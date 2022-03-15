從中央援港抗疫到「一國兩制」國家理論的治理疑問（文：王卓祺） (09:00)

在兩會期間，港澳辦主任暨全國政協副主席夏寶龍會見全國政協香港委員時表示，中央在香港面對第五波新冠病毒嚴峻疫情下，短時間內成立內地支援香港抗疫工作專班，迅速設立火眼實驗室、方艙醫院，開闢水上航線及鐵路援港物資班列，還派內地專家組快速赴港等等，充分體現對港的關懷愛護，並非空喊口號。據報道，他強調香港與內地是一奶同胞，全國人民對香港是熱愛的，全國多個省市通過專班對香港進行援助，要人有人，要物資有物資。他說：「這就是一家人該做的事情。」

夏主任的說話反映內地與香港特區居民血濃於水的民族感情！內地官方對港澳台華裔居民一直稱為同胞，反映深一層次的國家觀念，而這觀念又與「一國兩制」背後的國家理論一脈相承。香港是一個現代化城市，早已與鄉土的生活內涵脫離；尤其是居於高樓大廈的居民，就算隔壁鄰居亦不一定有交往。香港還是一個高度發達的資本主義社會，人際關係容易商品化，缺乏情感內容。這兩項因素可能使不少香港人對同胞血濃於水的用語不太習慣。然而，這次中央支援香港抗疫的一連串措施可說是及時雨，尤其梁萬年這位「國家級」抗疫專家所提的抗疫指導，既含蓄指出特區政府不足之處，又能提出明確方向，糾正特區政府抗疫工作的瞎領導及協調混亂的情况。在這個背景下，中央領導人如夏寶龍口中「都是一家人」的同胞用語便欣然受落！况且，經過落實內地專家建議如減「重症、死亡、感染」及定點醫院集中治療重症等，相信香港這波疫情最差情况已過。現在大家開始有點心情好好總結經驗。本文就是探討國家領導人那些富有鄉土味道的同胞用語背後的「一國兩制」國家理論及其對香港治理有何啟示。

「一國兩制」的國家理論及中西兩套治理觀

北大法律學者強世功對「一國兩制」的國家理論有透徹的認識。他從一國的國家英文翻譯作切入點：為什麼中國提出的「一國兩制」，英文譯法是「One Country, Two Systems」而非「One State, Two Systems」？他表示這並非誤譯，而是精確地把握「一國兩制」思想的精髓。State與Country，前者是西方十六七世紀才萌生，背後是人為建構的社會契約概念，而後者則是從自然領土的地理、歷史、文化形成的「命運共同體」。而前者的首位倡導者，就是於1651年出版《利維坦》（Leviathan）一書的英國人托馬斯．霍布斯（Thomas Hobbes）。這個利維坦主權者是其臣民由下而上讓渡個人自然權利組成的政治共同體，是西方現代國家的政治思想源頭。相反country一字指人民與其生長的自然領土之間內在聯繫組成的共同體；這個內在聯繫有着歷史、文化、民族、宗教、傳統及情感的實質內容。西方現代國家不是country而是state。中國以「一國兩制」處理香港回歸是建基於一套異於西方現代化理論，包含傳統國家country的民族情感。所以我們看到歷來國家領導人對香港同胞的用語是富有關懷、關愛，像慈父、慈母對迷失或遠行子女的盼望，言情懇切！

西方現代國家（state）背後蘊藏着均質化的政治內容及程序；因此，它便慢慢發展出選舉代議士的政治制度，選擇權從少數人的貴族逐漸過渡到符合資格的普通民眾，即由代議政制到代議民主的轉變。第二次世界大戰後東西方冷戰，美國為首的西方國家便以競爭性選舉產生領導人作為國家治理好壞的標準。北大政治學者潘維將之概括為治理的制度說。當然這制度說還要加上種種自由及資本主義經濟，概稱之為自由民主制。善於搞媒體滲透及操控的美國，亦將異於自由民主制的政制重新定義為專制集體制。

有位讀通中國政治哲學史的中國學者白彤東發現，所謂西方開展的現代國家，其實2000多年前商鞅為宰相的先秦已經出現。這觀點亦得到歷史終結論學者福山所認同。因此，我們便要重新認識中國政治傳統的治理觀，它亦有其現代性。潘維將中國傳統的政治理想稱之為治道說。所謂治道，就是中華文明關於善治的政治哲學，其核心就是民本思想；而民本就是滿足人民共同期盼，亦即得道（即治理的規律）；而背離人民共同期盼，就是失道。

