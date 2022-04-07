美國大法官任命的媒體政治（文：梁家權） (09:00)

大法官人選需受政客、媒體「招呼」

雖然傑克遜是近10多年來民意支持度最高的大法官人選（註1），但聽證會過程卻不無火藥味。例如，有共和黨參議員批評傑克遜過去擔任法官時，輕縱性侵兒童的罪犯。她亦被質疑任職律師期間，曾為被關押於關塔那摩監獄的恐怖分子嫌疑犯辯護。但這統統都無損其正面形象。這除了是傑克遜能夠以少數族裔和女性身分攀上司法界高峰，故事十分勵志之外，也因為她曾擔任公設辯護人（public defender），代表不少弱勢社群捍衛法律權益，為她累積了名聲。

美國大法官的任命從來不是行禮如儀的走程序而已，被提名的人選除了要接受政客的質詢之外，亦會受到媒體鋪天蓋地的關注。他們的整個生平，由兒時成長、求學成績、工作經歷以至私人生活，都會被媒體鉅細無遺地檢視，務求從中找出蛛絲馬迹，窺探他們的性格為人、政治理念和法律觀點。若當中能找到任何醜聞，必然會成為熱點新聞。若談到近年最哄動的例子，當然是2018年卡瓦諾（Brett Kavanaugh）大法官的任命。由於被指控在大學時代性侵女同學，卡瓦諾的任命引發了一場政治風波，雖然任命最後獲得通過，但他的個人聲譽已大受打擊。

各方參與的媒體民意戰

可以說，有別於香港法官任命的低調行事，美國最高法院的大法官任命卻是一場政治鬥爭味濃的「大龍鳳」。一直以來，美國不少傳播學者和法律學者都關注着這個現象。他們研究指出，早年美國大法官的任命主要是建基於精英共識，但自上世紀60年代開始，就逐漸演變成為一個各方利用媒體（尤其是電視）而展開的民意戰。例如，總統會在正式公布大法官人選之前，向傳媒「放風」一張擬定名單，以測試政界風聲和民意反應。而議員們會透過在傳媒鏡頭面前質詢大法官人選，向選民交代。上述提到，共和黨參議員質詢被視為自由派法官的傑克遜處理罪案軟弱無能，明顯是代表保守派選民發聲。

至於各大利益團體和民間組織，也會把握大法官任命這個政治契機，進行議題宣傳和政治動員。當自由派法官上台時，反墮胎、支持擁有槍械權利的團體就會齊聲反對；而當保守派法官出現時，少數族裔和性小眾組織也會激烈表達不滿。當然，大法官人選本身，也會利用媒體給予的發言空間，展示自己最好的一面，以擦亮形象。

對媒體而言，有衝突的地方，就有好新聞，大法官任命也不例外。一個充滿戲劇性、爭拗的任命過程，是記者們所樂見的。

媒體推波助瀾令任命政治化

至於美國媒體本身有否扮演着推波助瀾的角色，令最高法院大法官任命進一步政治化，也一直備受爭議（註2）。有研究指出，不少美國媒體在報道大法官任命時，都會明顯採取一個政黨或意識形態鬥爭的新聞框架，去呈現事件。例如，媒體會以意識形態標籤去將法官歸類，如形容他們為「自由派法官」和「保守派法官」（就如香港部分傳媒和市民會形容某些本地法官為「黃官」和「藍官」一樣）。

另外，媒體會經常強調大法官和總統之間的關係，由於前者是由後者提名，故這個報道手法會令民眾覺得大法官只是總統的政治代理人，而不是剛正不阿的法治守護者。還有，媒體亦會視大法官任命的結果，為政治鬥爭的風向標。當總統提名的人選能夠迅速獲得通過任命，媒體會形容這為執政黨的勝利，但如果參議院能夠成功否決或拖延任命，則會被視為在野黨的勝利。簡言之，在美國的新聞論述中，大法官任命往往是扣連着當下甚至是往後的政治鬥爭。

不少論者都擔心，一旦大法官的任命添上了政治鬥爭色彩，會對美國司法造成衝擊。一來這會動搖民眾對大法官和法治的信心，二來這也會影響大法官人選的選賢與能。試想像一個情景：假若某屆美國政府需要提名一位大法官人選，但政治現實是反對黨掌控了參議院的多數或近半議席，那麼總統可以怎樣令他的人選獲得通過？其中一個方法就是提名一位資歷比較淺、之前少有公開發言的司法人員，令議員和媒體難以翻他「舊帳」，從而減少這趟任命的爭議。不過，這個政治便利的做法，就會令資歷深的有能者成為犧牲品。

媒體報道可起正面監督作用

雖然美國媒體過於政治化的報道取向，有可能削弱大法官的公正和中立觀感，但這不代表我們應該完全摒棄它們的角色。從另一個角度看，媒體大肆報道大法官任命，其實是起了不少正面監督作用。

第一，這避免了大法官任命淪為黑箱作業。美國最高法院掌握了當地最高的司法權，其所作決定對美國社會影響深遠，民眾絕對有知情權去了解誰人執掌這個機構。第二，大法官跟政客不一樣，他們是沒有經過選舉而獲得授權。媒體竭力報道整個任命過程，讓大法官人選有機會向公眾闡述其法律洞見、展現口才，其實是有助他們提升知名度和建立權威。第三，媒體的監察也可以迫使政府更好為大法官人選把關，明智地選擇無論是在私德和公職都擁有高度情操的人擔當這個重要職位。最後，傳媒報道也是一種公民教育，能夠促進民眾對法律系統和憲法的認識。

說到底，如果媒體的報道是造成了某種偏見，新聞工作者絕對需要去反思和矯正。但媒體的監察角色，卻是不可或缺和難以質疑的。

註1：據美國5間民意研究所的綜合調查，大約有53%美國人支持傑克遜的任命，而反對比率為26%。其支持度高於前幾位大法官人選，包括索托馬約爾（Sonia Sotomayor）、卡根（Elena Kagan）、戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴雷特（Amy Coney Barrett）；cnn.it/3K10UXG

註2：Jones, R.A. (2014). Media politicization of the United States Supreme Court. Oñati Socio-legal Series, 4(4), 613-630.

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

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