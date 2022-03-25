點算移民潮規模（文：潘學智、陳慧盈） (09:00)

去年常住居民離港達新高 「人心回歸」願景響警號

衡量移民規模一直是人口統計難題，因為離港居民包括香港人、內地人、外籍人士等多種身分，出境人次也包括公幹、觀光、留學等常見理由。為解構人口去留箇中變化，筆者向統計處取得截至2021年中的人口遷移組成數字，此數據整合自身分證和各類證件的出入境紀錄，相當準確。如附圖所示，香港居民可分為5類：常住居民、流動居民、單程證人士、回港證人士，及其他居民。數字反映各居民類別的增減，正數為遷入，負數為移出。

這裏的常住居民和流動居民只包括永久居民，所以兩者相加，更接近坊間理解的「香港人」。香港絕大部分市民是常住居民，意思是他們於半年內有超過一半時間逗留在港。這群人的遷移情况，最符合一般人談及的移民人口。自回歸以來，常住居民只跌不升，因為唯一上升因素是規模有限的港人回流。修例風波及之後一年，常住居民的流動近乎靜止，歷來罕見，相信與社運癱瘓機場和歐美疫情失控有關。2021年，常住居民離港者比肩繼踵，達到5.5萬人的新高，為「人心回歸」願景響起警號。

擁有永久居民身分的「香港人」向來有約20萬人是流動居民，他們通常有另一個居住地，半年內少於一半時間、但多於一個月逗留在港。流動居民主要居於內地和澳門，是上班一族或退休長者，多數不定期往返香港經商、工作、探親或看病，也有些穩定穿梭兩地，例如周一至五北上，周末回港。另外有部分居於海外，是出差來港的生意人、回港度假的留學生等。流動居民的人口遷移相對平穩，近乎無增無減；最近3年卻明顯下降，2020年甚至錄得約10.6萬人離港，斷崖式蒸發超過一半人，比上段提及的移民新高多近一倍！

移民不來港造成缺口

具內地背景的香港居民，大部分來自跨境家庭。附圖細分為單程證人士和回港證人士，前者基於家庭團聚申請來港，屬非永久居民；後者以「雙非嬰」為主，是永久居民。受配額制度所限，新移民的遷入非常固定，因為這兩年邊境封閉才大幅縮小。「雙非」截龍後，維持10年的回港證人士離境潮即告絕迹，直至2020年遷入人數飈升，可能與跨境學童紛紛赴港上課有關。

最後一類是其他居民，大多以工作簽證和學生簽證留港，包括內地及外籍優秀人才，他們的去留最受經濟情况影響。遷入最少的年份多屬香港GDP（本地生產總值）低谷，與同期發生的事件不無關係：SARS、金融海嘯、歐債危機、英國脫歐和民粹黑天鵝。疫情爆發後，外國商會批評旅遊禁令過嚴，令有些企業考慮將其亞洲總部遷離香港，而歐盟駐港辦事處亦指有逾一成僑民離港。最近兩年，此類居民由遷入變成移出，反映香港的國際都會地位也受疫情嚴重拖累。

從市民出入境紀錄，我們有3點觀察。第一，不少人嘗試估計去年移民潮規模，5.5萬人會是較有根據的數字。這個移民人數較良民證申請高出不少，因為是以離境時長作定義，長期旅行、海外升學、駐外工作等理由均會計算在內，亦包含本身有外國居留權的港人，所以回歸以來移民人數平均每年達2.5萬。

第二，在香港間歇居住的市民選擇離港，相信是因為出入境限制而返回原居地，即內地，只有小部分是澳門和海外地區。2020年的總移出成歷年之冠，最大原因不是移民外國，而是北上避疫。

第三，輿論焦點落在2021年的人口流失，其實再早一年的情况更嚴重，只因內地和外籍人士的總遷入，抵消了移民與避疫的總移出，令淨移出不算顯眼。

各類市民離港迹象在過去兩年成形，至於情况會延續多久則是未來的事，要從心態的轉變來推測。民主思路委託中大亞太研究所進行「一國兩制」指數調查，長期追蹤市民的移民心態。調查可見，打算移民的市民從修例風波開始增加，緊接《港區國安法》立法的消息，升至2020年6月34.5%的頂點，並且在針對政治示威的連串執法行動下維持高企一年多。選委會和立法會完成改革選制後的首次選舉，激進政治退場，挽回市民對陸港關係與高度自治的信心，移民意欲在今年1月驟降至23%。無打算移民的市民呈相反趨勢，自去年中58.4%的最低點，回升至今年1月的65.7%。因修例風波系列事件而啟發的移民念頭，在今年初開始減退。

新一波移民潮或維持兩三年

民調所見的移民心態自2019年中攀升，實際移民的出境紀錄卻在2021年才浮現，兩者的時間差距約有兩年，這代表移民現象從萌生想法到付諸行動，需要不少時間籌備。市民的移民意願從今年初開始向下拐，亦會滯後反映於離港人數上，因此這一波移民潮可能會維持兩三年。同時，當疫情受控、邊境來往如常而經濟開始復蘇，港人的內地親屬會跨境團聚，長居內地的港人會回來停留，境外人才亦會重新駐港，將會抵消移民海外人士的流失。

香港近期人口流失由多重因素組成，包括返內地避疫、新移民暫停來港、經濟機會有限，當然還有移民海外。市民用腳投票，無疑是對管治局面的抗議及對未來前景的質疑，但亦如「天要下雨，娘要嫁人」，便是惋惜也只能尊重個人意願。遙遙無期的抗疫生活，使我們失去的一切已經太多，離港潮將會是復常後最需急救的一環，因為這座城市裏的人是這座城市的靈魂，香港再也經不起原有的都市活力、開創精神和文化底蘊一點一點消逝。

作者潘學智是民主思路聯席召集人（研究），陳慧盈是民主思路高級研究主任

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