林鄭已為下任特首鋪平道路（文：陳帆川） (09:00)

觀乎傳媒報道，建制派普遍對林鄭不競選連任表示歡迎，至於網民的意見則反而比較多元化。有人以行政長官的歷史軌迹去看，擔心將會一屆不如一屆。

對建制派來說，現在是回歸後最美好的時光，大量第二、第三線梯隊的人馬晉身立法會，日後毋須再經歷殘酷而不可預計的舊選舉方式洗禮。一旦特首換馬，管治班子與建制派重修舊好，勢迎來比美好更美好的時光。

而對於廣大市民來說，香港經歷董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥4任特首，除了其中一人甫上任即不受歡迎，其餘人士皆跟廣大市民甚至泛民有過一段蜜月期，可惜難逃相若的軌迹，在硬推政策後面對政治風波、激發社會運動，最後以低民望告終。

行政長官游走在中央意志與港人取向之間，民望和政治能量隨着任期推進而消耗殆盡，再待下屆換人，周而復始。因此有人認定下任特首不論是誰，也難逃宿命。

不過，香港在《港區國安法》庇蔭下，已不可同日而語，特首的命運軌迹行將改寫。歷代特首皆不得不跟泛民、社運和傳媒角力，以致施政時綁手綁腳，每次硬銷政策皆元氣大傷。這些阻礙，林鄭政府已一掃而空。加上移民潮下，很多不滿新治港方式的市民已經離開，下屆政府將擁有前所未見的政治能量，可以大刀闊斧按照中央政府的意志，實踐長遠的治港藍圖。

而於立法會和區議會層面，在行政和立法關係大幅改善的情况下，雙方皆享有更大空間去「做實事」。例如議員透過「遺憾議案」監察政府，既溫和又快捷，不會咄咄逼人，予局方足夠時間考慮是否需道歉，跟過往立法會文詞鋒芒的冗長辯論大相逕庭。

很多人指出新特首將面對嚴峻挑戰云云，不過是陳腔濫調，亦是對中央政府和香港政治人才缺乏信心。新班子需解決的香港問題，已由歷屆政府的政治、經濟並駕齊驅，轉為主要聚焦經濟問題，因為政治問題已不是問題。諸如高樓價等連中央都主動關心的民生議題，當局實在再沒藉口推諉塞責、蹉跎歲月，留待下任去解決。

新特首和新議會，挾着天時地利人和，必定能團結港人走出谷底，向西方世界展示中央鐵腕治下香港繁榮穩定的驕人成就，不然何以向中央政府交代？

作者是新聞工作者、文化評論人

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