明知鏡花和水月 兩般着手也難成──從「俄侵烏」和「楊蘇談」看中國實力與實利（文：劉銳紹） (09:00)

（1）大道理難掩事實、真實和現實

──從楊潔篪（中共中央外事辦主任）與蘇利文（美國白宮國家安全顧問）在羅馬會談7小時後的中方信息可見，重點只在重申大道理。孤立來看，楊的每一句都很鏗鏘，但對比眼前「三實」（事實、真實和現實），卻顯得蒼白，容易反駁。

例如：「烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的」，外界就問：「誰導致的？誰協助導致？既有今日，何必當初呢？」又如：「中方一貫主張尊重各國主權和領土完整」，外界的解讀是：「明明是俄羅斯不尊重烏克蘭主權和領土完整，為什麼中國不譴責？」又如：中國「勸和促談」，保護平民、人道援助，都對！但為什麼現在才「勸和促談」？重點是「對弱勢的烏克蘭勸降」？還是「協助強勢的俄羅斯逼談」？到目前為止，中國對烏克蘭的首批人道支援僅500萬人民幣，其他未見詳談。這能抵消中國「挺俄」而間接造成的人命和財產損失嗎？再如：中國認為「應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源」，這是可以強調的原則，但這些話此刻卻變成支持俄羅斯出兵的「理由」。凡此種種皆事實，常人能分對與錯，難道權杖不知情？

──中國雖然不多提蘇利文的談話內容，但美國實際是攤牌，或一半攤牌，一半警告。據美國官方記者會說法：「我們正在密切關注中國或任何其他國家在何種程度上向俄羅斯提供任何形式的支持」、「我們已經向北京非常清楚地傳達了我們是不會袖手旁觀的」。我從來不怕外國威嚇，但假如外國搶佔（或曰利用）了事情的真實（「俄侵烏」和不容他國助俄），那麼，重點就不在「威嚇」，而在真實之上。若只強調「不怕威嚇」，豈不是忽略，甚至不承認真實嗎？

──楊潔篪說「中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行」。我完全贊成！我相信美國很無賴，確實這樣做，例如散布「中國向俄羅斯提供軍事和糧食支援」（中國已否認，也不會愚蠢到自動捲入漩渦）。但是，俄羅斯不是同樣或更無賴嗎？它甚至對中國也謊話連篇，為何中國默默接受，連民間也不許多說？中國對待某些問題（包括內地和香港事情），以為強力、強勢就行了；如今美歐同樣靠強力、強權，中國也感到不爽，日後宜多方反思，免外國把它們的行動合理化。不過，眼前已不是道理問題，而是如何應付的現實問題了。

（2）中國沒抓準事情的性質和焦點

──中國基於自身利益和計算，相信「美（歐）俄交惡」甚至衝突，將有利於中國，例如它們各自削弱實力，甚或兩敗俱傷；此外，中國可減輕西方陣營的壓力，大陸還可乘勢對台灣加壓。但是，事情發展至今，其性質已不單是「俄烏之戰」，而是變成──整個西方集團（包括部分亞洲國家）的利益與「個人獨裁控全球」（眼前表現在普京身上）的決戰。西方陣營不單要打敗普京，還要「制止日後更多因為個人野心而引起的世界危機」。其目的也是保護西方陣營的利益，但俄羅斯的獨行獨斷，已向西方陣營提供一個絕佳的整合機會；尤其是美國，更可利用此機重拾領導地位。如果中國看不到這種性質的轉變，繼續盲目「挺俄」，將是另一個不合時宜的決策。

──西方陣營確有其野心，但它們懂得抓住（或曰創造）焦點──主流民意，作為包裝；中俄兩國不單抓不準，而且不重視，包括本國的主流民意，也不讓主流民意表達出來，反過來成為民間反彈的內壓。俄羅斯有人在街頭舉起一張白紙，也被帶走；俄羅斯國營電視台直播時，反戰者衝入在鏡頭前示威，官方自然不悅，民間則稱勇敢。這都是「政治近視」的表現。外媒指俄羅斯軍心不穩，死傷比預期多，不管真假，也反映了不理主流民意的弊端。

──中國以為平衡有術，甚或鷸蚌相爭，漁人得利。但現實卻是，當事情發展到勢不兩立、決一死戰的時候，已不容「走中間路線」了。所謂「鼓勵平等對話」，對局中人來說，都是「支持敵人」的同義詞；况且中國明顯挺俄，更難火中取栗。

（3）馬上斬斷「火燒連環船」的繩索

──近期俄羅斯企業、香港股市和中概股的「經典式」下滑，不單是俄羅斯入侵烏克蘭之後的即時反應，也是長期積累的西方發動的「超限戰部署」。這些趨勢必須重視。

──內部意見的反彈漸見明顯，如不調節，將成「內火」。內地網傳一篇據稱是國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉的文章，直言「中國不能與普京綑綁在一起，需要盡快切割」、「放棄保持中立，選擇世界主流的立場」。執筆之時，這篇具名文章未見當事人否認，反映內地體制裏的高端知識界，也擔心盲目挺俄將傷害自身利益，才冒險公開異見。

──更大的「內火」是眼前中國本土的各種矛盾，例如疫情明顯反彈，社會雖然基本穩定，但民情可能因地方措施失當而愈趨不穩，從而積累和觸發「經濟、民亂、政治和局勢不穩」這四大因素交集重疊，實在不智。

上述所說，非長他人志氣，滅自己威風，而是為了團結，凝聚民意，忠告提醒（建制批評林鄭月娥之語）而已。「挺俄、聯俄、抗西」，既知鏡花水月原是幻，何不釜底抽薪未為遲！

作者是時事評論員

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