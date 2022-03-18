楊潔篪蘇利文會晤的3項成果（文：宋國友） (09:00)

首要議題自然是中美高層保持交流。去年11月習近平主席與拜登總統舉行視頻會晤，兩國元首商定「繼續通過各種方式保持密切聯繫」。具體而言，中美高層需圍繞戰略安全、經貿合作及氣候變化等議題開展對話，楊蘇此次會晤，屬於落實兩國元首有關加強戰略安全對話的應有之義。

議題之二是管控當前中美雙邊及全球熱點問題需要。一方面，台灣問題自兩國元首會晤後又有新動向；另一方面，俄羅斯、烏克蘭軍事衝突仍繼續，對地緣政治、世界經濟乃至全球秩序，都造成重大影響。

溝通增了解信任 助危機管控

儘管中美雙邊矛盾依然突顯，會談過程也現摩擦，但筆者認為此次會晤仍達成3項正面成果。

第一，會晤本身表明中美兩國的溝通機制較為順暢，具有積極的外交象徵意義。見面總比不見好，對話總比對抗好。兩國高官飛往羅馬會晤，勢必經過兩國元首批准。這直接反映了兩國元首的合作態度，展現了雙方願意溝通的誠意，向外界釋放了積極對話的信號。

第二，會晤增進了雙方的了解和信任。羅馬會晤是楊潔篪和蘇利文之間，繼去年3月美國阿拉斯加安克雷奇會晤和10月瑞士蘇黎世會晤之後，第三次面對面會談。一次會晤難以解決所有關切，但3次面談無論如何也有助促進兩人之間的了解和信任，從而對於中美兩國的戰略互信建設起一定作用。

第三，會晤有助對敏感問題起到危機管控作用。中方不僅就涉及核心利益的主權、安全和發展問題與美方交涉，也就俄烏衝突等涉及地區和全球安全形勢的重大問題，同美方交流；美方也在會晤中表達了其態度。雖然雙方不會同意對方所有的立場和政策，但是對於避免戰略誤判和防止戰略失控，會起到建設性的作用。相信會晤之後，雙方會在求同存異的基礎上，保持審慎、校正方向、調整政策，維護中美雙邊關係穩定大局。

雙方須堅守不衝突底線

今年是美國前總統尼克遜訪華50周年。尼克遜訪華是深刻改變冷戰走向的歷史事件。50年前，中美兩國領導人拿出戰略勇氣、發揮政治決斷，打開了中美關係正常化的大門，不僅為兩國人民帶來和平，也造福於整個國際社會。可以說，現在整個國際體系仍處於尼克遜訪華後中美關係正常化的結構性紅利當中。經濟繁榮、世界和平、技術創新等等，都有賴中美關係的持續發展。

50年後的今天，中美雙方都發生了巨大變化，中美兩國對於各自人民及國際社會的特殊責任，更為突顯。一個健康、穩定和良性的中美關係，符合兩國、地區和世界的共同利益。坦率而言，經歷了此前美國政府的蠻橫衝撞，中美關係尚未回到健康穩定發展的正確軌道，兩國也仍然在一系列問題上對對方失望。未來中美關係何去何從，取決於中美兩國的戰略選擇。選擇的方向對了，前進的每一步才會正確。而對的方向只有一條，即雙方必須堅守不衝突的底線。只有這樣，中美關係才不會出現顛覆性的風險。堅守不衝突這一大方向，中美雙方不僅要加強戰略互信，還需要保持戰略自信。對中美而言，只有真正自信了，才會坦然面對雙邊關係中的合作和競爭。合作不應排除，合作會帶來共同利益；競爭並不可怕，好的競爭會促使雙方共同進步。

作者是復旦大學美國研究中心教授

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