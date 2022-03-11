為何又不搞全民檢測？（文：曾志豪） (09:00)

林鄭月娥掛帥的防疫記者會如此回答：目前未有時間表，現階段非優先工作。

換言之，傳聞中的3月內推行時間表，是不會執行的。許多老師和家長哀號：「那提早放的暑假豈不是白放？」

最重要的是，這個「全民檢測」為何又不搞？

簡單回看：林鄭曾多次反對做全民強檢，但後來在2月中，習近平作出重要批示並派出防疫工作組來港之際，林鄭馬上改口風，「原則上不反對全民檢測」。

然後便是傳聞中的「3月做強檢，身分證做分流」。

各主要愛國政黨都舉腳贊成全民強檢。但香港的衛生專家開始有反對聲音，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅認為，在疫情最巔峰的時間進行全民強檢，並不適合。港大微生物學系講座教授袁國勇也表示，每日數萬宗確診，在疫情高峰期全民檢測幫助不大。

但當時香港官員沒有「撤回」；鬧錯林鄭的民建聯，在一個多星期前仍然大談禁足令如何與強檢配套使用。

然後，中央援港防控專家組組長梁萬年，上周六（3月5日）突然說「目前對要不要全民檢測沒有概念」。

再後來，梁萬年說得更白，當前抗疫優先是「三減少」（減少感染、重症、死亡）、「四集中」（集中患者、專家、資源、救治），反正就是沒有「全民檢測」。

至此，全民檢測又急轉彎，民建聯馬上改口，「要待適合時機進行，例如在疫情回落時推行，實際安排會尊重專家意見」。然後便是林鄭記者會的「沒有時間表」。

我們看到的是：有人要香港學中央搞全民檢測；林鄭反對；習近平作出指示；林鄭贊成；中央專家組嗌停；林鄭嗌停。

林鄭和香港人，基本上是被擺上枱的，在抗疫路上只能緊跟中央指示，行就行，停就停。

香港專家的意見無人理會，孔、袁兩人都對全民強檢提出異議，政界照去；內地專家講一句「強檢不是當前必需」，政界便煞車。

這或許才是「緊急通知」：香港抗疫的頂層設計已經不在香港人手上，就像方艙醫院，由內地設計了。

民建聯為何要向林鄭道歉？就因為「護主心切」，心痛中央大員被香港地方官員冷待，更迫切說出要安排梁萬年加入香港抗疫「頂層設計」，拳拳愛國心昭然若揭。我們也可以要求廣東省人大直接取代香港議員的工作嗎？

林鄭為何要做新聞發布會？反正檢或不檢，都不是香港人說了算，特首也就淪為發布傳聲筒了。

作者是傳媒工作者

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