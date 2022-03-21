普京的沙文主義和俄國安全空間（文：王耀宗） (09:00)

如果俄國這場戰爭判斷失準，並不表示烏克蘭可打敗俄國；如果北約不參戰，烏克蘭最多只能打個平手。平手停火談判就表示雙方有所得，亦有所退讓。對烏克蘭而言，全國已有多個城市被炸，出走難民已逾300萬，人民亦死傷慘重，此情此境，停火最好。從莫斯科言，軍事攻擊不順利，世界輿論一面倒反侵略，經濟制裁令人民生活面臨崩解，而中國的準同盟團結也開始動搖，可謂陷入四面楚歌的地步。如果有人作中間人拉攏雙方談判，水到渠成的機會頗大。在這方面，中國可以有一個積極的角色。

但是，眾所周知，坐下來談歸根到柢有兩大問題：一是作為全世界最大領土國家的統治者普京，他的世界觀是怎樣的，這會決定他的讓步程度；以及俄國的所謂安全紅線，兩者關係密切但並不一樣。普京執政已達20年之久，緊握俄國的政經軍商之命脈。在他治下，俄國逐漸恢復一個強國的架勢，他亦跟西歐建立了良好關係，並且出兵鎮壓格魯吉亞及車臣分離分子，2014年更重新佔領克里米亞，西方諸國對其莫之奈何。

史家談普京野心：重現沙俄

後蘇聯時代的混亂結束了，俄國蘇醒了！普京變得躊躇滿志。英國著名歷史學家費格遜（Niall Ferguson）指出，普京的最終野心，是將沙皇時代的俄國重現於當代。在2019年《金融時報》專訪中，普京毫不隱蔽地承認，沙皇時期的彼得大帝（Peter the Great, 1672-1725）是他心目中的英雄。雖然普京曾經是一個共產主義者，但他並不欣賞列寧及斯大林。在彼得大帝的統治下，俄國躍為一個歐洲強國，他強力引入歐洲的髮式及禮儀、建立現代化軍事工廠、派人出外學習最新科技，與鄰國簽訂和平協議，建立新首都聖彼得堡（Saint Petersburg，普京誕生於此城）。近半個世紀後，繼承彼得大帝的凱德琳女王（Catherine the Great）可以驕傲地稱「俄國是歐洲的一個國家」（Russia is a European state）。

然而，俄國對歐洲始終有一種自卑的情意結，因此也有一種反西方的情結。普京實是一個傳統主義者（traditionalist）或沙文主義者（chauvinist）——他的內閣會議室辦公桌就放了彼得大帝的雕像。普京大力批評列寧及斯大林所建立的政治制度；而對改革甚至葬送這種體制的人——戈爾巴喬夫——在其3月2日誕辰的時候，卻送上祝福。很明顯，普京並不惋惜蘇聯的崩潰，反而更痛惜沙俄羅曼諾夫王朝的消逝。

普京謂烏克蘭獨立是「歷史的歪曲」

去年7月，普京發表〈俄羅斯人和烏克蘭人的歷史聯繫〉（On the Historical Unity of Russians and Ukrainians）一文，內裏強調烏克蘭之獨立實是一個「歷史的歪曲」（historical anomaly），換言之，俄羅斯有必要與烏克蘭「統一」，當時似為入侵烏克蘭作了歷史及理論論述準備。有理由相信，普京之論點極受當代俄國極端保守的哲學家及政治活動家杜金（Aleksandr Dugin）所影響，他著作甚豐而影響大。杜金是一個東正教的狂熱分子，反抗西方的基督教及天主教，極端反美，並認為「美國應該被摧毁」。他認為俄國與烏克蘭的戰爭不可避免，而且他是普京佔領克里米亞的強烈支持者，並認為「俄國的復興只能止於基輔的佔領」。

談判桌上如何妥協 考量政治智慧

作為政治領袖，普京自有其地緣政治考慮。他吸收拿破崙及納粹軍隊能深入俄國而幾乎到達莫斯科之教訓；烏克蘭領土廣闊，若失去烏克蘭，數以千里計的緩衝區域也就消失了。如何令烏克蘭成為中立國，是談判桌上的重要問題。北約及烏克蘭一定會堅持民族自決及民主政制，而莫斯科會堅持一條疆土紅線，其間如何妥協？就要考量雙方的政治智慧。雙方都有迫切願望停火，但是如何取得一個持續的停火呢？當然，談判不會一蹴而成的。

作者是嶺南大學政治學系前系主任

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