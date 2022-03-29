制裁須同心協力方有效（文：阮穎嫻） (09:00)

麥當勞與金拱門理論

連鎖快餐店麥當勞在3月初暫時關閉俄羅斯境內所有分店，一共847間。關閉前夕大量國民排隊買漢堡包，有人更在網上炒賣漢堡包，引起了國際媒體廣泛報道。不少人以此與1990年蘇聯將近倒台時，第一間麥當勞在莫斯科開張時的情况相比。當時亦是萬人空巷排隊買漢堡包。

評論認為，麥當勞象徵着西方價值觀與資本主義思想，而當年麥當勞開張似乎在說明蘇聯人嚮往西方的價值觀和生活方式，並預言了冷戰的結束。

關於麥當勞還有一個有趣的理論。時事評論家佛里曼（Thomas Friedman）在1999年的著作《了解全球化：凌志汽車與橄欖樹》（The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization）提出「金拱門理論」（Golden Arches theory）。金拱門指的是麥當勞招牌的金黃色拱門。該理論說，在全球化之下，只要兩個國家都有麥當勞，這兩個國家就不會陷入戰爭。

他認為在全球化之下，跨國貿易頻繁，國與國之間的經濟關係千絲萬縷，尤其是當麥當勞在某一個國家開店，代表該國的經濟情况不俗，人民有相當的購買力，而且該國也有參與全球供應鏈，與很多國家有生意往來。他認為若兩個這樣的國家開戰，對它們的經濟利益損害太大，兩地國民以至領袖都不會想捲入戰爭，寧願有錢齊齊搵。

當然，這理論不是全中。本書出版不久就爆發北約和南斯拉夫戰爭，南斯拉夫有麥當勞。又例如2008年俄羅斯入侵格魯吉亞的南奧塞梯，格魯吉亞都有麥當勞。這次戰爭俄烏兩國都有麥當勞，但今次俄羅斯攻打烏克蘭，的確是承受了巨大的經濟代價——當中包括麥當勞撤出俄羅斯，也意味俄羅斯將會和西方國家斷絕大部分經濟聯繫，這似乎是exception that proves the rule。

全球化愈深 經濟制裁愈痛

這次對俄羅斯的經濟制裁，主要在貿易、金融和科技三方面。

根據國際貨幣基金組織的數據，俄羅斯是全球第11大經濟體，其2021年生產總值（以當時匯率換算）佔全球不足2%。俄羅斯是能源出口國，它的出口佔生產總值約30%，其中石油和天然氣等能源佔總出口約40%，其次是金屬和金屬製品、糧食等。進口方面，俄羅斯進口約有三分之一是機器。換句話說，它是把天然資源變賣，把錢用來買工業製成品的國家。因此，貿易制裁，令外國機器和零件不能輸入俄羅斯，而它又不能在短期內生產替代品，將會對俄羅斯的生產產生影響。

金融制裁對俄羅斯打擊是嚴重的。由於俄羅斯央行被制裁，不能動用外匯儲備捍衛匯率，加上貿易上突然斷絕，導致盧布大幅貶值，雖然中央已經大幅調升利率，也不能控制國內物價飛升，貨物被搶購一空。而且由於好多企業的債務都用外幣（如美元）計價，匯率貶值也意味着大量的債務違約。外國在俄羅斯的投資，大量撤出。

在科技和知識轉移方面，外國的出口管制會限制與軍事有關的科技輸入俄羅斯，包括晶片等。更甚，即使科技由第三國生產，但應用到美國科技，美國也會限制這些產品輸入俄羅斯。

這些措施令俄羅斯與西方國家完全切割。由於俄羅斯的經濟實力不是很強，西方國家沒有了俄羅斯，損失不會很大，但俄羅斯被全球化孤立於門外，它的經濟會被摧毁。

如果俄羅斯是冷戰時代還未有麥當勞的蘇聯，這些制裁根本不會對它有影響。所以全球化是雙面刃，加入國際貿易和全球金融體系，意味着一個國家可以借助外國商品和資金加速本國經濟發展，但也代表參加者需要遵守一些國際規則，這些規則甚至不必是商業的，正如這次俄羅斯違反的是主權規則。加入了全球化又被踢走的下場會很糟糕。

單邊制裁作用有限 共同制裁如核彈

之前本欄也有討論過（〈璀璨夜空看經濟〉，2022年1月11日《明報》），經濟制裁通常作用有限，例如特朗普對華實行貿易戰，於2018年對中國340億美元的產品加收25%關稅，其後擴闊到最後總數高達5000多億美元的商品。有研究指出，由於短期內美國進口商從其他地方進口替代品的空間有限，中國出口商幾乎不用減價促銷，關稅主要由美國進口商承擔。

此外，如果一國單方面向另一國作出經濟制裁，受制裁的國家容易走得甩，因為制裁並沒有根本改變兩國國內的供求關係。例如中國在2020年禁止輸入澳洲煤，但由於中國國內對煤有需求，不向澳洲買也要向別國買，澳洲只要把煤賣給其他買家，對澳洲的生意沒有太大影響。

這次對俄羅斯的制裁不一樣，是西方國家共同行動，俄羅斯無位走。當然要令很多國家一同制裁一個國家並不容易，因為每個國家有自己的利益計算。譬如制裁俄羅斯對美國影響輕微，但對歐洲一些依賴俄羅斯天然氣的國家（如德國）影響則較大。這也解釋了為什麼美國一直逼中國不要支持俄羅斯，如果俄羅斯能透過中國繞過制裁，西方國家的經濟制裁就會失效。

最後，制裁是很強手段，為了達到某些目的，如迫使俄羅斯停火。西方國家的領袖必須開出清晰條件，如果俄羅斯履行某些行動，西方社會就會取消制裁或減辣，否則制裁無助於解決紛爭。

作者是港大經管學院講師

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