疫情持續下網絡輿論對專家醫生的看法（文：鄧鍵一） (09:00)

回到疫情初期，醫護團體和專家在相關的公共討論中，佔了重要位置。當時有研究發現，市民重視醫護團體和專家的意見，更甚於政府的資訊。那個時候，市民聽取專家意見，自行響應並參與防疫，成功度過了第一和第二波疫情。不過，到了近兩個月，明顯地，一眾專家在市民心目中的形象出現了變化。尤其是近兩個月，社交媒介上各種關於專家意見，都引來很多負面留言。這個情况，跟2020年初疫情剛爆發時候那種情緒，形成鮮明對比。一眾專家作為科學研究者，我們當然相信，他們無論任何情况下，都只會因應手上掌握的資料，給予中肯的建議。在這個前提下，大眾對他們的態度轉向，未必純粹來自他們的意見內容，而是更宏觀的疫情狀况、防疫措施等環境下的互動結果。

以連登數據分析公眾態度轉變

就這個現象，我透過連登討論區的數據，分析公眾對專家們的態度轉變。當然，連登只能夠反映部分網民的看法，但作為一個討論平台，它可以提供充分的時間維度，讓我們至少可以觀察網絡輿論在這兩年的轉變。

網民討論專家的言論時，不會用「專家醫生」一詞，而是直接討論某位專家醫生的言論；如果以「專家」或「醫生」作為搜索關鍵字，覆蓋面太過廣泛。因此，我參照政府就新冠病毒疫苗成立的顧問專家委員會成員名單（共12位學者和醫生，以下統稱為「專家醫生」），分別擷取連登討論區有提及他們的帖，再合併為統一的分析材料。這個研究的分析時段為2020年1月至2022年2月，相關帖文的數量為1876。

網絡輿論不滿 去年下半年起醞釀

圖1是這兩年提及專家醫生的帖文數目。在2022年之前，除了在第二、三、四波疫情爆發時候，會較多人提及專家醫生之外，整個2020至2021年的趨勢，大致平穩。但是踏入了2022年，第五波疫情出現，他們在連登出現的次數也大幅上升。

圖2是每個月份平均每個帖所得的upvote和downvote數目。在網上討論區的語境，雖然難以說明upvote和downvote的實質指涉，但仍然有一定規範性。例如upvote某程度上類似facebook的「讚」，可以包含了各種動機，但upvote的指涉意義沒有facebook的「讚」那麼鬆散。相對來說，給予downvote是比較刻意的行為，包含了比較顯著的不滿情緒。

從圖2所見，2020年大部分時候，包括在第一至第三波疫情期間，upvote數目都明顯比downvote多。但是到了2020年底，踏入第四波疫情，upvote數目顯著下降。然後，從2021年5月至12月，平均每個帖的downvote數目都比upvote多。

從這個趨勢所見，網絡輿論對專家醫生的不滿，其實自去年下半年已經開始醞釀。字數所限，我難以在這裏仔細分析相關的帖文和討論內容。粗略觀察當中討論：2021年下半年，第四波疫情大致結束，進入了比較平穩的階段。當時一些市民期望政府放寬一些措施，促進經濟活動及跨國往來，但政府不為所動。這段期間，一些專家醫生仍然從比較保守的公共衛生角度出發，不建議政府大幅放寬措施。這跟市民期望形成了明顯落差，令網民以各種方式挑戰他們的意見。

平衡專家意見、民生需求 是政府工作

值得注意的是，2022年開始，第五波疫情大爆發，連登相關帖文的upvote和downvote差距卻明顯收窄了。這可能因為疫情大爆發下，專家醫生能夠就市民如何應對Omicron提出實用建議。然而，由於大半年來累積下來的不信任，過去兩個月，市民對專家醫生的不滿已經於公共領域各個範疇明顯浮現。

這正正是我在文首提到，市民對專家醫生的看法，其實涉及疫情狀况、防疫措施等宏觀環境下的互動。專家醫生的本分，就是從比較保守的角度提出建議，如何令感染和死亡數字減到最低。在這層面上，過去兩年來他們一直貫徹專業。至於怎樣平衡專家意見和民生需求，是政府的工作。如果防疫措施太過偏離民生期望，即使符合科學，都未必可以達到預期效果，削弱了專家醫生的權威，卻不能令市民更願意配合防疫。

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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