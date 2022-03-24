照顧長者結構問題 厲疫襲港表露無遺（文：周曉嵐） (09:00)

未充分支援現有院舍員工

上月，社會福利署緊急在內地高薪招聘照顧員到香港的長者隔離及暫託中心工作，當中首批120位內地照顧員已於早前到港。政府在這危急關頭循不同途徑招募人手填補照顧員的空缺無可厚非，但當局不容忽視以上舉措對於護老行業和長者的影響。

是次社署向內地招募1000名臨時合約照顧員的招聘計劃，薪酬加上津貼可達3.1萬元，較本港行業平均薪津為高，但學歷經驗不拘，只需要識聽識講廣東話便符合基本聘任要求，再進行3天的基本照顧者培訓後便會進入工作崗位。有院舍照顧員工會表示，政府的舉措對於本地已受訓的護理員不公，更會鼓勵院舍職員辭職再透過計劃到政府設施工作，無助解決現時院舍面對的人手問題。

事實上，政府早前透過防疫抗疫基金向院舍員工發放的特別津貼，原意是支援院舍員工在疫情期留守院舍照顧院友，並提高院舍員工的士氣，然而以上津貼申請門檻卻有諸多限制，部分院舍員工因各種原因，未能在一個月內工作14天，而不符合申領資格。以上支援措施，卻「變相倒米」打擊院舍員工的士氣。政府以高於行業平均薪酬聘請未必有相關經驗的人士擔任照顧員，卻未有充分支援現有院舍員工，除了對現時不畏艱辛仍然緊守崗位，甚至「頂更」工作的前線護理人員構成不公外，亦看輕護理工作的專業及肩負的責任。

內地照顧員3天培訓不足夠

再者，護理員除了要具備基本照顧技巧，例如餵食、扶住身體、清潔護理外，亦需要懂得情緒管理和與長者溝通技巧。現時在防疫政策的限制下，長者家屬未能到院舍探訪或帶長者外出用膳、活動，大大影響長者身心狀態。此外，在院舍內的長者不少缺乏自理能力，需要人定時餵飯、護理皮膚、恒常清潔大小便等，而把長者轉移到陌生環境亦容易引起焦慮抑鬱等情緒問題，令平常會進食的長者亦因不開心而拒絕進食，大大影響長者的身體狀况。部分長者更有出現失智症的情况，無法理解疫情下的生活轉變。故此，在隔離設施內的照顧者，需要有愛心、細心和耐性照顧長者在疫情肆虐期間的全人需要。政府現時僅提供3天培訓，不禁令市民質疑是否足夠應付照顧在隔離中心和暫託中心長者所需。

本港安老院舍人手不足問題一直為人詬病，院舍照顧員工作性質厭惡、壓力大、薪酬待遇差，以致有經驗的照顧員流失率甚高，是次疫情在院舍內爆發，更加令不少人對護老行業卻步。政府會否在疫情後進一步放寬護老業輸入內地勞工的限制，仍有待觀望，但如果政府不着手解決院舍工作條件、薪酬待遇、建立安老院舍護理人員專業晉升階梯，安老院舍目前面對的行業結構問題將無法解決，貿然引入外勞恐怕只會帶來其他問題。

當下要加薪津振士氣 長遠設專業晉升階梯

面對安老院舍以及長者檢疫設施目前的困境，我們促請政府把政策重點放回改善本地員工在疫情下的薪酬待遇，馬上增加所有公營宿位、合約宿位、買位計劃宿位員工在疫情期間薪酬，並減少私營宿位員工申請津貼需要一個月內工作至少14天等限制，並延長津貼資助期限，以提高前線護理人員的士氣。至於獲聘來港的內地照顧員方面，我們建議照顧者培訓節數由3日增加至5日，除了基本照顧技巧外，更應加入基本心理輔導和與長者溝通培訓，以滿足院舍長者的全人需要。長遠而言，護老行業應該專業化和建立從業員的專業晉升階梯，吸引更多年輕人加入護老者行業，令到行業更為專業和有發展前景。

作者是民主黨社會福利政策發言人

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