請內地記取香港慘痛教訓（文：劉進圖） (09:00)

高危人群須打保護力較強疫苗

第一，老人屬於高危群組，如果沒有達到九成以上的有效疫苗接種率，很容易出現大批長者同時受感染送院，令公共醫療體系無法負荷，重症及死亡個案也會急速上升。香港的醫療水準算是頗為先進，應對過去4波疫情的表現尚算不錯，但遇到傳播力超強的Omicron卻一敗塗地，大批感染者在急症室外苦等多天無法入院，要住臨時帳篷或睡在地上，死者屍體擠滿停屍間，整個公共醫療體系瀕臨崩潰，反映特區政府衛生部門既無計劃、亦無能力應對重大公共衛生危機。

這樣的局面本來是可以避免，我們有9個月相對安穩的日子，去推動全民疫苗接種，去幫助老人院做好防範，去制訂公立醫院的危機應變方案，去吸收海外國家與Omicron搏鬥的經驗。但我們失敗了，而且沒有人站出來承認失敗，也沒有人站出來為失敗承擔責任。

第二，疫苗的防護力必須充足，除非沒有選擇，否則必須替高危人群接種保護力較強的疫苗，不應拘泥於疫苗是否國產。在各種新冠疫苗面世初期，我們缺乏足夠的臨牀數據，去仔細比較不同疫苗對不同年齡群組的保護度，以及疫苗對有長期病患人士的副作用等；加上當時Omicron還未大流行，香港的醫學專家對長者適合接種疫苗與否，頗有不同意見。但隨着全球相關數據增加，幾款主要疫苗對Omicron的防護力高低漸見清晰，公共衛生界的看法亦漸趨一致，在減少重症與死亡上，使用新的mRNA技術的復必泰，優於用傳統滅活技術的科興。惟政府高層一直迴避這個比較，在發放感染者死亡個案的數據上，遲遲不披露接種不同疫苗的染疫死者比例；建制陣營在推動疫苗接種時更大力側重科興。這些政治考慮凌駕專業判斷、凌駕客觀醫學數據的行為，令許多家庭錯誤以為自己的長者已經獲得有效防護。

香港是一個有福氣的地方，市民從一開始就有充足的疫苗供應，並且可以選擇打哪款疫苗，許多國家對此羨慕不已。但我們浪費了這份福氣，錯過了以疫苗來保護家中老弱的黃金機會，當中既有市民自身危機感不足的責任，也有政府偏離專業誤導公眾的缺失。

抗疫疲勞 市民用腳投票

第三，經歷了兩年的社交限制後，許多市民出現抗疫疲勞，對於政府一直未能頒布重開門戶的時間表與路線圖，感到沮喪失望，開始用腳來投票，不少外資機構高層相繼撤離，與政府向來友好的商界大老公開警告，家長紛紛把子女送往境外。但政府遲遲沒有反應，甚至當本地檢疫隔離措施已因應現實調整，隔離期從14天減至7天，抵境旅客的14天隔離期仍維持不變；即使Omicron已在本地社區擴散，仍維持9個海外國家航班禁飛香港的規定；即使專家學者指受感染人數高達150萬至400萬，加上疫苗接種率逾八成，即大部分人已因染疫或疫苗取得抗體，政府依舊嚴限飲食、娛樂、文康等場所經營。直至民怨爆煲，大量市民拒絕留家抗疫，政府才檢討防疫措施，昨日才終於宣布一系列放寬決定，理順自相矛盾的檢疫安排。

港府舉棋不定 抗疫兩頭不到岸

香港是一個講道理的地方，絕大多數市民願意配合政府的防疫安排，兩年來市民堅持在公共場合戴口罩就是最好例證；但這份配合有一個前提，就是政府要有合理計劃、有明確路線圖與時間表，讓全體市民清楚知悉，社會如何逐步走出疫境，恢復經濟與民生，讓市民重過正常生活。這個要求一點也不過分，新加坡政府去年轉變防疫策略，從嚴防死守逐步過渡至「與病毒共存」，用的就是這個方法，市民因此沒有恐慌，沒有大量囤積食物藥物，社會非常穩定，感染宗數雖屢創高位，人才與資金卻源源流入。反觀香港，政府一直舉棋不定，慣性朝令夕改，不自量力地想學內地全民強檢，不顧現實地拒絕與病毒共存，結果兩頭不到岸，成了全球公認的反面教材，環球防疫官員應引為鑑戒。

作者是資深傳媒人

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