百歲人口破萬 高齡危機未減（文：張筱蘭、劉喜寶、葉兆輝） (09:00)

人口高齡化令政府及各界頭痛的其中一個主要原因，是醫療及社福需要的增長。世界衛生組織的報告顯示，暮年之後，大多數人開始罹患癌症、慢性心血管疾病及認知障礙症，且以上疾病的患病率呈現明顯上升趨勢及年輕化特徵。我們團隊的歷年研究更發現，香港長者活得長壽，但身體並不健康。慢性疾病、殘疾、損傷和認知障礙症的流行率不斷增加，甚至自評健康預期壽命亦相繼下降。

香港多長壽長者 但他們並不健康

「香港百歲老人研究」第二期計劃，於2021年4月至12月以電話訪問了96名照顧着95歲或以上長者的照顧者，以了解長壽長者們於疫情下的身心健康（註）。以簡易FRAIL問卷作初步評估，體格屬於衰弱（frail）、衰弱前期（pre-frail）及健壯（robust）的長者比例，分別為35%、56%及9%；超過八成長者不良於行，或者需要別人或工具的輔助在戶外行走，亦有近八成五有一項或以上的長期病患，例如高血壓、心臟衰竭等。

近日的第五波新冠疫情，暴露了香港雖有很多長壽長者，但他們並不健康的事實。根據衛生署資料，截至3月16日，累計陽性個案已突破97萬宗（第五波逾96萬宗），累計死亡個案達4847宗（第五波4634宗）；第五波疫情起本地感染個案之整體死亡率為0.61%，80歲或以上長者的死亡率高達9.68%。第五波疫情更重創本地安老及殘疾人士院舍，累計逾八成院舍出現個案或爆發。而本港8萬名院舍長者及殘疾人士當中，超過3.6萬人已染疫。

新冠疫情揭示照顧短板

新冠疫情亦揭示了照顧長者人手及財政資源上的短板。研究顯示，照顧者當中為數不少是長壽長者的子女，他們自己都已經是長者或已達耄耋之年，照顧百歲父母時都身心俱疲，形成了「以老護老」、「金齡照顧高齡」的情况。不少照顧者需要以自己的退休金供養父母，加上現時百業蕭條，這些家庭的財政亦遇到困難。最近香港更出現青年和中年人士增加移民情况，年老的父母通常會留守原居地，父母更容易變為「空巢老人」。

若長壽長者患有認知障礙症，照顧情况更見慘烈。本地的認知障礙症患病率研究發現，85歲或以上人口有約三分之一患有認知障礙症；患認知障礙症的長壽長者為家人及醫療和社福體制帶來極大的負擔，巨大的照顧壓力更令照顧者心力交瘁，從而令照顧者身體健康轉差，形成另一批「沉默的病人」，又或者過早安排患有認知障礙症的長者入住院舍。全港有超過4%長者居於安老院舍（2021年數字），面對愈來愈龐大的長者人口，一套可持續而人性化的安老及財政資源政策，實在是不可或缺。

還有一點值得注意的是，新型冠狀病毒的突襲為長者帶來了無形壓力，特別是對低收入家庭的影響。按衛生防護中心報告，由第五波開始至第十周，觀塘區錄得最多確診者，佔總數的12.8%；其次為元朗區（9.5%）、沙田區（9%）、黃大仙區（7.5%）及葵青區（7.4%）。這些地區都有不少低收入人口居住。

每個人都可支援長者

根據2003年SARS疫情的經驗，社會孤立、孤獨感或疏離對長者影響甚大，因為防疫措施收緊，長者社交聯繫的「生命線」也被截斷。在院舍大爆發的情况下，原本一些家人可以向院友提供的照顧協助和心理支援，亦不翼而飛；醫護人員甚至需要回應院友因隔離而產生的情緒問題。市民不可以單方面依賴政府去應付疫情，又或者只冀望「自求多福」。我們每個人都可以成為支援長者的一分子，為有需要的長者多走幾步，使在醫院、獨居和院舍的老友記不會感到被遺忘。

隨着醫學科技的進步，「長壽」與「健康」的距離變得愈來愈遠。健康的定義並不是「沒有疾病」那麼簡單；健康是一個多維概念和動態過程，涵蓋不同領域，包括身體、認知、功能、精神、心理、社交參與和家庭支持，以及個人的適應能力和恢復生理復元力、自我管理能力，甚至需要有穩定的經濟資源及財務保障，來應對不斷變化的健康挑戰。

百歲老人研究的經驗 值得借鏡

長遠而言，社會必須探討的問題是，如何「培育」一班身體健康的長者，從源頭解決長者人口急升而帶來的醫療和社區健康危機。可惜，香港仍然偏向於控制疾病和缺損以及藥物治療，而過往百歲老人研究的經驗絕對值得我們借鏡和學習——這些百歲老人擁有「健康長壽」的保護因素，其實這些因素已為「人口健康」定下預防疾病的藍圖。

註：「香港百歲老人研究．第二期」由研究資助局的教員發展計劃贊助香港樹仁大學進行；研究將於本年底完成蒐集數據

作者張筱蘭是匯智研究中心總監，劉喜寶是香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授，葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授

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