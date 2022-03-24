疫後經濟轉型（文：梁美芬） (09:00)

一、放下傳統包袱 決心轉型

過去，香港的支柱產業以金融業及房地產業為主，並贏得被世人認可、和紐約及倫敦統稱為「紐倫港」世界三大金融中心的美譽。然而，此優點亦成為了發展的障礙。在近20年高新科技發展中，其他國際城市以至深圳、上海等，盡佔信息化產業先機；在人工智能方面，香港亦落後於內地及美歐等地的先進城市。這方面的弱點在幾波疫情中已顯露無遺。香港的傳統產業及中小微企缺乏數碼轉型，包括現時幾乎停頓的旅遊業等，均欠缺數碼科技的基礎去在疫情危機中生存下來。政府自己的數碼化亦遠遠落後世界大趨勢，更不能與高速科技化、數據化的內地大城市比較，以致抗疫完全未能以數碼科技協助截斷社區內的大量隱形傳播鏈——專家在1月份早已對此有所警告。

過往對於科技發展的幫助，政府往往只有撥款以及場地資助而已，很多大型的創科計劃不久就被批評為大型房地產開發項目，創科只是配角；沒有令人記得的創新科研發明在香港落地並成為產業。無數價值無限的科研成果在香港無法落地，最後跑到內地或歐美其他城市去發展。今年《財政預算案》中提及檢視政府部門使用科技並改善，便是一個極佳的契機，將香港科研成果與市民日常生活結合，令香港市民必須對數碼化的生活習以為常，而政府及一些與日常生活息息相關的中小微企，包括旅遊業，實乃必須轉型。

二、香港的再工業化 擦亮「數碼香港」

一眾中小微企不轉型的話，即使再補貼也會被淘汰。在2013至2019年間，本地生產企業數量已由9358間急跌至7251間，相關就業人數也由逾10萬減少至8.8萬，僅佔香港總就業人口的2.3%。有見及此，自2016年以來，《施政報告》提出關於「再工業化」措施，希望推動以新科技復興傳統工業、發展新興工業等。

作為大灣區的門戶城市，香港以其高水平的服務貿易和「一國兩制」的制度優勢，得到世界各地的青睞。香港也可以與周邊城市探討建立「前店後廠」的模式，香港可以建立研發中心，聽取產品用戶的反饋，並研發出符合客戶需要的個性化產品。

疫後正是轉型最好時機，趁大家還未完全摒棄傳統做生意及消費的模式的時間空檔，無論是政府或做生意的，必須發揮香港自身的高適應力，趕上數碼及人工智能的來臨，並反映在日常生活消費及行為模式當中，是疫後改變的第一站。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）