香港抗疫不能陷入政治爭拗泥塘（文：管浩鳴） (09:00)

哪種路徑抗疫 各地從自身出發

新冠疫情全球大流行已經兩年多，全球抗疫過程中，逐步形成兩種不同路徑，專家學者將這兩種路徑概括為「動態清零」和「與病毒共存」。採取哪一種抗疫路徑，各國各地都是從自身的經濟、社會實際情况出發，是經過通盤考慮的結果。

內地一直堅持「動態清零」的總方針，這是符合內地經濟社會發展狀况的決策，得到內地民眾支持。內地有14億人口，雖然已成為全球僅次於美國的第二大經濟體，但仍屬發展中國家，存在地區發展不平衡、整體公共醫療水平與西方發達國家仍有差距的問題。如果不能在早期控制住疫情，一旦疫情廣泛爆發，將會導致極為嚴重的後果。

中國人在文化心理方面，注重尊老愛幼，不太接受西方的社會達爾文主義，不能容忍出現大量長者和幼童在疫情中染病死亡的結果；在社會治理層面，內地民眾更注重集體利益，有超強的組織動員能力，能在短時間內全民動員，可迅速做到「動態清零」；在經濟層面，經過40多年改革開放，內地的經濟發展已經逐步形成國內國際雙循環格局，有較強的自我調控能力，比許多西方國家，更有能力推行「動態清零」。

西方許多國家其實並不否定「動態清零」。事實上，在2020年疫情全球大流行之初，許多西方國家都是以「清零」為主要抗疫手段，一些國家和城市還曾參照武漢的抗疫經驗，推動「封城」等較嚴厲措施；只不過在實際推行過程中，發現難以執行，當地民眾亦不支持，因而在疫苗推出市面後逐步改變策略，一邊推動疫苗接種，一邊「與病毒共存」。而在這一過程中，西方國家需承受巨大代價，以美國為例，至日前已累積逾7900萬人染疫、97萬人死亡。

香港實際情况與內地、西方不同

香港作為中國的特別行政區，也是國際化的大都市，香港的實際情况與內地不同，亦與西方國家不同。香港雖有國際先進水平的醫療環境，又有抗擊SARS、禽流感的經驗，但香港也是一個人口密集、普遍居住條件欠佳、人口老化嚴重的城市，疫情一旦失控，就會帶來嚴重後果。

香港是一個傳統中國文化根深柢固的社會，注重家庭，尊老愛幼，但同時又接受西方式教育，注重個人價值、個人自由，社會管理鬆散。長期以來，香港崇尚「小政府」治理模式，政府的社會動員能力弱，再加上過去10年來政治爭拗的影響，政府威望處於低位，難以像內地那樣高效動員全民抗疫，達至動態清零。

香港又是一個細小的開放經濟體，必須同時依靠與國際及內地的經濟往來、合作，缺少任何一方面的聯繫，都會對香港經濟、社會造成重大影響，都難以持續下去。

香港抗疫須探索自己道路

因而香港既不能接受西方式的「與病毒共存」，任由大批市民染疫、死亡，但也無能力像內地城市那樣做到動態清零。香港的社會現實，確實有自己的特殊一面，香港的抗疫必須實事求是地從自身的現實條件出發，制訂符合自己的模式，探索自己的抗疫道路。好在香港有充裕的財政儲備、有優秀的專家學者，還有盡職的醫護團隊，更有中央支持和內地援助，必定能夠取得突破，戰勝疫病。

抗疫切忌政治化。若香港陷入「動態清零」、「與病毒共存」的無休止爭拗，甚至將其政治化，引發新一輪政治鬥爭，將會嚴重阻礙抗疫工作、破壞抗疫成效，這才是香港最大的不幸。

作者是立法會議員

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