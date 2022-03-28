爭取復課、適時復課和疫苗猶豫——政府恢復面授課堂立場的迷思（文：陳岡） (09:00)

3月22日，港大醫學院公布推算，隨着社交距離措施預計於4月21日開始放寬，預計4月底至5月初開始出現第六波疫情，包括恢復面授課堂會將病毒傳播率提升15%（註1）。

3月23日，特首說兩天前宣布「必定爭取」在復活節假期後復課；教育局長亦公布讓學校全日面授課堂的條件，包括校內教職員和學生接種兩劑疫苗的比率，分別達到100%及90%。

向誰「爭取」復課？

筆者對政府上述公布的用詞及內容，有以下觀察。

（1）政府對於復活節假期後恢復面授課堂的立場，並非是堅定的，因為它一方面說「將會按原定計劃」復課，但亦多次說會「爭取」復課。

向誰「爭取」？向中央，還是向家長？「爭取」一詞暗示，爭取者向更有權力者尋求批准或作出某項決定。但國家主席已作出重要抗疫指示，強調特區政府要切實負起主體責任，特首還需向誰「爭取」復活節假期後批准或作出復課決定？當然不用「爭取」，而是要特區政府考慮多項相關因素後，適時並自行決定。

為何小學、幼園在「高危」日子復課？

（2）適時作出及公布決定是重要的。如果政府在3月21日公布4月恢復面授課堂的立場並非最終決定，則不必這麼早說「將會按原定計劃」執行，因為當每天新增感染數字仍處於高位時，未來4周的變數會很大。

政府3月23日沒有向公眾說明，會否考慮港大醫學院早一天所推算恢復面授課堂會將病毒傳播率提升15%，亦無解釋有沒有考慮4月1日起取消「禁飛令」的9個國家最新疫情。這9個國家當中，英國、澳洲和法國，由3月8至22日的14天期間，新增確診個案的7天平均數一直在上升（分別上升了84%、71%和81%；註2）。政府亦沒有交代，引發第五波疫情的其中一個獲豁免強制檢疫的外地到港人士類別（即機組人員），其現行豁免安排在取消「禁飛令」後會否仍然有效，甚至放寬檢測要求？如豁免安排不會取消或會放寬，導致再引進輸入個案（有違多次強調要「外防輸入」），其潛伏期過後的病毒傳播期，很大機會與小學及幼稚園復課日期重疊（亦有違「內防擴散」）。港大醫學院亦推算，取消「禁飛令」和縮短香港居民回港「檢疫令」至7天後，到4月21日，會引致500宗輸入個案（註3）。

為什麼政府要將小學和幼稚園恢復面授課堂的日期，與這麼多「高危」日子放在一起？為什麼不等4月1日取消「禁飛令」後，及4月21日第一階段放寬社交距離措施後，觀察本地和外地輸入個案趨勢一星期，如確認了疫情繼續向下走的方向，先讓文憑試開考，然後才陸續宣布中學、小學和幼稚園分階段恢復面授課堂（過去亦曾按這個次序分階段復課）？有什麼重大理由，要將自理能力高和疫苗接種率高的中六學生文憑試開考日期，與自理能力和疫苗接種率都屬較低的小學生和幼兒回校復課日期，綑綁在同一個星期內進行？

為何不「要求」打夠針才准半天面授？

（3）因種種原因而產生的疫苗猶豫、拒絕接種，引致我們身邊染疫或身亡的長者已經太多，香港現在經不起更多生命虛耗，再多一宗兒童因未有足夠疫苗保護而患重症（即使痊癒亦會帶來影響情緒和學習的後遺症）或死亡的個案，都屬太多。政府一早已確認要接種兩劑疫苗滿14天才有足夠保護，為什麼現在對3至11歲學童的疫苗接種要求，仍是「希望」在4月底前推高一劑疫苗接種率至90%，而不是「要求」校內學生第一劑接種率須達90%，才容許由網課轉為半天面授課（即與政府提出學生兩劑接種率達90%才容許全日面授課的科學原則看齊）？

第五波疫情的高死亡人數顯示，單靠「鼓勵」、「希望」等實屬「躺平」式的態度去提升疫苗接種率，不足以挽救生命。况且，自3月21日政府公布將分階段放寬社交距離措施後，3月22至24日這3天的接種第二劑疫苗7天移動平均數字，已從原來由3月6日開始的升勢，轉為開始（並連續3天）下跌（註4），但12歲及以上和3至11歲已接種第二劑的人口，分別只有83.9%及16.9%（截至3月27日），反映放寬社交距離措施的消息，可能令未接種第二劑者或其家長的疫苗抗疫意識開始鬆懈，值得決定政策者警惕。以真正動態和積極的政策提高兒童兩劑疫苗接種率，才是保障學生生命和有健康學習基礎的上策。

註1：bit.ly/3NpOsmz

註2：「Our World in Data」資料

註3：同註1

註4：bit.ly/3tIbhKz

作者是資深中學、小學校長，哲學博士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）