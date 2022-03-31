特首選戰的輿論走勢（文：陳智傑） (09:00)

近日香港傳媒頻頻「吹起」特首選戰的風聲。當中最為重要的一環，是這場特首選戰將會是「等額選舉」還是「差額選舉」。前者是指候選人的數目跟競選職位的數目相同；後者是指候選人的數目大於競選職位的數目。在內地有關「民主成分」的討論中，各級人大代表是否出現「差額選舉」，以及「差額」比例的大小，往往是重要的指標。在去年12月的香港立法會選舉中，親建制派輿論便曾強調當時區區有競爭、個個界別有得選，背後的理念便是「差額選舉」。

差額選舉掀民意戰 也牽動撕裂

香港過去的特首選戰，除了2002和2005年兩次選舉只有一位特首候選人外，其餘各屆都是「差額選舉」。「差額選舉」的輿論主軸，便是「競爭」，即是坊間所說的「跑馬仔」。有競爭的選舉，中外輿論的焦點當然會放在各候選人身上，把其往績、政綱、班子、管治理念「貨比貨」。然而愈是接近特首選舉日，輿論的焦點便會愈是集中於候選人「箍票」的情况——各個選舉委員的一舉一動、一言一語都可能會被詮釋為某種政治表態，輿論亦會格外留意內地官員對特首候選人或香港形勢的言行。

除了選舉委員會的「箍票」形勢外，「差額選舉」的輿論亦會形成特首候選人之間的民意戰。雖然香港特首並非由市民直選產生，但歷屆特首選舉的民意戰，都會讓香港社會對特首選舉產生某程度的情感投入。特首候選人能否在選舉委員會和民意戰皆「勝出」，是對其執政能力最佳的考驗：在選舉委員會的選舉，代表特首候選人能否和社會不同階層、專業及行業代表、香港地區團體、內地政治及社會團體，以至是立法會議員、人大和政協代表好好溝通；而民意戰則反映特首候選人能否爭取香港民心。香港的行政長官，既代表中央政府在香港的管治權，但於政治道德上亦應是香港市民的代表。如何同時好好處理中央和香港社會的管治期望，是行政長官不可或缺的執政能力。

然而對中央政府來說，過往特首的「差額選舉」，曾經帶出意料之外的政治後遺症：由於特首候選人之間的競爭太過激烈，牽動了香港政商力量之間的撕裂，並在特首選戰過後久久難以修補。如今香港剛經歷了2019至2020年的社會巨變，也許有中央大員覺得，社會實在不能再因特首選舉而再面臨政治競爭和政商圈子撕裂的風險。巧合的是，近日有香港媒體「吹風」指，香港的特首選舉有可能將會是一場「等額選舉」，最終由一位特首候選人出選。

相較於「差額選舉」，「等額選舉」的輿論主軸將會是「繼位」。由於只有一位特首候選人，選舉委員會的「箍票」形勢相對明朗。該名特首候選人若是表現進取，甚至可以嘗試於選舉提名期便爭取選舉委員會過半選委的提名，變相「速戰速決」，讓選舉提早「塵埃落定」。在一位候選人的前提下，其選舉期間的民意支持度會是新聞題材的一個參考數值，但由於大局已定，故此新聞價值未必很大。該位候選人的政綱和管治班底，會成為大家分析新一屆政府施政的資料來源。

等額選舉下 難向未來特首「摸底」

然而，在政治上看來十分安全、似乎能讓特區政府順利交接的「等額選舉」，亦不是完全沒有暗湧。「差額選舉」雖然較為吵鬧，但候選人之間的競爭，往往把其執政能力、背後的利益團體，以至其他的「政治底牌」暴露出來，讓中央政府以至社會各界能對未來特首有更充分的理解。「等額選舉」下的候選人則較有條件「藏拙」，各位選舉委員及社會各界人士亦可能少了一個向未來特首「摸底」，甚至乎「討價還價」的機會。大家要待未來特首繼位後，才能更充分理解其執政能力。此外，雖然在「等額選舉」下只有一位特首候選人，但中外輿論亦自不然會提早把這位未來特首與現任特首比較，這種比較亦是變相的民意戰。當然，假如特首候選人就是現任特首，又或者曾經出任特首，那又作別論。

特首選舉會以「差額選舉」或「等額選舉」出現，相信不久便會有進一步的媒體「風聲」。屆時或許會有更多的材料或說法，讓大家從中詮釋北京對香港的所思所想。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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