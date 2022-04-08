評析「精簡造地程序」｜伍美琴：發展所為何事？ (09:00)

「發展」不止看程序 要看如何定義

其實規劃、評估甚或收地，都只是工具；每一個步驟背後，我們要問的是走這些程序所為何事？一個城市的發展，不可以只是看一兩個相關程序，而是要看一個城市如何定義「發展」，及城市裏面的政府如何看待自己在發展過程的角色。因為一個城市的建築物、基礎建設和各種土地利用的規劃、建造後的買賣，以至使用過程，在在反映城市持份者之間的社會（或是權力）關係——該地方的法律和行政架構、財務安排和各種「硬」制度（如規劃、環評和收地運作）或「軟」制度（如社會看重錢還是人與環境的關係）。因此在2016年，超過190個聯合國會員（包括中國）通過《新城市議程》，推動不讓任何一個人、地方和生態「掉隊」的發展原則，強調通過規劃手段、包容性的管治方式和財務安排，以達至17項可持續發展目標，在不衝擊生態環境的承載力下，推動綠色經濟，讓市民大眾能夠住上可負擔房屋和得到有尊嚴的工作。

燃眉之急：房屋不患寡而患不均

香港立法會文件（CB(1)78/2022(02)號）強調「政府認為有空間精簡及更新規劃及發展制度中較為關鍵的程序」，以「爭分奪秒地提供可發展用地，以濟燃眉之急，亦能未雨綢繆」。「燃眉之急」大概是指房屋問題，但根據政府數字（註1），2020年本港住戶總數為264.5萬戶，而總體房屋數量為291.3萬間（2021年3月底數字），房屋數目比戶數足足多了26.8萬間。而根據運房局2021年報告，香港有29,897個單位，「劏」出100,943間「房」，住了226,340人（註2）。可見香港的房屋問題，是「不患寡而患不均」、房屋不可負擔的問題。

所以政府要解決今天「燃眉之急」的房屋問題所立刻要做的，是釐定政策，使多出來的房子可以在市場流動（如徵收空置稅）；仿效殖民地政府，大刀闊斧把成片的土地交給房委會，興建配套合宜的出租公屋；及親自興建過渡房屋，各司其職，而非讓沒有相關專業訓練的社工去建屋。假如政府以尋找土地興建方艙醫院的速度去建過渡房屋，而不是讓社工朋友於地產商幾年後將有發展項目的土地上，興建只有數年「壽命」的過渡房屋，相信劏房問題可以很快解決。

未雨綢繆：制訂有遠見發展策略

如果解決「燃眉之急」的房屋問題跟修改法例沒有即時關係，那麼修例是否「未雨綢繆」的最重要一着？聯合國的新城市議程於各地推行得如火如荼，尤其是在制訂全面整合、有遠見的發展策略方面。例如中國新一輪的國土空間規劃涵蓋雙評價和雙評估機制：城鎮做空間規劃之先，必須做「資源環境承載能力」與「國土空間開發適宜性」評價，以及「國土空間規劃實施評估」與「風險評估」；2021年更推出「一年一檢」政策（註3），要求城市每年按反映城市生態生產生活的指標體系，從安全、創新、協調、綠色、開放及共享6個維度，共33項基本指標、89項推薦指標，以「調查數據為主，居民參與為輔」，通過智能技術與智慧平台，讓市民積極參與查找城市的強弱項，以「對症下藥」。

換句話說，「未雨綢繆」最重要一着，是政府要有宏觀、具遠見的策略，對香港環境承載力瞭如指掌，並因應香港未來人口、社會經濟發展路向和人民福祉，制訂不同程度的土地空間開發計劃，並且在市民參與下推行城市「體檢」，讓大眾明白整個城市和他們居住的社區有什麼強項弱點，把資訊放在「一張圖」上，提出如何推動實施，當中又會有什麼障礙和風險。有了這些背景的支撐，我們便有條件去談論如何精簡發展程序。

最關鍵程序 港府從來缺席

可惜，港府在發展最關鍵的程序——制訂整合有遠見的發展策略——可以說是從來缺席。縱然《香港2030＋》有提出土地數量的要求，可是跟聯合國的新城市議程倡議相去甚遠。最後拍板的「2030＋」甚至連總體人口估算都沒有，房屋土地將如何分佈？房屋不可負擔的情况如何改善？劏房問題將如何處理？「住大啲」願景如何實踐？「2030＋」希望改善稠密舊區，但為什麼市區重建局的重建項目，又要提升已擠擁不堪的油旺區密度（油尖旺人口密度，每平方公里約為4.4萬人）？重建所為何事？北部都會區帶來新願景，可是具體如何落實？除了通過幾個與深圳接壤的邊界地區發展樞紐、科技城，及利用基建去擴大現有的新發展區，如何提升新界其他聚落（密度只有大約每平方公里1100人）的社會基本設施；如何在城市化過程中突顯新界千年以上的文化承傳；氣候、疫症危機下農業的出路，以至棕土等問題應如何處理，都未有詳細交代。

減市民討論機會 於理不合

假如政府在發展的開頭做足工夫，具體說明城市承載力，基於數據事實規劃出適合不同發展強度的地段，與市民一同進行各社區的「體檢」，查找問題，再提供不同方案，進行風險和實施評估，發現某些程序真的可以精簡時，深信市民一定會支持。可是政府在最重要的發展議題中缺席，未能提出一個「不讓任何一個人、任何一個地方和任何一個生態掉隊」的策略，卻只是希望減掉可說是在發展過程中唯一可以讓市民參與討論的機會（政府提出修訂的6條法例中，只有《城市規劃條例》和《環境影響評估條例》賦予市民有參與的權力），是於理不合。

發展是一個關乎我們子孫後代的事情，需要慎重研究，以及對資源和市民的尊重，基於科學和人文精神，與民共議，推敲規劃方案，讓市民成為樂見規劃推行的一分子。政府是否應該從最關鍵的起點開始，為香港綢繆，用決心來解決香港深層次的矛盾？

註1：《房屋統計數字2021》（bit.ly/3NTLVBq）

註2：《「劏房」租務管制研究工作小組報告（2021年3月）》（bit.ly/3NSWKn8）

註3：〈《國土空間規劃城市體檢評估規程》正式發布——我國城市將一年一「體檢」〉，2021年7月8日《光明日報》（bit.ly/3v34af0）

作者是香港中文大學城市研究課程主任

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