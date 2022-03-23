抗疫未成 仍須努力 寄望新特首（文：張國樑） (09:00)

疫情風高浪急 不應誘使大眾鬆懈

在過往兩年共4波疫情之中，香港特區政府已多次在抗疫策略和公共行政管理方案上，暴露了缺失無能，還突顯了官僚體制守舊僵化，導致相關應對措施遲緩執行。那時幸好算是病毒讓我們有多場預演，可惜這班自以為精英之首的特區領導團隊仍沒有醒悟，危機感欠奉，直到第五波病毒兵臨城下，他們已一蹶不振了，此時體制內深處還存在抗中央來援的傲慢潛行力，最終導致普羅市民繼續陷於水深火熱中，只能依靠民間互助來度過染疫和防禦受感染的恐慌日子。

這一波疫情於上周稍為放緩，但在感染數字仍處高位之際，特首於本周一又急不及待跑出來宣布擱置議論多時的全民強制檢測計劃，並拋出一系列放寬外防措施和本地社交距離限制的時序。試問現在是合適時候談解除防禦嗎？相信防控病毒擴散和處理好隔離運作流程仍是目前焦點工作，雖然高染疫率和提升疫苗接種率會大大增加社區群體免疫能力，但疫情仍處於風高浪急，病毒存在變種可能，此時真的不應該誘使大眾掉以輕心，免得短暫成果功虧一簣。

在適當時機 須推行政府體制改革

現屆特區政府體制已被詬病多時，在今一波疫情防控操作中更盡暴其短，守舊僵化的公務員系統已趕不上21世紀的公共行政需求，再加上一個形同虛設的政策局問責制度，造成管治上先天的缺陷，導致施政乏力無效，削弱市民對政府的信任。因此，在適當時機必須有序推行一系列政府體制改革，由招聘公務員至晉升模式，大刀闊斧建立全新基準，在享有厚酬福利之上，必須有強烈的歸屬感和奉獻精神。問責官員制度亦應當切實執行，與內地官員一樣，對個人操守和政策執行不當，負上行政責任而接受處分甚至革職。

今波疫情對香港多個方面造成重大創傷；恢復經濟民生、籌劃中長期發展策略，以至政府體制改革等事項，必然被視為下任特首團隊之首要工作。不久之後，香港就會迎來新一屆特首選舉，這是一個香港未來5年的轉捩點，新一任掌舵人務必要組織一個具良好管治能力的班子。正所謂民無信不立，加強市民對管治團隊的信任，亦是對政府施政至關重要的一個環節。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港文創互動發展協會執行副會長

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