疫下保經濟 「暫緩交租」應通過（文：孫東） (09:00)

此次商業租戶短期保護條例，是因應香港經濟遭受第五波疫情嚴重打擊而提出的，有其特殊性和迫切性。筆者認為在重大社會爭議面前，要從保住香港經濟發展大局的整體利益出發。因此，筆者贊成盡快通過此條例。

筆者過去一段時間一直與工商舖中小業主的代表緊密溝通，理解他們對此法例的無奈甚至憤怒，也贊同他們的許多訴求。同時，筆者亦注意到該條例本身還有不少需完善的地方，比如是否應效法新加坡，要租客證明生意受疫情影響才可暫緩交租；是否要有評估機制，為租賃雙方調解和釐清糾紛；及政府是否應完善保障和懲處機制以堵塞漏洞等。但只有盡快通過條例，才能真正幫到有需要的人，保住經濟。條例即使有瑕疵，也是瑕不掩瑜。在此非常時期，小道理要服從大道理。

真正考驗在於實施條例

條例即使通過，能否確保成功實施，還有賴商戶、業主和政府通力合作。按條例規定，若商戶與業主在規定期內達成減租協議，可摒除暫緩追討欠租的安排。因此，一些商戶藉此機會積極與業主洽談減租，很多業主也同意減租以留住商戶、降低風險。但據聞，還有不少商戶與業主在減租問題上的談判並不順利，包括於減租幅度出現分歧。筆者認為，租戶和業主在保住生意這個問題上有共同利益，應同舟共濟、共渡難關，若能適時達成新合作安排，共創和諧營商環境，將是香港之福。

此條例實施的關鍵，在於竭力避免租賃雙方的關係因條例而劍拔弩張，同時做到幫助商戶渡過難關，而非讓別有用心的人乘機鑽空子。社會上最不願意看到的是，該條例實施後仍有大量商戶結業，業主亦因未能及時追回租金而蒙受損失。為此，政府有責任加強監管，業界也需要增強互助和監督，以維護業界信譽。若此條例不僅未能幫助恢復經濟、保住打工仔飯碗，反而事後引起大量法律訴訟，今後政府還敢再為業界推出類似的扶困措施嗎？

保持香港資本主義繁榮至關重要

反對此條例的人並非只是大地產商和中小商舖業主，還包括社會各界別許多精英人士，反對原因主要有兩點：一是認為此條例開了先例，有可能衝擊香港「奉守合約」的核心價值，減弱香港競爭力，而這恰恰是香港能成為世界主要經濟城市的重要基礎；二是很多人擔心政府將此做法拓展至住宅租客，威脅市民的私有產權，如英國前年推出的「驅逐租客禁令」，就適用於商業和住宅租戶。政府應為此向社會多做解說工作。

作者是立法會議員、香港城市大學講座教授

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