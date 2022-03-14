選用聯網龍頭醫院作指定醫院非上策（文：龔阮仁） (09:00)

雖然伊院的確有較多病牀，可較快解決急症室淪為人間地獄的危機，可能被認為是沒辦法中的辦法，但我身邊有不少在伊利沙伯醫院或九龍其他醫院工作的公立醫院醫生，對急就章選用伊利沙伯醫院的安排有所保留。

變相犧牲無染疫病人利益

伊利沙伯醫院在本港公營醫療系統的定位，是九龍中聯網的龍頭大醫院，集結不同特別專科支援，為聯網內甚至聯網外，無論確診與否的所有病人作後盾。作為三大心胸肺外科轉介中心之一，伊院負責接收整個九龍區所有心胸肺外科轉介，處理如肺癌手術、搭橋手術等。作為創傷中心，伊院負責接收整個九龍中及九龍東聯網的嚴重創傷病人（包括車禍、高處墮下等）。作為燒傷設施和血管外科轉介中心，伊院同時負責處理九龍中及九龍東聯網的大動脈血管瘤、下肢缺血等手術，及料理嚴重燒傷病人。伊院手術室亦備有達文西機械人外科手術系統和心血管混合手術室設備，處理複雜個案，這些設施並非聯網內其他醫院有所配備的。同時，伊院還是腫瘤科醫院，支援九龍中及九龍東癌症病人的化療和電療。內科方面，伊院也專設專門治理九龍區血科病人、愛滋病人和處理聯網內複雜心臟介入治療等服務。

將聯網龍頭醫院改劃為指定確診人士醫院，九龍區其他醫院未必有能力全盤處理原先由龍頭醫院處理的病人，變相犧牲無染疫病人的利益。例如萬一在藍田發生嚴重交通意外，創傷傷者將要跨區送到瑪麗或威爾斯親王醫院延醫。習近平提出的重要指示，要達到兩個「確保」，其一便是要確保香港市民的生命安全和身體健康。犧牲無染疫病人在內的市民健康，換來所謂的抗疫成果，是將習近平的指示本末倒置。

可考慮中型社區醫院轉為指定醫院

現時重症的確診病人，以身患多種內科長期病患的長者為主，較少需要複雜外科手術、專門血科或腫瘤治療等。正因如此，醫管局一直選用的指定醫院都不是龍頭醫院，如北大嶼山醫院、天水圍醫院、律敦治醫院、靈實醫院、馮堯敬醫院等。雖然所提供的牀位仍不足以應付急症室囤積的病患，當局其實還可以考慮另一選擇，將聯網內的中型社區醫院轉為指定確診人士醫院，如九龍醫院、仁濟醫院、廣華醫院、博愛醫院、那打素醫院等。它們有內科和一些其他基本專科配合，應付確診長者的醫療需要綽綽有餘。至於龍頭醫院則不宜全院劃為指定醫院，而可以考慮只將更多病房樓層改成指定確診者樓層，同時保留約一半樓層處理聯網內非確診者的急症或重症。這策略能保住各聯網的龍頭醫院可提供必要服務，同時照顧確診和非確診市民的複雜病患，毋須犧牲其他市民的健康。

無疑伊院急症室的慘况很可能冠絕全港所有醫院，這個人道危機實在迫在眉睫。直接把眼前病人送往樓上病房，驟眼下像是最直截了當的選擇，但這背後卻可能對更多病人造成更大影響，也不容忽視。

作者是伊利沙伯醫院駐院醫生

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