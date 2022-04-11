用數據說話——香港抗疫為何惜敗新加坡（文：尹國聖、陳齊浩） (09:00)

新冠死亡率 星洲顯著低於港

從統計學角度看問題時，我們往往需作出某些假設，其中欲檢定其合理性的假設為原假設（null hypothesis），與之相對的假設為備擇假設（alternative hypothesis）。例如比較香港和新加坡抗疫成效時，原假設為「香港與新加坡的新冠相關死亡率相同」，而備擇假設為「香港與新加坡的新冠相關死亡率不同」。為驗證原假設是否合理，我們需進行假設檢驗（hypothesis testing）。給定5%顯著水平（significance level），我們可以基於樣本數據構建檢驗統計量（test statistic），從而通過該統計量在原假設下的分佈，計算相應的p值（p-value）。若p值小於顯著水平，我們將拒絕原假設，而p值愈小，證據愈強。

自今年1月以來，新加坡和香港都經歷一波新冠變種病毒Omicron的衝擊：新加坡於3月30日的累計新冠相關死亡人數為435（據美國約翰霍普金斯大學數據），以新加坡總人口5,929,506計算，每100萬人約有73人死亡；同一時間，香港第五波疫情至3月30日累計相關死亡人數已達7493，以香港總人口7,394,700計算，每100萬人約有1013人死亡。我們通過附圖公式，可計算香港和新加坡比較新冠死亡率的檢驗統計量，其值為76.9，在標準正態分佈（standard normal distribution）下的p值近乎零，因此我們拒絕原假設，從統計學上判斷新加坡的新冠死亡率顯著小於香港。

防長者染疫亡 復必泰更有效

通過比較兩地所用的疫苗類型，我們可進一步分析。新加坡約95%民眾接種mRNA疫苗——復必泰或莫德納——僅有少數接種科興；而香港四成以上人士注射科興疫苗。附表列出香港80歲或以上長者接種科興或復必泰的情况。我們以其中已接種兩劑疫苗的長者為例，據港府3月20日公布資料，該群體的染疫死亡率為2.62%，其中已注射兩劑科興的死亡率為2.95%，而已接種兩劑復必泰的死亡率為1.51%。通過計算死亡率，我們可以推算染疫長者中77%接種兩劑科興，23%接種兩劑復必泰。從1月1日至3月30日，該組別死亡人數為508，可推算出該組別共有508 / 2.62%≈19,389人染疫，而其中19,389×77%≈14,930人接種兩劑科興，19,389×23%≈4,459人接種兩劑復必泰。

我們再次通過假設檢驗的方法，比較不同疫苗的死亡率。原假設為「接種復必泰或科興的染疫死亡率相同」（即疫苗種類對染疫死亡率無影響）；備擇假設為「接種復必泰或科興的染疫死亡率不同」。由附圖公式計算出長者接種兩劑疫苗染疫死亡率的檢驗統計量為6.3，而接種1劑疫苗染疫死亡率的檢驗統計量為5.2；通過標準正態分佈計算其p值，分別為3×10-10和2×10-7，均遠低於5%顯著水平。因此，我們可從統計上作出結論：復必泰疫苗對於防止80歲或以上長者死於新冠更為有效（統計結果極為顯著）。

疫情持續至今，香港老人院成為疫情重災區，而新加坡由於mRNA疫苗接種率高，正慢慢走出疫情。同為昔日「亞洲四小龍」的新加坡，我們應借鑑其抗疫經驗，令公眾正確認識疫苗作用，才能亡羊補牢。

作者尹國聖是香港大學統計及精算學系系主任、教授，陳齊浩是香港大學統計及精算學系研究生

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