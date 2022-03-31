普京為何誤判？專制政治的「阿基里斯腳跟」（文：蔡子強） (09:00)

這裏且先從一個故事說起。

安德羅波夫的想像與「RYAN」行動

由Ben Macintyre所著的The Spy and the Traitor一書，當中有段講述已故蘇共總書記安德羅波夫的故事，他跟普京有個共通點，都是KGB（蘇聯時代國內情報機構）出身，後來登上權力頂峰，是特務頭子當上蘇共總書記第一人。話說當年他認定西方將對蘇聯發動先發制人的核攻擊，把蘇聯毁之而後快，雖這讓人啞然失笑，但他卻像有妄想症般，要求KGB蒐羅證據證明這驚天大陰謀，更要作全方位監視，以在美國和北約啟動核按鈕前，蘇聯可及早警覺，反過來先發制人，行動代號為「RYAN」。

作者說這樣做其實犯了情報蒐集第一大忌，那就是切勿要求下屬去確認一件你已經認定了的事情。

這計劃列出20項監視指標，當中有理無理的都有，除了西方政經巨頭行蹤外，還包括政府辦公大樓晚上有否開多了燈；美國國防部五角大樓有否突然增加了泊車；屠房有否多宰牛以囤積漢堡扒；血庫有否增加血存量……有關血庫這點尤為滑稽，大家都知道，在歐美（就如香港），捐血完全是公眾自願慈善行為，但蘇共頭頭卻認定西方是資本主義社會，什麼都是買賣，血庫存量增加，必然是政府突然花錢加大採購，這自然是為了開戰在即，要作好準備。

大家會問：KGB和蘇聯間諜不是神通廣大、消息靈通嗎？為何「捐血」而非「賣血」這樣一個顯而易見的誤解，竟沒有及早向上司澄清呢？

「國王的新衣」 誰夠膽說出

問題是在蘇共這樣一個專制組織，沒有比起顯示你阿頭無知更危險的事了（the only thing more dangerous than revealing your own ignorance is to draw attention to the stupidity of the boss）。在專制體制下，當阿頭話有，邊個夠膽話冇？指出阿頭是錯，是會死人的！那就好比「國王的新衣」，邊個夠膽講出？

KGB並非無頭腦清醒的人，但在專制體制下，「順從」比「常識」更重要，那是生存和自保之道。總之叫你做就做。而世上情報如恆河沙數，你要找支持某個看法的，總會找到。下屬一旦做起來，都傾向找尋證據和蛛絲馬迹印證阿頭的看法。於是在這樣的惡性循環下，一場所謂西方先發制人的核攻擊，進一步為克里姆林宮所深信不疑，差點釀成一劫。但陰差陽錯，安德羅波夫在位總書記僅一年多，便因腎病逝世，否則的話，世界歷史不知會否改寫。

歷史證明，這樣一場核攻擊純屬子虛烏有。當RYAN這項計劃被英國情報機關MI6（即占士邦所屬那個）得知後，他們都嘖嘖稱奇，甚至懷疑是否「老作」，因他們實在無法理解為何克宮竟會如此誤判，及無知到這個地步。

說回普京。

「集體普京」現象

近日，著有All the Kremlin's Men一書、在克宮有不少內線的俄國記者Mikhail Zygar，於《紐約時報》寫了篇文章「How Vladimir Putin Lost Interest in the Present」。他說近年克宮出現一個他稱為「集體普京」的現象：克宮中人總是急於揣測這名總統想要什麼；且他想聽什麼，他們就會告訴他什麼。近兩年情况變本加厲，普京身邊只餘空想家和諂媚者，其他人都難以接近。

在入侵烏克蘭前夕（2月21日），全世界都看到這個現象——那時普京召集了一眾高官，逐個詢問他們對其即將進行的政治和軍事行動的看法。官員都明白這意味什麼，於是乖乖用自己語言說出總統的想法。

這就是在專制和獨裁者治下的政治氛圍。早在春秋戰國年代，墨子便說過「楚王好細腰，宮中多餓死」；韓非子亦說過「齊桓公好服紫，一國盡服紫」。專制下塑造出逢迎和諂媚文化，古有明訓。

讓情况變得更糟糕的是新冠疫情。

新冠疫情的「蝴蝶效應」

當普京和法國總統馬克龍於克宮會面時，大家見到那長長的會議桌，把兩人遠遠分隔開時，都感到十分滑稽，且知道普京對新冠疫情的戒心。Zygar說在疫情下，普京的警衛定了一項嚴格規定，那就是未經一周隔離，誰都不能見總統；就是普京親信、國有石油公司負責人亦不例外。據說後者每個月有兩三周都在隔離，就是為了見總統。

因此在疫情下，普京進一步與世隔絕，跟絕大部分人的聯繫遭切斷，就連與友人一起喝酒燒烤也不再。結果，新冠的「蝴蝶效應」，就是讓這位「大帝」變得更自閉和孤僻、更加少聽進意見。

早在2014年，普京便於演說中提到「新俄羅斯」（Novorossiya）這名詞，且點名哈爾科夫、頓涅茨克、盧甘斯克、敖德薩等烏克蘭地區，更說俄羅斯因種種原因失去這些領土，但沒有失去居住在那裏的人民。

普京認為，俄羅斯是世上被最多人為國界分隔開的民族。蘇聯解體後分裂成15個國家，但在之前蘇聯以至更早的沙皇年代，基於歷史原因及殖民政策，俄裔人口移居到這些地區；惟在帝國解體後，他們仍留在原地，於是在這些前蘇聯領土，衍生不少族裔問題以至矛盾。普京認為有必要為這些同胞出頭，甚至建立「新俄羅斯」。

普京和不少俄國人認為蘇聯解體，是美國和北約的陰謀，且之後還步步進逼，藉北約東擴逐步染指俄國腹地，這是他們難以忘懷的恥辱。如今「東升西降」，是復興偉大的俄羅斯，從過往屈辱中尋回尊嚴，及拯救散居在外俄裔同胞之最佳時機。

沉迷過去且多疑和偏執的普京

出身秘密警察，讓普京本來性格上就多疑、偏執，深信陰謀分析，且有極大的不安全感，就如他的前輩安德羅波夫一樣。再加上，自8年前吞併克里米亞一役受到西方制裁，俄國陷入經濟困難，現實問題讓這名其實已年近70歲的老人家感到疲累，相反沉醉在民族過往的榮光，才會讓他告慰，如今他最在意的是自己的歷史位置。

歷史上高舉「偉大民族復興」旗幟、過火而把國家推向戰爭的，不乏例子，例如當年希特勒要復興日耳曼民族、墨索里尼要復興羅馬帝國，這便導致了二次世界大戰，最新例子就是今次普京的俄羅斯民族復興。

很多獨裁者早年英明神武，創下不少豐功偉業，但到晚年卻愈來愈剛愎自用，最終甚至搞出大禍。明明是英明領袖，為何卻會「衰收尾」？問題是，人老了，縱然早年英明，但判斷力亦會隨腦退化而下降，且活動能力大不如前，難免會自閉於深宮，少了四出活動、考察、聽意見。更甚的是，成功過，有了權力，周圍便會多了一班諂媚者，活在他們的前倨後恭中，人的判斷就更易愈來愈有問題。

所以，夠鐘，是應該退休的。

專制政治的「阿基里斯腳跟」（Achilles heel），就是當獨裁者做錯決定，哪怕是顯而易見的，也成了「國王的新衣」，沒有人夠膽指出。當獨裁者在位愈久、愈大權在握，情况就尤甚。

作者是香港中文大學政治與行政學系高級講師

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