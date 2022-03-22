抗疫政策要有目標準則（文：狄志遠） (09:00)

沒有準則 抗疫政策無基礎

特區政府公布4月21日起逐步放寬抗疫措施，包括社交距離限制，但前提是疫情沒有反彈。我觀察到兩個重點：第一，特區政府從今天到4月20日只是順着現况，期望疫情自然地退卻，並沒有交代如何加強措施，確保疫情沒有反彈，可見其「沒決心」的表現；第二，特區政府有點「頭痛醫頭」，沒有對不同的階段目標建立準則，例如特區政府對於復課似乎有具體的注射疫苗指標需求，但對於老人院舍、殘疾人士院舍等，並沒有具體目標達至減感染、減重症、減死亡，看不見特區政府有全盤整體規劃。

在整個抗疫過程中，社會各界出心出力，從資源到政策上都提出了不少好方法。對於全民檢測，林鄭特首表示，「若動用很大代價，其實實現的防控效果不是很大，整個社會，不單特區政府，很多至今早（昨早）仍向我們施壓，要做全民強檢的人士，都要反思」。我認為不存在反思反省——全民檢測是達到「動態清零」的手段和方法，特區政府在過去幾星期不斷深入研究有關措施，證明相關手法是可行的，但只是時間問題。我建議特區政府在處理疫情問題上應虛心聆聽，不斷完善方案，以動態清零為目標，不應「彈弓手」，令市民對防疫政策無所適從。

虛心聆聽 接受意見為上策

市民已經處於水深火熱之中，恢復正常社交、經濟及學習活動是當務之急和必要做的事。未來一個月是抗疫關鍵時刻，如果將此訂立為短期目標，特區政府必須在減感染、減重症及減死亡方面，定下明確方向及措施，將疫情控制在可管控之內。另外，現時基層市民在疫情期間生活艱苦，《財政預算案》以派現金方式取代派發消費券，可解決基層市民的燃眉之急。

既然特區政府已經閱讀到市民容忍力下降，就必須下定決心將疫情解決，否則政府的認受性下挫，將嚴重影響日後特區政府施政。

作者是新思維主席、立法會議員

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