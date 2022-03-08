抗疫不應打破香港的制度（文：狄志遠） (09:00)

然而今次中央領導抗疫，看似不是香港領導，明顯有內地辦事的效能及魄力，但亦同時有內地辦事的特色，並且明顯沒有走進香港的現有制度中。

例如，有研究指內地中成藥「連花清瘟膠囊」對抗疫十分有用。但本港衛生署指出，這中成藥的藥性如何，香港未有資料；社會就有聲音說，這是政府的「官僚」。

這批評並不完全錯，但卻忽略這是打破香港現時的醫藥制度。我們不要以為這只是政府的「官僚」，事實上，這制度代表一種標準，是國際社會認可的。香港的醫療水平一直為國際社會所稱道及認可，就是因為香港一直持守這種國際認可的醫療標準，包括藥物標準。隨便引入沒有醫藥數據的藥物，確實存在風險，更會令國際社會擔憂，香港能否保持國際認可的醫療標準。

另一個例子是，由於要做全民檢測，加上有關隔離的安排，政府短時間內需要大量人手，而且因染疫人數眾多，很多行業突然缺乏人手，包括老人院舍照顧員及屠房的屠宰員。政府宣布引入內地1000名照顧員，另有38名內地屠宰員來港。這本來屬特事特辦，亦無可厚非，但香港市民會問，為何不可以將這些職位先留給香港人？或先跟商會及工會磋商？這一直是香港存在已久的體制。港人會問：難道香港沒有能力處理自己的事？

中央助抗疫 應利用香港體制

無疑，今次港府在抗疫上的能力及組織，都有很大問題，當中有很多是現時體制的「官僚」問題。然而，中央大力支持香港抗疫，應該適當地利用香港的現時體制；若中間有所阻礙，正好藉此改善中間的問題，或透過制度中已容許的特別處理機制作應對，而不是為了方便，繞過甚至破壞香港本身體制。

可惜的是，香港市民感覺到香港的制度慢慢在變動。這是「一國兩制」的大事情。

作者是新思維主席、立法會議員

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