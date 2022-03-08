從烏俄之戰看聯合國的失敗（文：劉慧君） (09:00)

就烏俄之戰，外界除了主力觀望美國、歐盟及北約的對策外，亦期待以維繫世界和平為志願的聯合國能有所作為。平心而論，相比近年的國際衝突，聯合國今次可稱得上反應極快、極有作為；惟以成效論，無論是阻止戰爭，或向俄羅斯問責，都構成極大疑問。戰爭爆發至今，聯合國大抵先後採取了下列5項行動。

（1）於2月25日，安理會就譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案表決，草案要求俄國立即停止使用武力，並從烏克蘭撤軍；同時要求俄方撤銷承認烏東兩個地區為獨立國家。

安理會是聯合國中唯一有實權的機構，不但能實施經濟制裁，更有軍事權力，其通過的決議亦是聯合國機構中少數具約束力。然而，安理會掌握實權的卻只有二戰的戰勝國，即美國、英國、法國、中國和俄羅斯5個常任理事國，任何一國都有絕對否決權。結果是，尚未提出採取「核武級」措施，這個僅屬譴責的溫和議案，已在俄羅斯反對下被否決。

烏ICJ提訴 無機制使俄負法律責任

（2）於2月26日，烏克蘭向聯合國海牙國際法庭（International Court of Justice, ICJ）提交訴訟，指控俄羅斯訛稱烏克蘭在烏東地區進行種族清洗，並以此合理化其侵略行為；基於失實的原因，烏克蘭指俄羅斯所謂的「特別軍事行動」並無合法性。同時，烏克蘭反指俄國的入侵犯下種族滅絕罪，違反《種族滅絕罪公約》（Genocide Convention），並要求法庭頒下臨時措施，立即停止俄羅斯入侵。

ICJ是另一個能頒下具約束力裁決的聯合國機構，但值得留意的是，ICJ只是按照國際法去解決國家之間的紛爭。以此案為例，ICJ只能裁決烏克蘭及俄羅斯有否分別犯下種族滅絕罪。與一般刑事法不同，在國際法框架下，即使法庭裁定俄羅斯曾進行種族滅絕，聯合國並無機制要俄羅斯承擔法律責任；同樣，即使法庭頒下臨時措施，命令俄羅斯停火，若俄方拒絕遵循，除了受到道德譴責外，對俄羅斯亦沒有多大的實際影響。

（3）於2月28日，國際刑事法庭（International Criminal Court, ICC）檢控官表示，將調查俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行。

ICC是根據《羅馬規約》（Rome Statute）成立，由於俄國並非其締約國，亦拒絕接受其司法管轄權，故即使其檢控官展開刑事調查後決定起訴普京，俄方亦沒有國際責任交人到海牙受審，故幾近可斷定普京得以免受法律制裁。唯有兩個情况例外：一、普京被推翻下台，由新任總統把普京移交海牙；二、普京出訪《羅馬規約》的締約國，而當地政府將之出賣，引渡海牙。否則，聯合國是沒有任何執法制度緝拿普京，將之送上法庭。是故，透過ICC向普京問責，只是雷聲大雨點小而已。

緊急會議促停火 象徵多於實際

（4）於3月2日，聯合國大會以壓倒性的多數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並要求俄國立即撤軍停火。在通過的一刻，多國代表起立拍手。外界對此極為關注，亦是因為安理會多年來僅於聯合國大會召開過11次緊急特別會議（emergency special session）。但有關會議的決議不具法律約束力，其表決最多只屬政治表態，象徵多於實際。

（5）於3月4日，聯合國人權理事會通過成立獨立調查委員會，調查俄國入侵烏克蘭期間涉嫌侵犯人權、違反戰爭罪行和人道主義罪。

人權理事會就是當年特朗普執政下，美國一度宣布退出的聯合國機構。其由47個國家組成，成員國議席按五大地區分配，由聯合國全體成員互選，當中非洲與亞洲合共佔逾半席位。過去中國被指一直透過「一帶一路」的經濟利益，不斷籠絡非洲和亞洲小國，從而擴大其在人權理事會的影響力。特朗普政府多番批評人權理事會，斥其讓人權極差的國家成為成員國，未能有效捍衛人權，最終選擇退出，作為最有力的抗議。撇除政治操縱，在獨立調查委員會下，人權理事會的作用也只是派遣獨立專家到烏克蘭調查，並撰寫被視為權威的報告，惟亦僅止於此。

「大國話事」的小圈子組織

聯合國由多個主權國組成，美其名是要讓各國不分大小，達至大同世界。現實是，聯合國只是一個「大國話事」的小圈子組織，小國附和，則能製造全球團結的美好假象；小國反對，亦無礙大國的政治盤算。另外，在不干預別國內政的原則下，大多數聯合國機構都欠缺實權。這兩種權力結構的核心弊端，往往令聯合國的理想淪為幻想。

那麼改革可以令聯合國實現初心嗎？只要能掌控聯合國，就代表掌控全球最大「國」，似乎沒有一個大國願意改變這種權力結構，放棄全球最大政治舞台的話語權。大膽假設——沒有聯合國，烏俄之戰會有所改變嗎？應該沒有。否定聯合國，並非要否定多邊主義，亦非要斥責其多年一事無成。烏俄之戰告訴世界，不論基於國家利益，或是出於道德感召，只要西方國家願團結並付諸實際行動，其成效絕對遠遠高於聯合國所能發揮的。

作者是香港大學人權法法學碩士生

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