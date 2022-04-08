評析「精簡造地程序」｜劉國勳：精簡發展流程 平衡公眾參與 (09:00)

過去，筆者曾多番要求當局大刀闊斧壓縮土地發展程序，以突破房屋供應樽頸。而在「5招20式」中，當局採納了不少筆者及社會有關精簡程序的建議，如減少重複的諮詢、縮短法定圖則制訂時間、加快檢討法定圖則，及容許特首會同行會局部核准草圖等，因此總體上筆者歡迎是次修例建議。筆者粗略估計，若修例獲通過，可以把一般中型項目發展流程縮短兩年至兩年半；至於《長遠房屋策略》的10年建屋計劃，特別是後5年的約22萬個單位同樣有望提早落成。雖然精簡發展流程是社會共識，然而部分建議是可以優化及調整，藉以在精簡程序與公眾參與之間取得合理平衡。

應先考慮優化而非取消公聽會

筆者注意到部分建議較具爭議，甚至被視為限制公眾參與及削弱公眾權利，包括建議取消制訂草圖期間的「公聽會」，改為邀請申述人出席會議；容許政府「邊填海、邊規劃」，即當局可毋須等待填海土地相關法定圖則完成，已可啟動填海計劃；「先收地、後撥款」，即賦權政府可毋須等待有關工程獲立法會批出撥款，也可清理收回的土地及發放收地補償。

當中，筆者認為取消公聽會及撥款安排的建議須審慎考慮。誠然，過去城規諮詢過程確實湧現大量重複及無關規劃的申述，甚或被一些所謂「代表」騎劫，而令城規會議變成政治角力場，公聽會亦一度淪為「拉布」工具。但筆者認為公聽會始終是城規程序的重要組成部分，亦是公眾參與的重要體現；而真正申述者親身出席並與城規委員對答互動，亦非書面及錄影申述可以取代。因此，筆者認為當局還是先考慮如何優化公聽會形式、會議安排及會議規範，而非貿然取消公聽會。

「先收地、後撥款」恐令議會陷兩難

至於「先收地、後撥款」，筆者認為應謹慎行事，關鍵在於申請撥款處於土地發展過程的哪個時間點。「先收地、後撥款」無疑可壓縮發展時間，至於就收地「先商議」、「先定好協議」，甚或「先定好安置方案」再申請撥款，亦無不妥；但若連土地都清理了、補償也發放後，才向立法會申請撥款，就可能影響議會行使審批權的自主性。

舉例而言，立法會雖然同意開展某工程，但可能因造價高昂，不同意最終的撥款申請，按現時程序政府可能需撤回。不過在新建議下，當政府提交撥款申請時，若工程涉及的全部收地程序已經完成，在「米已成炊」下，議會審批撥款時將陷於兩難：一是任由得來不易的土地閒置、工程爛尾；或是接受不合理的造價，但兩者相信都不是公眾樂見的結果。

筆者認為，審議工程撥款是立法會議員的重要職能，在代議制度下亦是一種公眾參與的體現。因此若要加快程序，當局首要任務應是壓縮自己的工作，盡快完成工程財務預算，將撥款申請提交議會，必要時申請加開會議審議，而非壓縮議會的審議空間。

至於「邊填海、邊規劃」的爭議，筆者相信可能是出於誤解，因為按現時法例，其實沒有要求政府在根據《前濱及海牀（填海工程）條例》開展填海前，先要根據《城市規劃條例》為日後填海所得土地擬備法定圖則。因此修例只是明確現有容許的事實，過程中既沒有增加政府權力，也不影響公眾參與。而重要的是，填海之前所需的環評要求、諮詢程序，以至撥款安排都沒有改動。故若要減少爭議，當局往後的解說就要加把勁了。

不少「樽頸位」源於當局自設限制

造地過程冗長，實到了非改不可的地步；但公平地說，造成這個局面，不少「樽頸位」並非來自外間，而是源於當局自設的限制。舉例而言，制訂法定圖則時，若涉及將私人土地改劃作公共用途，如興建公屋，收地幾乎是遲早的事。而收地往往涉及爭議和漫長的商討，因此當局理應在擬定草圖後便開展收地的諮詢及商討，此舉一來可透過同步開展不同程序而節省時間，同時亦可避免受影響者因「有苦無路訴」而被迫轉向城規會申述。而事實上，不少有關新界土地的城規申述，正是涉及收地補償和安置，偏偏城規會又無權處理收地補償問題。然而政府長期以來卻選擇逐步行事的方式，即先處理城規程序，等草圖核准後才與受影響者商討收地補償，此既無端增加城規會工作壓力，又白白浪費了及早處理收地爭議的時間，這不是自找麻煩嗎？

而類似事例還有：多條條例中原來沒有規定處理反對意見的程序，以致當局要經常花費大量時間精力處理重複或零碎意見，但想精簡又怕「無法可依」會招來司法覆核，結果唯有繼續投放人力物力應對，這又是否自討苦吃呢？

「5招20式」看似豐富但不全面

「5招20式」的建議看似豐富但並不全面，因為建議只涵蓋規劃至收地的法定程序，並非整個發展流程。其中筆者過往提及的諸如減少法定諮詢前的重複諮詢、檢討城規會職能及組成、修訂收地補償率、擴闊法定圖則中經常准許用途的範圍，以及清晰化各部門的規劃要求和指引等，當局的建議都未有觸及。筆者期望當局能按《施政報告》的承諾，在稍後時間提出其他範疇的修改建議，以真正做到全面推進精簡發展程序，尤其是北部都會區的建設，可由政府預計的20年，加快至10年基本完成、15年已可成熟運作。

作者是立法會議員

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