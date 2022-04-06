疫下社會寸步難行 善用中醫積極自救（文：謝智勇、周艷秀、王淑芬、梁煒琦） (09:00)

把握辨證論治優勢 分擔醫療壓力

香港中醫院校聯席有見確診人數不斷上升、確診者求助無門，故整理中醫遙距診療服務資訊，自發為在家隔離的確診者提供網上診療，經物流分發藥物，減低患者對急症室的依賴。中醫本來就有擺脫地域空間限制的優勢，透過觀察舌象、面色，藉問診掌握輕症患者病情、制定處方。惟中醫的發揮一直受限，例如住院患者必須經本地西醫評估及轉介，方能接受中醫診療；中醫師亦只能處方5款預設顆粒冲劑，未能辨證論治，因應病情制定個體治療。因此，初步確診者及其密切接觸者即使有意尋求公營中醫服務，亦困難重重，令中醫遲遲未能分擔醫療系統的壓力。

綜上所述，中醫在本港抗疫政策方針上可承擔更大角色。有見愈來愈多市民使用網上中醫診療，政府便從中醫藥發展基金撥款推出特別支援計劃，由中醫中藥界聯合總會統籌，資助私營中醫為在家隔離患者提供免費遙距診症和中藥配送服務。計劃適用範圍雖然擴大，但此計劃局限中醫師在「荊防敗毒散」和「連花清瘟膠囊」等5款預設處方中選擇。因此，未能把握中醫辨證論治的優勢，按情况制定個體處方，更無容許處方草藥煎煮湯劑，令藥物療效大打折扣。既然政府有意調撥資源，更應有多層把關，確保治療質素。雖在網上進行，仍要確保處方的彈性，以發揮中醫療效，否則資源將不能用得其所。

增兩地中醫合作 發揮最大治療優勢

另一方面，政府推動中醫主導治療病牀服務，如啟德暫託中心會有800張中醫深度參與的病牀，這無疑能加強中醫於處理疫情的角色份額。自疫情出現以來，本地中醫累積不少疫症臨牀診療經驗。現時內地亦已派醫護來港協助處理疫情，例如廣東省中醫院副院長張忠德領導一批經驗豐富的中醫，進場為病人診治，與西醫團隊討論治療方案。若政府能安排本地中醫師參與前線工作，救治危重患者，緊密監察並靈活處方，可望紓緩病情。本地中醫專家可與內地來港專家合作，一方面善用本地中醫的實戰經驗，尤其是對本土氣候環境、市民體質和生活習慣之認識；另一方面又善用內地中醫的系統抗疫經驗。如兩地專家能加強交流及合作，想必會對治療病者有莫大幫助。

早前行政長官林鄭月娥表示請求中央增派中醫專家來港協助，惟在現時政府未充分加強現有內地醫療團隊與本地中醫師合作、以將治療效益最大化的前提下，貿然向中央請求增派人手，實屬操之過急。倘若能加強現有人手的合作，不但能結合兩地治療經驗進行學術交流，更能配合本地中醫對香港病人的認識，發揮最大治療優勢，善用本地醫療人手。

業內資源缺統整 利民政策姍姍來遲

在疫情蔓延之時，因官方長期缺乏中醫人力資源的統籌機構，致利民措施遲遲未能推出。中醫網上遙距診療只因第五波疫情無法受控，故由業內人士自行發起。若有類似醫院管理局的中醫機構，能恒常地統整中醫業內的行政及人手資源分配等事務，相關政策便能更早落實。雖然食衛局轄下設有中醫藥處，但其主要職能僅限於監督中醫教研中心的運作，及監察規管中醫、中藥和中藥商，沒有聘請中醫師的權力及行政管理職能，導致未能有效分配公私營中醫資源。

3年前筆者完成了以「探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力」為題的研究，提議政府另設中醫藥管理局，以地區聯網方式管理公營中醫服務及聯繫私營中醫合作，包括人力、財政等。另外，現時中醫藥處的管理人員大多數並非中醫專業，對傳統中醫的認識有限，不利長遠發展；成立中醫藥管理局，能更有效運用中醫資源，完善現有醫療系統，吸納更多中醫人才參與制訂醫療政策，真正發揮中醫的治療優勢。

疫情反映政府仍欠缺專責統籌中醫政策的行政機構，以致未能迅速提供適時的中醫政策。市民對中醫藥的需求增加，政府提供的中醫服務範圍逐漸擴大，成立中醫藥管理局實為當務之急，現在正是政府檢討中醫在香港醫療系統角色的大好契機。中醫醫院將在2025年啟用，制訂相關措施，實在刻不容緩。中醫業界對政府加強業內人力資源統籌素有共識，讓熟悉本地行業特性的中醫專才參與政策制訂，才能充分發揮本港中醫的長處。

作者謝智勇是香港中文大學中醫學院六年級生，周艷秀、王淑芬、梁煒琦是註冊中醫師

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