣傳說的那樣厲害，值得全世界向中國學習？中國日後還會否與國際接軌？

在香港，現屆特首林鄭月娥宣布不尋求連任，警隊出身的政務司長李家超獲北京祝福，辭職參選特首，許多資深建制人物預期，特首選舉將出現「一人模式」，以免建制陣營內部分裂。李家超出任政務司長不到一年，在政壇的經驗基本上只有警隊和保安局，非但不懂經濟、金融，更缺乏房屋、教育、醫療、福利等民生施政歷練，他能夠跑贏財政司長陳茂波，反映北京對未來特首的要求，側重於維護國家安全，服從上級指示，以執法手段掃除一切阻力，這種「武官治港」的新格局，令許多關注香港前景的人提出疑問：香港是否正快速脫離國際融入內地？到底香港還能否維持國際金融中心、亞洲商業都會的地位？

長期維持中間路線不容易

倘若把以上3個變化放在一起，問題就更加突出了。以美國為首的西方陣營，目前的視線焦點的確在烏克蘭，俄羅斯確實是頭號敵人，但這並不表示美國改變了重返亞太、圍堵中國的外交政策，只是在美中角力上增加了對俄取態這個變數。從美英澳聯手開發超音速武器，到國會議長佩洛西醞釀訪台，在在表明美國對華方針基本不變，中國若被發現以物資援助俄羅斯，西方的制裁大棒就會一揮而至，對台灣的外交及軍事援助也會升級，亞太局勢將變得異常動盪。

中國目前的選擇是不支持西方立場，但也不公然對抗，嘗試走一條中間路線，標榜自身的獨特定位，試圖斡旋於「西方」與「反西方」兩大陣營之間。但這樣的中間路線，要長期維持是很不容易的。在國際上，中國政府和中資企業若要使用美元結算系統，參與各種國際貿易，就不能漠視針對俄羅斯的制裁禁令。在防疫政策上，中國若堅持「清零」，拒絕參考西方模式（以疫苗保護老弱，接受輕症感染，與病毒共存），就要重重複複地封城，每次有社區爆發便大面積封鎖，由此付出的經濟與民生代價是極其巨大的。在香港問題上，過分強調維護國安，很容易演變為排斥西方民意領袖、驅逐西方記者、打壓西方律師等，客觀效果只會加快讓新加坡取代香港。

由此可見，如何處理與西方的關係，將會是未來一段時期中國在外交、內政及香港問題上，不可迴避的一個主要課題。

作者是資深傳媒人

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