不是只有疫病會死人（文：鄭立） (09:00)

防疫在香港基層大量製造困境

防疫政策能否停止傳染，甚至清零？目前看，已經不太現實。人口數百萬的香港，每天有以萬計的確診，香港因此而收緊防疫政策，對抗傳染，效果成疑；摧毁基層生活的效果卻顯著——禁止各行各業營業，大量勞動階層手停口停；狹窄的公屋沒有空間隔離，確診陽性的人想不連累家人都難；與朋友聚會也可能違法，社交活動亦要停止；那些嚴苛的防疫津貼門檻，令病人想不擠進公立醫院也不行。

不是每人都是月月有固定薪水的公職人員，不是每人都有自己房間，不是每人都有積蓄和資產，不是每人都有家庭支援。很多人的生存，就是建立在脆弱的經濟上，精神就是建立在稀少的人際關係上，這些防疫政策剝奪了他們的一切。

防疫在香港基層大量製造困境、絕望與貧窮，最終，有人或為了求生而犯罪，有人或為了不影響別人而求死。愈來愈多人受害，這些後遺症不僅在這疫期出現，也會對社會日後有深遠影響。

不少人認為抗疫大於一切，並不斷講染疫會導致死亡和永久傷殘之類的事情；但他們是否意識到，不是只有疫病會死人？失去生計，貧窮會令人走上絕路。疫病在不斷傳染的時候，貧窮也在基層大幅擴散。就算有一天疫症完了，被破壞了的生計與產業也難以回復。

如果所謂抗疫，只是不計犧牲基層的一切去博取一個很低的成功率，失敗了也覺得這只是無可奈何，完全不打算補償花掉的成本，那是非常懶惰與不負責任的。

作者是專欄作家

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