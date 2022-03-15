衛生專家、政府及政黨應共同承擔疫苗猶豫的責任（文：阮穎嫻） (09:00)

疫苗計劃開始不久，接種率仍在約三成時，我已寫過〈疫苗猶豫成因多面睇〉（2021年6月29日《明報》），今次找來專為新冠病毒病而做的疫苗猶豫研究來綜合討論，相關學術論文我一共看了約30篇。

疫苗副作用最令人猶豫

新冠疫苗與其他疫苗的猶豫原因十分相似。

首先有個人情况的理由，例如由於自己年齡或健康狀况，並不擔心染疫；或個人身體狀况不允許接種疫苗；認為疫苗無用，新冠病毒病並非很危險，自己夠小心、強壯，或已病過了所以免疫。

第二是疫苗效力問題，例如寧願等待更長時間，看看疫苗是否真正有效和安全；情願用自然療法或其他療法，例如有一輪特朗普大推羥氯喹（Hydroxychloroquine）；認為已有保持社交距離和其他措施；認為培養自身免疫力較打疫苗好；認為病毒變異會減少疫苗效力等。

第三是信任，信任是對政府、醫療系統、防疫措施、疫苗本身的信心。有人認為，由於疫苗是在緊急情况下開發，具潛在危險，因此未知副作用，打完可能生病。有人不信任製藥業或醫療業，認為實驗室及藥廠利字當頭，政府與藥廠勾結。也有情况是缺乏信息，意見不一，科學家經常自打嘴巴，朝令夕改，科學共識未形成。政府在疫苗乃至抗疫上管理不善等也會降低信任，令人不想打針。

第四是便利，例如疫苗是否方便接種、有足夠供應、容易預約、經濟上是否可負擔。第五是本身就反疫苗的人。這些原因似乎在各經濟及社會群體中大致一樣。

觀乎跨國大型問卷結果，不願接種新冠疫苗的最大原因是擔心副作用（註1）。在香港，2020年2月，拒絕或猶豫接種的市民較擔心疫苗無用（63%）；至同年8至9月，擔心疫苗安全的由5%（2月）大增至78%（註2），成疫苗猶豫最大原因。

疫苗產地、廠商、政治取態影響接種

有一個在法國做的研究（註3），訪問了1942人，給他們不同疫苗選擇。50%效力跟90%效力，1萬分之一相對10萬分之一的副作用機率，當然是效力高、副作用小的較小猶豫。不過若告訴參與者，90%效力的疫苗是中國廠商所造，那麼90%效力降低猶豫的效用立刻一掃而空，他們較願意打歐盟製造的疫苗。在醫生診所或本地藥房接受注射，比在大型接種中心猶豫較小。香港研究的結果同樣指向產地及廠商：約63%受訪者認為疫苗產地影響他們是否接受疫苗；約52%認為廠商往績是重要考慮因素（註4）。

政治取態亦影響疫苗猶豫。保守派比自由派更不願接受疫苗，美國共和黨人比民主黨人的疫苗接種意願低，原因是較不相信科學。有些研究發現不是左右劃分的，極左同極右的疫苗猶豫比政見溫和的大。人們較會跟隨政見相近的政治領袖作出疫苗接種決定。

一個在巴西做的研究（註5）發現，與來自美英的疫苗相比，巴西人更排斥中國和俄羅斯開發的疫苗。支持總統博索納羅的人中，尤其抗拒中國開發的疫苗。當巴西死亡人數飈升，極右的博索納羅的論調是病毒起源不清，不知是否實驗室造出來，可能與「生物戰爭」有關。博索納羅曾表示自己及其11歲女兒都不會接種，甚至說打疫苗可能增加染愛滋的風險，令支持者更不願接種疫苗。

專家傳播資訊失敗 與市民無尤

回到香港。劉宇隆歸納社會對疫苗卻步的五大原因：一是專家未大幅更改起初根據文獻定下的保守指引；二是專家解說未能釋除市民疑慮；三是專家無妥善解說針後死亡個案；四是傳媒「標題黨」未有羅列所有事實根據，將死因歸咎疫苗；五是市民誤信傳言，未有查核。

以上5個原因，3個來自衛生專家，1個來自傳媒，1個來自市民。與傳媒聯絡及傳播資訊，是專家和新聞官的職責；負責傳播的專家缺乏媒體訓練及策略，是專家的失敗。廣大市民在疫情下還要返工搵食，擔心生計；專家自己傳播失敗，與市民無尤。

其實政府的功用很重要，劉宇隆卻將政府整個漠視了。根據香港一項研究（註6），政府推薦比起其他因素，如認知的疫情嚴重性，打針的好壞處，醫生、家人、朋友推薦，醫療制度及藥廠的信任，對是否接受疫苗，在統計學上重要很多。另一個香港的研究（註7）也發現，信任政府及其疫苗計劃是重要因素。劉要找尋猶豫原因，卻抹去了政府。

港接種率高 「斥市民猶豫」無建設性

現在說疫苗猶豫，根本已太遲，問題大致已經過去，因為香港的接種率並不低。據權威科學期刊《自然》的文章（註8），群體免疫需六至七成接種率，而據另一篇在權威科學期刊《刺血針》的文章（註9），一些假設疫苗效力為80%的模型，群體免疫需75%到90%的人接種疫苗。

截至3月14日，香港約有614萬人接種了第一劑疫苗，以740萬人口計，已達83%；第二劑打了541萬劑，達73%。政府網站用的基數不同，計出來分別是91%及80%接種率，所以疫苗接種不足的問題並不存在。

截至3月11日，香港的接種率比越南、日本、法國、泰國、英國、美國、德國高（Our World in Data數據），但泰國已開放旅遊了。鑑於香港疫苗接種率高，批評市民疫苗猶豫並無建設性。

建制派政黨應利用老人票倉谷針

根據以上討論，問題根本不在港人那裏。衛生專家常訓斥港人，非常厭煩，畢竟根據政府疫苗網站，12至69歲人士第一劑接種率全達約九成或以上，12歲以下接種率低，只因之前未批准他們接種。常說接種率不夠，並不關大部分人事。

劉宇隆與其提出要圍堵不打針的長者，並剝奪他們使用社會服務的權利，不如親身探訪老人院，聆聽老人的擔憂，並嘗試說服他們。他會知道一味靠嚇，並不容易令老人願意打針。

另外，眾所周知，建制派政黨以民建聯為首，以老人為票倉。他們因為選舉建立了落地的社區網絡，現在老人接種不足，就扮晒與自己無關，縮埋一邊罵政府？明明建制派就是政府一部分，屆屆選舉都抬得郁老人院的老人家去投票，現在選舉競爭小，就不理老人家。公公婆婆認得李慧琼多過聶德權，叫立法會議員於所在選區谷針是最有效率的方法。老人家不打針，民建聯、工聯會等當然責無旁貸。

註1：bit.ly/37rwRu5

註2：bit.ly/3tWjuti

註3：bit.ly/35ULOEv

註4：bit.ly/3J98sYh

註5：bit.ly/37sp7Ig

註6：bit.ly/36feLuP

註7：bit.ly/37rI2D4

註8：bit.ly/3IcK86m

註9：bit.ly/35UNWMn

作者是港大經管學院講師

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