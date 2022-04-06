委任外國法官 首要考慮法治水平（文：吳漢華） (09:00)

終院設非常任法官，目的是增加海外和本地人士對香港法治及司法獨立的信心。回歸後獲委任者，來自英國、澳洲、新西蘭和加拿大。這一方面反映該4國的法治水平，也可能是因為法官個人在法律界的國際聲譽。

委任印度、大馬法官 無助港司法機構認受性

現今的普通法全球化，在香港，《基本法》第84條訂明，法庭審案時可參考「其他普通法適用地區的司法判例」。一些案件中引用的外地判辭，間中甚至會是個別海外非常任法官的手筆。例如約10年前一名法律學者鼓吹「公民抗命」時，常引述賀輔明勳爵的一宗外國案件判辭。後來終院澄清什麼是「公民抗命」及釐清它在判刑時所佔比重，賀輔明勳爵便是其中一名法官。這很可能只是湊巧，但亦可能是司法機構刻意安排個別海外法官，去審判他們專長範圍內的案件。

在考慮應否委任印度、馬來西亞或新加坡法官時，第一點應考慮的，是他們國家的法治水平。根據「世界正義工程」（World Justice Project）2021年法治指數（Rule of Law Index），在其評估的139個地方中，香港排名19、英國16、澳洲13、新西蘭7、加拿大12；印度、馬來西亞和新加坡則分別排名79、54及17。

從上述資料，看不到委任印度和馬來西亞法官，對香港司法機構認受性會有什麼幫助。這兩國可以有出色的法官，但外人只能宏觀地看到整個國家的法治水平，而不清楚個別法官的表現。

涉基本自由案件 星法律原則與港大相逕庭

至於新加坡法官，需留意的是於公法（public law）領域中，在涉及基本自由的案件，新加坡法院採納的法律原則與香港（及很多施行普通法的地方，包括英、澳、加、紐）法院實施的大相逕庭。

第一，新加坡法院採用「四牆原則」（"four walls" doctrine），即在絕大多數涉及個人權利的案件中抗拒外國案例，理由是新加坡國情、社會環境等跟外地不同。但在香港，外國法院、歐洲人權法院等案例，雖沒有約束力（non-binding），但有說服力（persuasive）。亦即是說，法院研究後如果認為因法律背景、社會狀况或案件中的事實不同之處而不採納這些案例的話，會在判辭說明理由。法院若認為沒有足夠差別去拒絕這些案例的話，會以其確立的法律原則去判決當前案件。

第二，新加坡人民的基本自由受該國憲法保障，憲法條文訂明權利以「法律」（the law）實施或只受「法律」限制。法院對「法律」一詞的定義，包括國會訂立的法例。基於三權分立，法院不會質疑法例對基本權利的限制是否恰當，因此法院雖然原則上可作違憲審查，但實質上不會裁決任何法例為違憲（註）。反之，在香港及世界上很多普通法地區，法院若認為立法機關訂立的法例不符合「相稱性驗證標準」（proportionality test），即對基本權利作出的限制超出達到合理目標所需，法院可宣布法例因違憲（在香港，即違反基本法）而無效。

第三，同樣因嚴守三權分立，新加坡法院在對行政機關的決定作司法審查（judicial review）時，會用一個稱為「Wednesbury」的標準，去判斷該決定的實質內容是否合理。根據這標準，「不合理」的意思是有關決定極之荒謬，是任何有理智的人實際上都不會作出的。香港法院則對行政機關的決定，要求一個較Wednesbury高的標準，即上文所說「相稱性驗證標準」。

總的來說，新加坡法院在涉及基本權利的案件，取態較保守，對立法、行政機關的約束力較小，而香港法院則較進取，與施行普通法地區的主流脗合。若委任新加坡法官為香港終院海外非常任法官，他們能否適應香港法院較進取的取態？無論他們實質表現如何，香港市民會否擔心削弱法院對立法、行政機關的制衡？如果不能肯定，一動不如一靜。

兩名英國法官的辭職聲明說香港法院在國際上繼續獲尊敬。我們固然應感謝及珍惜所有海外法官在這方面的貢獻，但要法院在國際上獲尊敬，更重要的是香港市民的意見。若市民和從政者因某些判決不符合其政治期望，而不看判辭便批評法院，甚至對法官作人身攻擊，其實是自毁長城，削弱法院威信，亦削弱香港競爭力。

註：Jaclyn L. Neo & Yvonne C. L. Lee, "Constitutional Supremacy: Still a Little Dicey?", in Li-ann Thio & Kevin Y. L. Tan (eds), Evolution of a Revolution: Forty Years of the Singapore Constitution (Milton Park, Abingdon: New York, N.Y.: Routledge-Cavendish, 2009)

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

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