治道說源於先秦的政治觀念及制度。而白彤東及福山認為中國先秦為現代性國家，其一是封建貴族制瓦解，而歐洲也是封建制瓦解的前提下進入現代社會。其二是官僚制度的出現，官員選拔根據能力及政績，而非取決於與執政者的關係。這種公私利益區分清楚的政府最早出現在中國歷史上。百多年前，章太炎便為秦政翻案。他認為「人主獨貴者，其政平；不獨貴，則階級起」，秦政「雖獨制，必以持法為齊」。就是說，君主若能做到獨掌大權，就能出現公平的政治局面。若其不能，就會產生內部等級糾紛。就算君主獨掌大權，也必定要依法治理達至公平。

中華文明在法治之外，還提出德治思想，即執政者除了遵守法律外，還要有個人道德修養，成為道德表率。這個德治就是荀子入秦後對秦政重法輕德的補充，統一天下也要有道德秩序。但荀子亦稱秦政為「古之治」，即聖人之治！而制度或政體並非得道與失道的根本原因。制度說的代議制或代議民主也有失道與得道之時，視乎執政者能否以民為本，好好把握人民共同的期盼。相反，中國治道思想依托的政體——中央集權郡縣及賢能體制也有腐敗的時候！這又使人想起毛澤東與黃炎培的窰洞之問，即歷史周期率的必然性問題。

「一國兩制」國家理論的3點治理疑問

從上文探索「一國兩制」國家理論及中西治理說，我們可以找到3點「一國兩制」的治理疑問。

第一，中央援港抗疫是體現民族同胞感情，與強世功一國country富有文化、歷史、傳統同是一家人的情懷脗合。但重情感而缺乏理智支撐往往種下日後更大問題的種子。2003年中央援港「自由行」便是一例，最後成為部分香港人厭惡內地及內地人的因由。中央只是放鬆自由行，卻不理會特區政府一直沒有做好接待遊客容量增加的配套措施。就算中央礙於高度自治，也可自行減少自由行配額！這一惠港政策也開啟香港向中央要求「派糖」的慣性，而非以改革促進發展。這是否「慈母多敗兒」的例證呢？

第二，中央援港抗疫是對症下藥，尤其派出專家來港提出抗疫指導。但港人對中央期盼不止於抗疫支援，還要對失職官員問責，才能平復民怨。港人所期盼執政者做到備豫不虞；若未能做到，亦要有效應對危機。港人看到卻是既缺預案，領導乏力，統籌一團糟。最要命的是，事後只懂卸責，不斷強調超出政府能力範圍。「一國兩制」能否成功，在於特區高度自治與中央全面管治權有機結合。從治道說來看，中央對港政策過度寬鬆是問題所在，因為沒有落實循名責實的法家治道也。香港並非缺乏抗疫資源，而是官員缺乏危機意識，臨危慌張，又不肯向內地學習，視野狹窄！就算排拒內地，新加坡抗疫亦有不少值得參考經驗。香港並非沒有人才，只是中央選擇錯誤在先，事後又不肯撤換領導人問題。若領導人有一點德行，見到政策失誤而導致這麼多長者離世，應有一點羞愧之心而請辭！既然領導人缺德如此，擁有全面管治權的中央便可對民心期盼置諸不理嗎？

第三，若探索「一國兩制」的歷史根源，西藏的「十七條」有參考價值。當年中央可以容許西藏喇嘛及封建地主繼續治藏，堅持不加干涉，就是寄望西藏上層及人民自己主動改革。但事與願違，最後西藏官員發動叛變，中央才被迫出手平亂。香港高度自治亦重複了西藏經驗，直至2019年爆發的反中動亂，觸碰了中央底線，才推出《港區國安法》及完善選舉辦法。今次中央援港抗疫只是「送溫暖」，因疫情並不觸動國家安全底線。這種底線思維與民心期盼有明顯落差。中央這種底線思維是否符合中國循名責實的治道呢？况且中央緊抓政治問責官員的任命權，是否有中間落墨之處呢？正值本屆政府落任之際，但民心向背無小事；香港同胞與內地同胞一條心……對庸官劣吏恨之入骨！

香港的第五波疫情不是天災，而是人禍，主體責任者還在努力卸責；所以有以上3點治理疑問，期盼香港能有善治的明天！收筆之前，向香港前線抗疫奮鬥的工作人員表達衷心敬意，感謝你們！

作者是香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員

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