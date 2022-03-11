馬克龍斡旋俄烏戰爭 奠定法國於歐盟地位（文：蘇民皓） (09:00)

誠如有法國智庫研究員提到，馬克龍是近年最能繼承第五共和國（戴高樂政權）外交政策哲學的元首，而在烏克蘭危機中，雖然馬克龍在與普京單方面斡旋及對北約的態度受到歐洲盟友質疑，但整體而言，歐洲在面對自1945年來最重大的戰爭危機之際，法國對於歐洲共同防衛的實質承諾，將奠定其在未來歐盟整合的決定性地位。

積極晤談普京 保歐盟居中策應角色

對馬克龍政府而言，法國的如意算盤一直都是在烏俄武裝衝突一觸即發之先，嘗試與俄國爭取最大談判空間，再次舉行「諾曼第模式」會談。所謂諾曼第模式，即是指法、德、俄、烏共同磋商烏克蘭邊境與俄國的局部戰爭態勢。而法國在本次的俄羅斯入侵之先，亦於1月在巴黎舉行了四方會談，盡力解決緊張局勢；會談結束後，雖然各方未有達成共識，但亦口頭承認《明斯克協議》的合法性、進一步推動停火協議等。

在會談之外，馬克龍亦於1月28日致電普京提出緩解方案。儘管提案遭普京當頭棒喝，但馬克龍仍保留了與克里姆林宮的溝通管道，保持歐盟居中策應的角色定位。

馬克龍積極與普京調解，在1、2月的諾曼第模式會談破局後，不但隨即推動3月重啟會談，更親自往克宮與普京會面。雖然會談苦無成果，但事實上世界必須明白，作為歐盟成員之一，其地緣政治考量與美英等遠離歐洲大陸的國家相異。誠如法國政治家暨歐盟之父之一的舒曼（Robert Schuman）在創立《舒曼宣言》（Schuman Declaration）及提倡簽訂《巴黎條約》（Treaty of Paris）之際回答記者時提到，當時的蘇聯亦是歐洲一部分，鑑於建立歐洲同盟的工作刻不容緩，蘇聯作為歐洲大陸的一員，亦應當容許其申請加入「歐洲煤鋼共同體」（European Coal and Steel Community）。

此外，具奧地利及日本血統的歐洲統一運動（European unification movement）理論家、第一任國際泛歐聯盟主席卡拉吉（Richard Coudenhove-Kalergi），亦在其著作Paneuropa: 1922-1966中提到，歐洲必須認清第二次世界大戰不單止是歐洲內部的戰爭，蘇聯的存在長遠將為歐洲帶來另一次存亡危機；長遠如要確保歐洲大陸地區安全穩定，將蘇聯納入泛歐聯盟或歐洲其他宏觀規劃，乃是必然之策。

與德國意大利取態迥異

儘管馬克龍未有妙想天開地嘗試拉攏俄國入歐，但對德法兩國而言，普京治下的俄羅斯亦不可避免是一個不能信賴但必須保持溝通的地區伙伴。故此在烏克蘭危機面前，馬克龍盡全力保持與普京對話，即使在開戰之後，他仍嘗試聯絡普京與美國總統拜登以促成會談。

歐洲國家在國際關係上經常被批評為「天真懦弱」，意指在軍事或經濟回應上軟弱無力，並被體制綑綁，忽略事態進程。馬克龍治下的法國，與德國或意大利在烏克蘭危機上的取態截然不同，即使馬克龍鍥而不捨與普京交涉，但在軍事部署上並沒被此阻礙。

馬克龍的第一次形勢誤判，在於去年12月美國指俄羅斯極有可能入侵烏克蘭時，提醒歐盟必須避免自亂陣腳，防止墮入「自證預言」陷阱，可見當時馬克龍的確低估俄國發動戰爭的可能性。但此後馬克龍政府在烏克蘭危機的處理相對迅速，例如在2月24日普京開展「特別軍事行動」之時，法國外長便嚴辭回應俄方軍事入侵，當時法國已決定配合歐盟對俄制裁；2月25日，馬克龍又祭出新一輪援助措施，宣布會史無前例地向烏克蘭提供總值12億歐元的援助，包括運送軍事裝備到當地。

履行對歐防衛責任

而最重要的是，馬克龍履行了法國對歐洲的防衛責任，不但派出國家憲兵干預組（GIGN）到烏克蘭首都基輔，更馬上調派軍隊往波羅的海及巴爾幹半島兩大防衛要塞——愛沙尼亞及羅馬尼亞，提高歐洲的邊境防衛意識，從而在瞬息萬變的局勢取得主導權。而在將俄羅斯銀行剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會）的立場上，馬克龍在2月25日與澤連斯基的通話中已表明支持立場，比德國的回應迅速。

於烏克蘭危機升溫之際，法國內部其實面對着總統選舉的壓力，該國將在4月10日舉行第一輪總統選舉。據早前民調顯示，現任總統馬克龍的支持度，領先極端右翼對手馬林勒龐及澤穆爾約7至9個百分點，但由於後兩者同屬極右陣營，馬克龍面對的主要競爭對手仍未算明朗。馬林勒龐及澤穆爾必須在主要政策議題加強着墨，搶攻選民支持，而烏克蘭危機就是他們最好的政治操作武器。

民調見民眾支持馬克龍外交舉措

在普京決定入侵烏克蘭後，澤穆爾及左翼的梅朗雄均大力批判馬克龍的處理手法，後者指馬克龍被普京玩弄於股掌之中，外交手段缺乏實際內涵；澤穆爾更大膽提出馬克龍的談判失敗，在於其未取得普京信任，言下之意是指他本人更容易取得俄羅斯支持，配合其支持與俄羅斯結盟以取代北約合作的立場，反映出澤穆爾的外交哲學。但他們均忽略了一大重點：法國民眾其實比想像中更支持馬克龍的外交舉措。

歐洲智庫European Council on Foreign Relations為以上觀點提供支持。首先，據民調顯示，約43%法國人認為自身國家應在烏克蘭遭俄國入侵時挺身而出；雖然他們比意大利人更不相信北約及歐盟的防衛力量，但在支持本國肩負防衛責任方面，只有屬於歐盟邊境、面對俄國巨大威脅的波蘭人，更為支持有關選項。

另外，雖然法國是歐盟區內，少數認為烏克蘭危機對於國家在各方面（人口流動、能源及經濟）的威脅較為輕微的國家，但是其人民卻意外地比德國人更為支持自身國家對烏克蘭提供軍事支援；反而法國人最為反對的，是經濟制裁的反效果，例如若有關制裁會傷及自身經濟等。

以上反映出由於法國人對北約及歐盟的不信任，反而引證了馬克龍在此次烏克蘭危機採取主動策略、為歐洲各國及烏克蘭提供軍援的必要性。此外，法國人是歐洲國家當中，最支持歐盟的首要目標是要避免戰爭發生；無獨有偶，馬克龍一直提倡歐洲要發展「策略自主」的政策哲學，就是法國人的民心所向。

共同防衛政策 長遠成歐盟戰略必要部分

可見儘管馬克龍此次協助緩和烏克蘭局勢的外交工作毁譽參半，但他在關鍵時刻果斷援助烏克蘭及盟國，並且秉持自身及歐盟的國際地位，的確與法國人的所思所想不謀而合。據法國《世界報》民調指出，馬克龍的外交及國防政策得到57%民眾支持，反映出馬克龍對於歐洲共同防衛的發展方向，長遠會成為法國及歐盟全球戰略不可或缺的一部分。

作者是香港國際問題研究所研究員

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