從此內地醫護只能「感謝」（文：曾志豪） (09:00)

結果，「梁姓KOL」說記者「腦袋問題還是心術不正？」香港政研會更石破天驚說有關提問「涉嫌散播仇恨內地醫護」，「極有可能觸犯《港區國安法》」。剛怪錯林鄭月娥冷待內地貴賓的民建聯表示應「懷着感謝嘅心，感謝內地醫護人員嚟香港」。

毫不意外，但仍然令人難過——Now出聲明表示「提問引起市民關注及不滿，我們深感抱歉」，並指「我們非常感謝中央和內地的無私支援」。

至此，香港人再開眼界，原來香港的輿論生態又多了一個不能觸碰的禁區，就是「內地醫護」。

從反修例運動，香港人意識到特首可以批評，唯獨警隊不能批評指摘，「不應打擊警察士氣」。也就是那時開始，「質疑」一些「錯誤」，等於「打擊」那些人的「士氣」。

今天，輪到內地醫護，或者是所有內地援港的單位，都是只能感恩，不能質疑。

但是，傳媒是永恒的懷疑發問者。問問題本身並非有任何壞心腸或敵意，而是要問任何會發生的情况，以及解決方法。

不論那人是內地醫護還是外國醫護，由於不在香港醫療體制範圍內，那麼一旦出現任何事故，如何處理呢？這是很正常的提問。難道說，一個存心幫香港的人，便never、不會犯任何錯嗎？

那麼現時的疫苗事故賠償機制，是否應該廢除？因為我們對內地的疫苗應該心存感激，而不應預設可能會出事甚至要求賠償啊？

之前，傳媒追問：如果內地貨車在港行駛但沒有香港牌照，發生意外時何人負責？特首居然答：「大家最值得提問的是，這些跨境內地貨車來香港是為了誰？」

笑話！你怎麼不對香港的司機說「為誰而運貨」？為什麼香港的打工仔就要面對不同投訴，就像那可憐的順豐工人，在角落吃飯都要被人投訴，為何不見「梁姓KOL」出來為他申辯？為何特首不向香港做到崩潰哭泣的醫護人員鞠躬道謝？為何香港的醫護被辱罵為「黑醫護」時，沒有人跑出來說「仇恨言論」，要求道歉？為何內地網民說香港人「播毒回內地」，「好打得」的林鄭不敢回應「香港一直支援祖國，內地人民應懷感激之心，這些散播仇恨的言論可能觸犯國安法」呢？

作者是傳媒工作者

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