香港怎麼辦？（文：邵善波） (09:00)

一如既往，政府對自己制定的政策非常自信、非常滿意，強烈相信自己所做的已是最可能的、最好的。特首日前在見記者時表示：「我有很強烈的感覺，大家的容忍力開始下降，有些金融機構對防疫措施失去忍耐，香港是國際金融中心，沒有人比我更重視香港在一國兩制下的國際金融中心地位。」但她這次推出的措施，並沒有回應需要來港做生意的人的要求。講一套做一套是這個政府的特點，也是民怨來源的其中一個主要源頭。

病毒已廣泛散佈 政府對局面失控

首先，放鬆限聚政策的基礎是什麼。第五波疫情在去年12月底開始，今年2月爆發，3月初飈升到每天增加數萬宗個案後，逐漸回落。但這些數字背後的計算基礎有一個重大變化，就是政府因為核酸檢測能力不足，突然宣布承認自我抗原檢測結果，要求市民驗出陽性後自行上報。因此政府目前的數據包含兩部分，一是由化驗所做的核酸檢測結果，二是市民自行上報的抗原檢測結果。這兩組數據都存在重大問題：因應政府收集核酸檢測的範圍愈來愈細，個案自然愈來愈少；另市民自行上報的個案，究竟與真實的數量有多大差別，即有多少市民自測陽性後不上報，亦無人知曉。根據這情况下產生的數字而作出的推論，自然也完全不可靠。政府基於這些指標而定出的政策存在非常大的問題，是必然結論。

不過，筆者亦相信個案數字正在下降，但理由並不是因為政府的防疫抗疫政策產生效果，而是病毒的擴散在社區內已達到某種飽和狀態。試想，目前第五波累計陽性數字已超過100萬（實際數字可能達150萬），加上全港除了老人及兒童兩個群組外，已接種疫苗的市民已達八成、九成，故感染病毒而出現重症的案例會變得愈來愈少，這即是一些專家所謂的香港可能已達到「群體免疫」。事實上這當然並非「免疫」，而是廣泛感染已成一個不可阻擋的事實，只是因為個人的抗疫能力有所增強，出現重症的頻率會較少。政府可能難以啟齒，但我們應老老實實承認，政府有限的限聚措施對遏制病毒散播的作用非常有限，病毒已在港廣泛散佈，政府對這局面已失控。

須建立全民強檢的落實能力與佈局

特首提出因為種種理由而暫緩推行全民強檢，這與她早前的說法，即需時研究落實細節，又不一樣。以她現時提出的理由，全民強檢不單是暫緩，而是永遠都不應該做、不能做、不會做，這才是我們要面對的問題。筆者也同意現在不是全民強檢的時刻，但政府必須積極建立全民強檢的落實能力與佈局。

香港目前首先要做的，是盡快達至清零，恢復與內地正常通關，同時盡快引入合情合理又有效的外聯外防政策，恢復與其他地方的必要來往。去年底，香港與內地已達成進入內地免隔離的通關條件。全民強檢是證明香港已達到清零的唯一辦法，如香港拒絕全民強檢，則與內地無隔離的通關會變得無望，這不是香港能承擔的後果。

筆者並不認為特首領導下的特區政府，主觀上正在放棄動態清零，改為以「與病毒共存」的對策應付；但客觀上，不能否認政府是正朝這方向走。而這在大多數的政府專家顧問中已成共識，已被認為不可避免；不少人更認為內地政策也在改變中，寄望內地有一天亦會被迫採取與病毒共存的對策。這是個非常危險的思維。

應對疫情兩策略 香港沒權選邊站

有專家認為「與病毒共存」是個要面對的必然現實，這歪曲了對問題的理解。在全球大部分地區都採取了「躺平」對策，無奈地接受病毒的存在及任意傳播，病毒會長期存在是個不可改變的事實。中國——包括香港——就算達至及能維持動態清零，亦要與全球的其他地區共存、與它們的病毒共存，這也是個不可逃避的現實。但這並不等於中國最後必須放棄動態清零，採取與病毒共存的對策。

面對這次Omicron入侵，內地的防疫抗疫政策是有所調整，但絕對不是放棄動態清零。以內地愈來愈成熟的處理辦法，在10天、20天內會回復清零狀態，已被證明是可行的，深圳最近情况就是一例。動態清零的應對策略並不保證個案不再出現，而是在出現後，社會會採取積極措施截斷傳播鏈。這與共存、躺平、不作為的做法及態度正正相反，這政策已被證明是可持續的。這兩種差別的對策，已變成國際政治鬥爭議題、體制優劣的比較，香港無選擇地被捲入這鬥爭的夾縫中。

這兩種截然不同的應對策略，誰是誰非，在一段時間內不可能分清楚。中國與全球大部分國家分道揚鑣，各做各的，各自承擔自己政策造成的後果，最後勝負不是從辯論及口水戰中決定，而是從雙方客觀的社會及經濟後果中見高下。香港在這問題上，並沒有選邊站的自由及權利。

作者是高等政經研究院（中國．香港）總裁

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