評析「精簡造地程序」｜吳永輝：規劃減公眾參與 未見其利先見其害 (09:00)

筆者試用簡單例子，冀讓市民了解。港人記得1998年最後一班飛機飛離舊啟德機場，及董建華任特首時提出的西九文化區；而今日啟德和西九仍有逾20年未完工、塵土飛揚的工地。多個新界新發展區，早在回歸前開始研究，1998年初步提出，政府預計相關項目2031年完成；新界東北法定規劃諮詢2014年開始、2015年通過，雖說有重大爭議，亦只用約一年，只佔30多年遲緩發展過程一小部分，事實無可爭議。

若過去20年每年都有所謂「刁民」利用《城市規劃條例》提出改圖，阻礙發展，我會接受「法定規劃程序真是阻礙」；但這顯然不是實情。首先，並無市民每年都用條例提改圖阻發展，且目前城規會以「已批准規劃無根本因素改變則不再審議」之方法處理，就算有「刁民」，他們亦無能為力。

公眾參與倒退 代價沉重

上述項目各有延誤原因，如工程因素、收地遲緩、設計開展問題。刪減法定公眾參與，在時間表上只快幾個月，卻付出公眾參與倒退的沉重代價；要爭取的幾個月，可從政府改善收地進度、工程策劃提速、減少延誤補回。發展局建議卻主要針對市民參與規劃的權利，與「開放政府」背道而馳。

政府文件指法定規劃制圖程序共佔17個月，沒詳細解說清楚。目前標準制訂圖則程序是11個月，特殊情况下特首可延長6個月，但批准延期情况極少，有者都是十分特殊。平心而論，帶諮詢過程的制圖程序需11個月，不可謂過長。另一個只限一輪公眾申述的建議，則使在首輪申述後圖則被改而受影響者失申述機會，會影響規劃公正性和參與性，要明確反對之。

規劃發展項目影響深遠，市民及利益相關者參與規劃，行使法定權力提出反對或更改圖則，是開放社會理所當然的事。目前城規會已用行政方法縮短時間，如可限制申述人只有10分鐘發言。

限制出席城規會 恐掀公正之爭

另一極具爭議的，是改為一般只接受市民書面申述，取消申述人出席城規會的機會，及授權城規會如希望查究個別申述，方邀請申述人赴會。

土地發展和規劃涉重大利益，利益相關者及財團一定希望爭取出席城規會，游說委員支持。據知有論者曾提出，可由城規會秘書處建議選擇申述人選。無論城規會自己選人或秘書處建議，都有嚴重問題：

若城規會可選人，且非每個申述人都有權赴會，當個案涉及不同地產商利益，各利益相關者就要爭取申述機會，結果是城規會委員一職「有價」，易成貪污腐化溫牀；若城規會只能在秘書處（即規劃署官員）建議的類別申述者選擇，則一來規劃官員權力過大，再者，官員提出的類別及申述者選擇，或涉是否公正之爭。在法治社會，自覺利益受損者為保障自身利益而訴諸法律，是可預見的；如因而引來法律爭議如司法覆核，便造成「想快得慢」，令規劃受到動輒以年計的訴訟延誤。若政府過度介入，基本上失去諮詢公眾的意義，變成假諮詢。這建議嚴重影響政府及城規會聲望和公眾信心。歷史上，香港涉及土地官員行為不當之事，不止一次。

限制申請改劃 令「公有財」更難反映

至於限制非利益相關者不可根據城規條例第12A條提交圖則改劃，亦是保守及倒退的建議。只准業主及佔用人等利益相關者，便排拒了環保組織、非政府機構等，令屬於「公有財」（public goods）的民間考慮在規劃上更難反映。環境、保育等公共資源受民間組織關注；大海的中華白海豚、香港受世界公約保護之濕地的候鳥，都沒狹義的利益相關代表人。參考英國，當地國家級保育組織定會獲諮詢，甚至有法定參與權，地方保育組織會與地方政府互動。有說這樣會拖長時間、影響發展；為促進發展，英國有政策不時檢討規劃發展方案，由首相及大臣推動，及推出簡易申請程序和免申請的准許用途轉換，地方規劃權力主要由地方民選政府行使，過百個地方政府分散了如同香港制度中只有一個中央規劃機構的工作壓力。類似區議會的制度，有助理順民意，進行詳細在地研究，但港府能接受嗎？

另一些具爭議建議，應進一步說明，如「邊填海，邊規劃」。若沒想清楚，為何要填海？至於對環境影響評估之相若時間限制，希望政府明白，環境影響評估在科學上要花時間，亦應有公眾參與；想早發展，要及早做規劃環評。另兩個給予行政部門的彈性，一是為「公共用途收地」的「公共用途」增彈性，因土地珍貴而利益重大，政府要說明如何制約及監督部門權力；至於「小型工程不刊憲」，亦要看工程定義及監督。若不刊憲，諮詢區議會又如何呢？

有些建議應可支持，如提早收地及補償，政府說可提早約18個月；明確授權，可理順工序；局部核准草圖，可避免當中一部分受覆核而令全張草圖受影響，但這應只限於與法律訴訟無關係及不相互影響的部分。

香港城規制度，由二戰前仿英國制度開始立法時，已在法規上容許市民參與規劃和發表意見，經數十年參考美國及其他先進國家做法，逐步擴大市民參與發展至今。香港是國際城市，若推行比現時更封閉及違背行之有效的制度，將影響國際形象，不利向國際開放。向國際開放，應是香港重要生存價值。

說回公民權利，作為總結。相對於尊貴的官員及城規會委員，有些申述人確是佔用官地的小市民，或是將被清拆趕走的長者；其所提申述理由，有些的確不是重要公共和發展政策，更可能浪費委員紳士淑女們的時間。但若嚴限市民在城規會發言機會，他們就連現在10分鐘發言、爭取一生利益的機會都沒了。

香港需要貼近民情的公職人員，而非傲慢及不近人情的新規劃制度。

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

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