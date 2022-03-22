中美元首會晤留下的思考題——和平何以可能？（文：歐陽五） (09:00)

一、聯通歷史與現實

歷史始終存有解開現實困局的鑰匙，釐清過往的是非曲直，方能在當下撥雲見日。

烏克蘭地處歐亞十字路口，歷來為兵家必爭之地。冷戰之後，烏克蘭雖獲獨立，但其介於歐俄緩衝帶的地緣意義更為突顯，成為國際政治力量博弈的前沿。2004年，美國為支持親美的反對派候選人贏得總統大選，策劃了顏色革命。不言而喻，一旦博弈的均勢被打破，烏克蘭便難逃陷於危機的命運。

其實，中國對烏克蘭問題的發聲正是基於複雜歷史。中國對和平的主張分別對應短期、長期：短期內勸談促和；長期來看，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。破解複雜的歷史、結構矛盾，勢必需要複雜思維；而單一的「站立場」式表態與制裁，只會加劇局勢失衡與惡化。

二、方式與目的應一致

知行合一，是中國對和平的努力。中國不僅勇於表達對和平的獨立見解，更積極付諸實踐。最高領導人多次同相關國家領導人通電話，親自做工作。

然而，美歐等國卻在實施制裁，甚至加售軍火，這些方式顯然與和平的目的背道而馳。不僅如此，美方還通過輿論戰等方式，試圖把中國綁上「戰車」。近期美方製造關於中國對俄羅斯「軍事援助」、「經濟援手」及「宣傳配合」等虛假信息，有意把中、俄共同塑造為美國及其盟友的對立面，並以之脅迫中國。可以說，美國這些火上澆油之舉，才是真正對烏克蘭民眾的安危置之不顧。

三、認清多數與少數

放眼世界，美國所作所為的擁躉仍是少數。筆者觀察到，歐洲主要人道組織對制裁的立場，與中方的最新表態高度一致，即反對無差別的全面制裁，呼籲任何制裁必須首先尊重國際法，全力避免人道主義災難。此外，包括金磚國家、20國集團部分成員國在內的廣大發展中國家，亦反對在俄烏衝突中「站隊」，希望以和談取代制裁。南非總統拉馬福薩公開表示，北約若聽勸不東擴，俄烏衝突本可以避免，「就在其他人大呼小叫的同時，我們希望關注談判和調解過程帶來的積極結果，這才是重要的」。

烏克蘭危機或許是一個打開的潘多拉魔盒，令世界在不確定性中又添風險。近期多國表達希望加入北約的意向，德國更表示將軍費提升到佔GDP（本地生產總值）的2%，而無論從歷史還是現實觀之，歐洲地緣政治的變動勢必牽動亞洲。面對潛伏之險，人類更應懂得，和平從來非天降，多是人類付出相當慘重的代價而達成。由是，和平才值得我們團結攜手、孜孜以求。

作者是時事評論員

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