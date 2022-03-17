清零成泡影 當局將如何改變敘事？（文：陳帆川） (09:00)

SARS是香港人的集體回憶，但那場記憶不全是慘痛的，反而更多留在香港人心裏的，是一些正面、難忘的事。經過SARS，香港人明顯對醫護人員更加尊敬、防疫意識大幅提升，很多人當患上傷風感冒時，都會自動自覺戴上口罩。

SARS也是香港人集體上街的導火線，啟蒙了一代年輕人，讓他們切身體會到公民運動的力量。當年，諷刺政治的創作百花齊放，調侃官員和建制派的政治漫畫大賣。而黃子華最出名的其中一場棟篤笑，也是在香港一片愁雲慘霧期間登場——「如果你可以唔帶保鑣，單人匹馬行入大型屋邨又行得番出去，我支持你終身做特首」，成為經典金句。

不過，當年一些得罪全香港人的政治人物，在若干年後紛紛平步青雲，影響力舉足輕重。至於港人對他們的印象，也遠不如當年般壞，反而常常拿他們出來作例子，認為他們還是比起現在的政治人物好太多。

如果市民在集體經歷一場危機後，傾向保留正面樂觀的記憶，而忘卻恐懼和憤怒，那麼這場新冠疫情爆發，會為港人帶來什麼改變？SARS時代那種笑中有淚、在低氣壓下滋生創作靈感和公民意識的情况，已無法在今時今日的香港複製。雖然很多人仍然能夠看到香港的問題所在，但無法將這種觀察和情感，轉化成有力的行動和創作，保留下去。

香港「清零」名存實亡，中國大陸亦爆發新一波疫情，當局對於處理新冠的敘事，必然會改變。過去兩年，中國大陸一直以強硬的防疫手段，在控制感染和死亡人數方面讓世界刮目相看。現在應付新一波Omicron面臨挑戰，當局會如何調整人民對病毒的態度，延續成功抗疫的故事，可能會由上而下地改變後世對這幾年抗疫的記憶。

當大家在10年後回看這困難的幾年，未知有什麼會讓人津津樂道、感動流涕？

作者是新聞工作者、文化評論人

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