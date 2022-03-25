要換特首了嗎？你開心就好（文：曾志豪） (09:00)

真的，港人對特首是連任或換人都無太大感覺，原因如下。

第一，如果林鄭月娥連任。老實說，經歷2019年的政治大風暴，林鄭居然仍然留低，已經是「執到」，也令香港人徹底死心，明白北京的想法與民不同。所以林鄭如果再做一屆，也不會令香港人再受什麼刺激，反正特首的職位不以民望／功過來評斷，純粹看「阿爺」喜好。林鄭如果連任，也有很大好處，就是「藍」、「黃」大團結，齊心反對，也算是低氣壓的香港少有的自由言論區域。

或曰，林鄭闖出許多大禍，如果仍然連任，會否令市民失望，有礙香港前進？但問題是，現在所有傳說中的跑馬仔人選，有哪一個不需要為2019年的香港悲劇負責呢？沒有任何一片雪花是無辜的。所以任何現屆政府的人出任特首，都是背有原罪，這也是國外一些政權要走「轉型正義」的原因。當然，誰會相信香港政府能走這一步呢？

第二，許多風聲都指，換走林鄭，其中一個原因是要徹底告別香港剩餘的公務員文化，剷走AO（政務主任）影響力。如果真有這種考慮，對香港人而言，公務員系統最大特點是講程序規矩，雖然往往亦是官僚因循的同義詞，但畢竟有迹可循；換了林鄭，如果改由什麼武官上場，似乎局勢只有變壞，不會更好。

第三，香港當前急務自然是防疫，但觀察一個全民強檢、內地醫護援港等等事情，香港都可以搞得「身不由己」，顧全大陸，「尊大陸」而「輕香港」，這個主旋律根本不會改變。換了任何人做特首，都只怕會做得比林鄭更「聽命」。這個形勢下，誰做特首，香港人日子都不會好受，又有什麼可以期待？

林鄭如果在第五波疫情爆發前，留任機會還算高，畢竟有「平亂」的功績；現在一個疫情，完全見到「考第一」的威力，進退失據，也沒有政治力量和手段安撫商界。此時若被換，誰又能說「不應該」呢？

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）